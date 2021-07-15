فيروس كورونا: تحذير دولي من كارثة صحية بين الأطفال تنذر بعودة أمراض قضي عليها، وميلبورن تعلن إغلاقا شاملا وسيدني تمدد الإغلاق

حثت الأمم المتحدة الحكومات على استئناف برامج تطعيم الأطفال ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الحصبة والدفتيريا وشلل الأطفال.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة إلى أن 23 مليون طفل لم يتلقوا التطعيم في العام الماضي وهو أعلى رقم منذ عام 2009.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من كارثة على النظام الصحي الذي يكافح لمواجهة كوفيد، إذ يحتمل أن يواجه تفشيا صادما لأمراض معدية، كان العالم قد تمكن من القضاء عليها.

وتعتبر منطقة جنوب شرق آسيا وشرق البحر المتوسط ​​الأكثر تضرراً. وناشدت المنظمة الحكومات لاستعادة برامج التطعيم المعتادة على وجه السرعة.