فيضانات ألمانيا: آلاف المهجرين من منازلهم في غرب البلاد وارتفاع عدد الضحايا إلى 150، وكيف يبدو الحج في ظل كورونا؟

يجتمع ممثلون عن الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر اليوم السبت، رغم تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين عقب قرار انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 20 عاما من بدء مهمتها.
وخاضت القوات الأفغانية الجمعة معارك عنيفة لاستعادة معبر استراتيجي على الحدود الباكستانية، وكان قد سقط بيد طالبان الأربعاء.
وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو/أيار مستغلة بدء انسحاب قوات التحالف الغربية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس/آب.
وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في شمال أفغانستان وغربها، بعيدا عن معاقلها التقليدية في الجنوب.
ويشارك في المحادثات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله ، رئيس المجلس الحكومي المشرف على عملية السلام ورئيس الحكومة السابق.
وكانت إسلام أباد قد أعلنت عن عقد مؤتمر لمختلف الجهات المشاركة في الصراع، من اجل مواجهة تصاعد العنف. لكن القمة ارجئت بسبب عطلة عيد الأضحى.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "فشلت". وقال في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية إنه رغم محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصوير الوضع بشكل أكثر إيجابية فإن الجميع يعلم أن المهمة فشلت.
هشام الهاشمي: انتشار أمني مكثف في بغداد عقب القبض على قاتله
أفاد مصدر أمني في بغداد، بأن قوات من الجيش العراقي انتشرت وسط وغرب وشرق العاصمة.
وقال المصدر لبي بي سي، إن "قطعات من الجيش العراقي انتشرت بالقرب من المنطقة الخضراء، وشارع أبو نواس، والجادرية وسط بغداد، بالإضافة إلى مدينة الصدر ومنطقة المنصور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب الانتشار غير معلوم لغاية الآن، ولكنه رجح أن يكون سبب الانتشار جاء بعد تسريب معلومات عن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعناصر سرايا السلام بأن يكونوا على أهبة الاستعداد ".
كما يأتي هذا الانتشار بعد ساعات من قيام الحكومة العراقية بالإعلان عن القبض على منفذ اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.
الأهواز: مقتل شخص خلال مسيرة شح المياه في شاديجان في إيران
أكد القائم بأعمال محافظ شاديجان مقتل شخص خلال مظاهرة الليلة الماضية احتجاجا على شح المياه.
وقال أوميد صابريبور لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن شابا قتل بالرصاص. وزعم أن "مثيري الشغب" استهدفوه.
وأفادت تقارير بسماع إطلاق نار في مسيرات اليوم الثاني أمس في الأهواز، وشملت المظاهرات مدنا مختلفة احتجاجا على نقص المياه.
وبحسب الفيديوهات المنشورة في شاديجان، فقد تم تنظيم مسيرة في المدينة نزل خلالها الناس إلى الشوارع وهم يحملون علم الحركة العربية لتحرير الأهواز.
وقال صابريبور إنه خلال تلك المسيرة أطلق الناس العيارات النارية في الهواء فأصابت إحدى الرصاصات الشاب. وقال إن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
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فيضانات ألمانيا: إجلاء الآلاف من السكان في غرب البلاد وارتفاع عدد الضحايا إلى 150 شخصا
تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء آلاف السكان من منطقة تقع غربي مدينة كولونيا الألمانية بعد أن اخترقت مياه الفيضانات سدا خلال الليل.
وتواصلت عمليات الإنقاذ عبر ألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا. ووصلت التقديرات الأولية للضحايا الذين قتلوا في تلك الكارثة إلى أكثر من 150. ولايزال العشرات في عداد المفقودين.
ويلقي المسؤولون الأوروبيون باللائمة على تغير المناخ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى ارتباك في الطقس أدى إلى غزارة الأمطار وشدة الحرارة والجفاف في بعض المناطق. ويقول علماء بارزون إنهم باتوا بحاجة إلى أجهزة كمبيوتر أكثر قوة لمساعدتهم على توقع شدة أنماط الطقس القاسية بدقة أكبر.
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الحج: بدء توافد الحجاج على مكة تمهيدا لانطلاق المناسك غدا
يبدأ الحجاج التوافد على مكة اليوم السبت تمهيدا لانطلاق مناسك الحج غدا وتستمر لمدة خمسة أيام، وتقتصر هذا العام على المقيمين في السعودية المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.
يشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة مع 2.5 مليون حاج في عام 2019.
ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل التوجه إلى منى الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات الإثنين على بعد عشرة كيلومترات لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.
ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة.
وعلقت السعودية أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر خلال عام 2020 قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولسكان المملكة فقط وبإذن مسبق عبر تطبيق إلكتروني اسمه اعتمرنا.
وتسعى المملكة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى. وسيمنع الحجاج من لمس الكعبة.
وستستخدم الروبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم، وستوفر 3000 حافلة لنقل الحجاج وستنقل كل حافلة 20 حاجا فقط.
ويقسم الحجاج لمجموعات تضم كل منها 20 حاجا فقط، كما سيتواصل حظر الوصول للحجر الأسود الذي يتبارك المسلمون بلمسه.
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طالبان: بدء المحادثات في قطر مع الحكومة الأفغانية
يجتمع ممثلون عن الحكومة الأفغانية وطالبان في قطر اليوم السبت، رغم تصاعد حدة المواجهات بين الجانبين عقب قرار انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بعد 20 عاما من بدء مهمتها.
وخاضت القوات الأفغانية الجمعة معارك عنيفة لاستعادة معبر استراتيجي على الحدود الباكستانية، وكان قد سقط بيد طالبان الأربعاء.
