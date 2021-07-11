قتلى وجرحى في هجوم استهدف ناديا رياضيا بالسودان، وقلق أمريكي حيال تبعات سلالة دلتا على الاقتصاد العالمي

قالت\nوزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات\nفيروس كورونا لجهود انتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في مدينة البندقية\n"نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش.\nنحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول\nالأخرى". وتسبب\nانتشار العدوى بسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند في ارتفاع معدلات الإصابات\nفي العديد من دول العالم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
فيروس كورونا: قلق أمريكي حيال تأثير السلالات المتحورة على الاقتصاد العالمي
قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الأحد إن واشنطن "قلقة جدا" من تهديد متحورات فيروس كورونا لجهود انتعاش الاقتصاد العالمي.
وأوضحت خلال مؤتمر صحافي في مدينة البندقية "نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى".
وتسبب انتشار العدوى بسلالة دلتا التي اكتشفت لأول مرة في الهند في ارتفاع معدلات الإصابات في العديد من دول العالم.
انفجار نادي الأمير: قتلى وجرحى في هجوم استهدف منشأة رياضية في بورتسودان
قالت مصادر طبية في السودان إن أربعة أشخاص قتلوا في انفجار بناد رياضي وأصيب عدد أخر في إطلاق نار وعمليات وقعت في النادي.
ووقع الانفجار في ساعة متأخرة مساء السبت في ناد رياضي مزدحم في بورتسودان.
ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار الذي ترافق أيضا مع هجوم مسلح.
وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، دون أن تخوض في التفاصيل.
وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورتسودان حيث أفادت تقارير بأن متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا طُرقًا وسط تزايد انعدام الأمن.
وأنحت لجنة الأطباء، وهي نقابة مستقلة، باللائمة على "الفتنة القبلية" في واقعة يوم السبت وحضت قوى الأمن على التدخل.