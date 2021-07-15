فيروس كورونا: تحذير دولي من كارثة صحية بين الأطفال تنذر بعودة أمراض قضي عليها، وميلبورن تعلن إغلاقا شاملا وسيدني تمدد الإغلاق

فيروس كورونا: الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية بين الأطفال
حثت الأمم المتحدة الحكومات على استئناف برامج تطعيم الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى أن 23 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم في العام الماضي وهو أعلى رقم منذ عام 2009.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة على النظام الصحي الذي يكافح لمواجهة كوفيد، إذ يحتمل أن يواجه تفشيا صادما لأمراض معدية، كان العالم قد تمكن من القضاء عليها.
وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط الأكثر تضرراً. وناشدت المنظمة الحكومات لاستعادة برامج التطعيم المعتادة على وجه السرعة.
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الإفراج في الجزائر بعفو الرئاسي عن 101 شاب من المحبوسين في قضايا التجمهر
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا عن عدد من المحبوسين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، ويشمل العفو بحسب وسائل إعلام محلية 30 محكوما، كما أوضحت مصادر حكومية أن هناك لائحة تكميلية يشملها العفو لصالح 71 شابا، وبدأ الإفراج فعليا مساء أمس الأربعاء.
فيروس كورونا: ميلبورن بعد سيدني تعلن إغلاقا مفاجئا اعتبارا من يوم الجمعة
ستدخل ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان في إغلاق مفاجئ اعتبارا من يوم الجمعة.
وجاءت تلك الخطوة التي أعلنتها السلطات اليوم في عاصمة ولاية فيكتوريا، بعد إصابة عدد من العمال القادمين من سيدني. كما أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز مد الإغلاق في سيدني أكبر مدن أستراليا، لمدة 14 عشر يوما على الأقل، بعد تزايد أعداد الإصابات بشكل خطير.
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فيروس كورونا: الأمم المتحدة تحذر من كارثة صحية بين الأطفال
حثت الأمم المتحدة الحكومات على استئناف برامج تطعيم الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال.
وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى أن 23 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم في العام الماضي وهو أعلى رقم منذ عام 2009.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة على النظام الصحي الذي يكافح لمواجهة كوفيد، إذ يحتمل أن يواجه تفشيا صادما لأمراض معدية، كان العالم قد تمكن من القضاء عليها.
وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط الأكثر تضرراً. وناشدت المنظمة الحكومات لاستعادة برامج التطعيم المعتادة على وجه السرعة.
الإفراج في الجزائر بعفو الرئاسي عن 101 شاب من المحبوسين في قضايا التجمهر
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا عن عدد من المحبوسين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، ويشمل العفو بحسب وسائل إعلام محلية 30 محكوما، كما أوضحت مصادر حكومية أن هناك لائحة تكميلية يشملها العفو لصالح 71 شابا، وبدأ الإفراج فعليا مساء أمس الأربعاء.
فيروس كورونا: ميلبورن بعد سيدني تعلن إغلاقا مفاجئا اعتبارا من يوم الجمعة
ستدخل ملبورن، ثاني أكبر مدينة في أستراليا من حيث عدد السكان في إغلاق مفاجئ اعتبارا من يوم الجمعة.
وجاءت تلك الخطوة التي أعلنتها السلطات اليوم في عاصمة ولاية فيكتوريا، بعد إصابة عدد من العمال القادمين من سيدني. كما أعلنت ولاية نيو ساوث ويلز مد الإغلاق في سيدني أكبر مدن أستراليا، لمدة 14 عشر يوما على الأقل، بعد تزايد أعداد الإصابات بشكل خطير.