وشنت حركة طالبان هجوما شاملا على القوات الأفغانية في أوائل مايو/أيار مستغلة بدء انسحاب قوات التحالف الغربية الذي من المقرر أن يكتمل بحلول نهاية أغسطس/آب.
وقد سيطرت الحركة على مناطق ريفية شاسعة، خصوصا في شمال أفغانستان وغربها، بعيدا عن معاقلها التقليدية في الجنوب.
ويشارك في المحادثات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم الرئيس السابق حامد كرزاي وعبد الله عبد الله ، رئيس المجلس الحكومي المشرف على عملية السلام ورئيس الحكومة السابق.
وكانت إسلام أباد قد أعلنت عن عقد مؤتمر لمختلف الجهات المشاركة في الصراع، من اجل مواجهة تصاعد العنف. لكن القمة ارجئت بسبب عطلة عيد الأضحى.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان "فشلت". وقال في تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية إنه رغم محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصوير الوضع بشكل أكثر إيجابية فإن الجميع يعلم أن المهمة فشلت.
هشام الهاشمي: انتشار أمني مكثف في بغداد عقب القبض على قاتله
أفاد مصدر أمني في بغداد، بأن قوات من الجيش العراقي انتشرت وسط وغرب وشرق العاصمة.
وقال المصدر لبي بي سي، إن "قطعات من الجيش العراقي انتشرت بالقرب من المنطقة الخضراء، وشارع أبو نواس، والجادرية وسط بغداد، بالإضافة إلى مدينة الصدر ومنطقة المنصور".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "سبب الانتشار غير معلوم لغاية الآن، ولكنه رجح أن يكون سبب الانتشار جاء بعد تسريب معلومات عن توجيه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعناصر سرايا السلام بأن يكونوا على أهبة الاستعداد ".
كما يأتي هذا الانتشار بعد ساعات من قيام الحكومة العراقية بالإعلان عن القبض على منفذ اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي.
الأهواز: مقتل شخص خلال مسيرة شح المياه في شاديجان في إيران
أكد القائم بأعمال محافظ شاديجان مقتل شخص خلال مظاهرة الليلة الماضية احتجاجا على شح المياه.
وقال أوميد صابريبور لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن شابا قتل بالرصاص. وزعم أن "مثيري الشغب" استهدفوه.
وأفادت تقارير بسماع إطلاق نار في مسيرات اليوم الثاني أمس في الأهواز، وشملت المظاهرات مدنا مختلفة احتجاجا على نقص المياه.
وبحسب الفيديوهات المنشورة في شاديجان، فقد تم تنظيم مسيرة في المدينة نزل خلالها الناس إلى الشوارع وهم يحملون علم الحركة العربية لتحرير الأهواز.
وقال صابريبور إنه خلال تلك المسيرة أطلق الناس العيارات النارية في الهواء فأصابت إحدى الرصاصات الشاب. وقال إن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر.
فيضانات ألمانيا: إجلاء الآلاف من السكان في غرب البلاد وارتفاع عدد الضحايا إلى 150 شخصا
تمكنت فرق الإنقاذ من إجلاء آلاف السكان من منطقة تقع غربي مدينة كولونيا الألمانية بعد أن اخترقت مياه الفيضانات سدا خلال الليل.
وتواصلت عمليات الإنقاذ عبر ألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا. ووصلت التقديرات الأولية للضحايا الذين قتلوا في تلك الكارثة إلى أكثر من 150. ولايزال العشرات في عداد المفقودين.
ويلقي المسؤولون الأوروبيون باللائمة على تغير المناخ بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى ارتباك في الطقس أدى إلى غزارة الأمطار وشدة الحرارة والجفاف في بعض المناطق. ويقول علماء بارزون إنهم باتوا بحاجة إلى أجهزة كمبيوتر أكثر قوة لمساعدتهم على توقع شدة أنماط الطقس القاسية بدقة أكبر.
الحج: بدء توافد الحجاج على مكة تمهيدا لانطلاق المناسك غدا
يبدأ الحجاج التوافد على مكة اليوم السبت تمهيدا لانطلاق مناسك الحج غدا وتستمر لمدة خمسة أيام، وتقتصر هذا العام على المقيمين في السعودية المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا، وتتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما، ومن غير أصحاب الأمراض المزمنة.
يشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة مع 2.5 مليون حاج في عام 2019. ويؤدي الحجاج الطواف حول الكعبة مع بداية الشعائر، ثم يقومون بالسعي بين الصفا والمروة قبل التوجه إلى منى الأحد في يوم التروية، ومنها إلى عرفات الإثنين على بعد عشرة كيلومترات لأداء أهم أركان مناسك الحج الذي يعقبه حلول عيد الأضحى.
ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية للحرم في مكة.
وعلقت السعودية أداء العمرة لأكثر من ستة أشهر خلال عام 2020 قبل أن تسمح باستئنافها وفق شروط محددة ولسكان المملكة فقط وبإذن مسبق عبر تطبيق إلكتروني اسمه اعتمرنا.
وتسعى المملكة لاستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي والحد من انتقال العدوى. وسيمنع الحجاج من لمس الكعبة. وستستخدم الروبوتات باللونين الأسود والأبيض لتوزيع قوارير مياه زمزم، وستوفر 3000 حافلة لنقل الحجاج وستنقل كل حافلة 20 حاجا فقط.
ويقسم الحجاج لمجموعات تضم كل منها 20 حاجا فقط، كما سيتواصل حظر الوصول للحجر الأسود الذي يتبارك المسلمون بلمسه.