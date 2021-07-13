أنباء عن تعرض قوات الحكومة الإثيوبية لهجوم جديد في تيغراي، وطالبان توجه تحذيرا لتركيا

قالت الحكومة البريطانية إنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حق منصات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في معالجة مشكلة الإنتهاكات العنصرية.

ويأتي هذا ردا على استهداف ثلاثة لاعبين من المنتخب الإنجليزي لكرة القدم بإساءات عنصرية بعد خسارة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا يوم الأحد.

وقال الوزير في الحكومة البريطانية، ستيفن باركلي، إنه يجب أن تكون هناك عواقب لهذه الانتهاكات.

كما دافع باركلي عن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، التي تعرضت لانتقادات، واتهمها اللاعب تايرون مينغز بـ "النفاق وإذكاء نيران العنصرية" لأنها لم تدعم احتجاجات مناهضة للعنصرية مثل نزول اللاعبين قبل المباراة على ركبهم دعما لحركة "حياة السود مهمة"، الأمر الذي اعتبرت باتيل أنه "يحمل معان سياسية".

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