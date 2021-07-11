قتلى وجرحى في هجوم استهدف ناديا رياضيا بالسودان، وقلق أمريكي حيال تبعات سلالة دلتا على الاقتصاد العالمي

قالت مصادر طبية في السودان إن أربعة أشخاص قتلوا في انفجار بناد رياضي وأصيب عدد أخر في إطلاق نار وعمليات وقعت في النادي.

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة مساء السبت في ناد رياضي مزدحم في بورتسودان.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الانفجار الذي ترافق أيضا مع هجوم مسلح.

وأشارت لجنة أطباء السودان المركزية "كانت هناك محاولة أخرى لاستهداف فندق في المدينة لكنها باءت بالفشل"، دون أن تخوض في التفاصيل.

وتصاعدت التوترات في الأسابيع الأخيرة في بورتسودان حيث أفادت تقارير بأن متظاهرين مناهضين للحكومة أغلقوا طُرقًا وسط تزايد انعدام الأمن.

وأنحت لجنة الأطباء، وهي نقابة مستقلة، باللائمة على "الفتنة القبلية" في واقعة يوم السبت وحضت قوى الأمن على التدخل.