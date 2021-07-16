سد النهضة: السيسي في كلمة للمصريين "مصر لن يصيبها أي ضرر أنا والجيش سنرحل قبل حدوث هذا الضرر"

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب إلى عدم القلق من مشكلة سد النهضة، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة تملك من القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية ما يمكنها من الحفاظ على حقوقها وحماية مقدراتها، على حد قوله.

تصريحات الرئيس السيسي جاءت خلال احتفالية لإحدى المبادرات الخدمية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي، طمأن السيسي خلالها المصريين بأن البلاد لن يصيبها أي ضرر مؤكدا "أنا والجيش سنرحل قبل حدوث هذا الضرر".

وقال السيسي إن أمن مصر القومي خط أحمر لا يمكن المساس به.

ووجه السيسي كلمة إلى الإثيوبيين مطالبا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يجعل الدولتين تعيشان في أمان وسلام بعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد، على حد وصفه.

وأضاف السيسي أن مصر تريد نقل الخبرات في مشروعات الكهرباء والتنمية شريطة عدم المساس بحصتها من المياه. وقال إن التحرك في مجلس الأمن جاء لعرض قضية سد النهضة على أجندة الاهتمام الدولي، وجرى الإعداد له بشكل جيد.