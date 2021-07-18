مواجهات في المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وإخلاء سبيل الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح

تلقى كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك اليوم الأحد تنبيها بوجود خطر احتمال الإصابة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بالمرض، وذلك عشية ما أصبح يعرف في إنجلترا باسم "يوم الحرية" الذي سترفع فيه كافة القيود الخاصة بفيروس كورونا.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن التنبيه تم من خلال تطبيق "الاختبار والتتبع" التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وبدل العزل الذاتي، سيشارك الوزيران في برنامج تجريبي خاص، بحيث يستبدل بالعزل الذاتي إجراء اختبار يومي.

ويتوجب على المشاركين في هذه التجربة عزل أنفسهم حين لا يكونون في العمل.

وكان وزير الصحة ساجد جاويد الذي تلقى كلا الجرعتين من لقاح فيروس كورونا، أعلن السبت أنه أصيب بالمرض ويعاني من أعراض طفيفة، وكان قد اجتمع بكل من جونسون وسوناك الجمعة.

والحكومة البريطانية مستمرة في المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود في إنجلترا والتي ستكلل غدا الاثنين بالرفع الكامل رغم ارتفاع معدلات الإصابة.

Getty Images Copyright: Getty Images ساجد جاويد أعلن السبت أنه أصيب بالمرض ويعاني من أعراض طفيفة Image caption: ساجد جاويد أعلن السبت أنه أصيب بالمرض ويعاني من أعراض طفيفة