كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان يروي لبي بي سي لأول مرة تفاصيل هروبه من اليابان إلى لبنان في صندوق

في الساعة العاشرة والنصف في إحدى ليالي شهر ديسمبر/كانون الأول الباردة من عام 2019 ، كان عملاق سابق في صناعة السيارات العالمية داخل صندوق على متن طائرة في انتظار الفرار من اليابان.

يقول كارلوس غصن: كان من المقرر أن تقلع الطائرة بعد نصف ساعة من دخولي الصندوق، ربما كانت تلك الـ 30 دقيقة هي أطول انتظار مررت به في حياتي.

لأول مرة يروي رئيس شركة نيسان ورينو كارلوس غصن تفاصيل هروبه الجريء في مقابلة حصرية مع بي بي سي، ويصف كيف تنكر دون أن يلاحظه أحد في شوارع طوكيو، ولماذا اختير صندوق كبير للمعدات الموسيقية لتهريبه من اليابان، والغبطة التي شعر بها عندما وصل أخيرا إلى وطنه لبنان.

وقال: كانت سعادتي بالغة عندما وصلت لبنان لأنني سأتمكن أخيرا من سرد القصة.

تم القبض على غصن في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بسبب مزاعم نيسان بأنه أساء استخدام أموال الشركة وهو ما ينفيه تماما. ويشبه كارلو غصن لحظة اعتقاله في مطار طوكيو قبل ثلاث سنوات باصدامه بحافلة. وقال: "الذكرى الوحيدة التي لاأنساها هي الصدمة حيث يتوقف كل شىء. وأعرب الرئيس السابق لشركة نيسان ، كارلوس غصن ، عن قلقه بشأن الإجراءات القانونية في اليابان، وقال لبي بي سي إنه لم يكن ليواجه محاكمة عادلة إن بقي في اليابان، فمعدل الإدانة في اليابان يزيد عن 99 في المئة ويعتقد أنه كان سيحكم عليه بـ15 عاما أخرى في السجن.

لحظة الهروب

تنكر غصن بملابس عادية جدا وسافر من طوكيو إلى أوسكا في القطار السريع، ومن أوساكا اختفى بمساعدة رجل وابنه في صندوق للمعدات الموسيقية ويقول هنا "عندما تدخل الصندوق، لا تفكر في الماضي، ولا تفكر في المستقبل، بل تفكر فقط في اللحظة التي تعيشها. لاتشعر بشىء لاتشعر بالخوف فكل ما تركز عليه هي أن تنجح الخطة وإلا ستدفع حياتك ثمنا لفشلها".

بقي كارلو س في الصندوق لساعة ونصف تقريبا لكنها بدت بطول سنة ونصف.