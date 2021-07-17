فيضانات ألمانيا: آلاف المهجرين من منازلهم في غرب البلاد وارتفاع عدد الضحايا إلى 150، وكيف يبدو الحج في ظل كورونا؟

Reuters Copyright: Reuters اجتماع الدوحة السابق في يونيه حزيران Image caption: اجتماع الدوحة السابق في يونيه حزيران

يجتمع ممثلون عن الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر اليوم السبت، رغم تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين عقب قرار انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 20 عاما من بدء مهمتها.

وخاضت القوات الأفغانية الجمعة معارك عنيفة لاستعادة معبر استراتيجي على الحدود الباكستانية، وكان قد سقط بيد طالبان الأربعاء.

وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو/أيار مستغلة بدء انسحاب قوات التحالف الغربية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس/آب.

وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في شمال أفغانستان وغربها، بعيدا عن معاقلها التقليدية في الجنوب.

ويشارك في المحادثات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله ، رئيس المجلس الحكومي المشرف على عملية السلام ورئيس الحكومة السابق.

وكانت إسلام أباد قد أعلنت عن عقد مؤتمر لمختلف الجهات المشاركة في الصراع، من اجل مواجهة تصاعد العنف. لكن القمة ارجئت بسبب عطلة عيد الأضحى.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "فشلت". وقال في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية إنه رغم محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصوير الوضع بشكل أكثر إيجابية فإن الجميع يعلم أن المهمة فشلت.