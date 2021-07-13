أنباء عن تعرض قوات الحكومة الإثيوبية لهجوم جديد في تيغراي، وطالبان توجه تحذيرا لتركيا

يورو 2020: الحكومة البريطانية تقول إنها ستتخذ إجراءات بحق منصات التواصل الاجتماعي ما لم تمنع الانتهاكات العنصرية
قالت الحكومة البريطانية إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق منصات
التواصل الاجتماعي إذا فشلت في معالجة مشكلة الإنتهاكات العنصرية.
ويأتي هذا ردا على استهداف ثلاثة لاعبين من المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا يوم
الأحد.
وقال الوزير في الحكومة البريطانية، ستيفن باركلي، إنه يجب أن
تكون هناك عواقب لهذه الانتهاكات.
كما دافع باركلي عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي تعرضت لانتقادات، واتهمها اللاعب تايرون مينغز بـ "النفاق
وإذكاء نيران العنصرية" لأنها لم تدعم احتجاجات مناهضة للعنصرية مثل نزول اللاعبين قبل المباراة على ركبهم دعما لحركة "حياة السود مهمة"، الأمر الذي اعتبرت باتيل أنه "يحمل معان سياسية".
الصراع في تيغراي: المتمردون يقولون إنهم شنوا هجوما جديدا على القوات الحكومية الإثيوبية
قال
المتمردون المحليون في إقليم تيغراي بإثيوبيا إنهم شنوا هجوما جديدا على القوات
الحكومية.
ونقلت
وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم
جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاشيو ريدا، القول إن قواتهم باشرت هجوما
في منطقة رايا (جنوب تيغراي) وتمكنت من "إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع
الفدرالية وقوات أمهرة".
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يورو 2020: الحكومة البريطانية تقول إنها ستتخذ إجراءات بحق منصات التواصل الاجتماعي ما لم تمنع الانتهاكات العنصرية
قالت الحكومة البريطانية إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق منصات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في معالجة مشكلة الإنتهاكات العنصرية.
ويأتي هذا ردا على استهداف ثلاثة لاعبين من المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا يوم الأحد.
وقال الوزير في الحكومة البريطانية، ستيفن باركلي، إنه يجب أن تكون هناك عواقب لهذه الانتهاكات.
كما دافع باركلي عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي تعرضت لانتقادات، واتهمها اللاعب تايرون مينغز بـ "النفاق وإذكاء نيران العنصرية" لأنها لم تدعم احتجاجات مناهضة للعنصرية مثل نزول اللاعبين قبل المباراة على ركبهم دعما لحركة "حياة السود مهمة"، الأمر الذي اعتبرت باتيل أنه "يحمل معان سياسية".
الصراع في تيغراي: المتمردون يقولون إنهم شنوا هجوما جديدا على القوات الحكومية الإثيوبية
قال المتمردون المحليون في إقليم تيغراي بإثيوبيا إنهم شنوا هجوما جديدا على القوات الحكومية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، غيتاشيو ريدا، القول إن قواتهم باشرت هجوما في منطقة رايا (جنوب تيغراي) وتمكنت من "إلحاق الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفدرالية وقوات أمهرة".
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية بعد على هذه التقارير التي تأتي بعد أقل من أسبوعين من هجوم سابق للمتمردين اضطر الحكومة إلى إعلان وقف إطلاق نار.
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طالبان تحذر أنقرة من مغبة بقاء القوات التركية في أفغانستان
انتقدت حركة طالبان قرار الحكومة التركية إبقاء قواتها في أفغانستان بعد الانسحاب المرتقب للقوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد والمقرر نهاية الشهر المقبل.
وكانت تركيا قد أعلنت قبل أيام أن قواتها ستتولى مهمة حفظ الأمن في مطار العاصمة كابول.
إلا أن الحركة الإسلامية قالت في بيان إن قرار القادة الأتراك " ليس حكيما فهو انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا وهو مخالف لمصالحنا الوطنية".
وتفيد التقارير الواردة من أفغانستان بأن مسلحي طالبان يواصلون السيطرة على مناطق عدة في البلاد على حساب القوات الحكومية.
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