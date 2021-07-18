مواجهات في المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، وإخلاء سبيل الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح

فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية يتلقيان تنبيها باحتمال التقاطهما العدوى عشية "يوم الحرية" الموعود
تلقى
كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك اليوم الأحد تنبيها
بوجود خطر احتمال الإصابة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة وزير الصحة ساجد جاويد
بالمرض، وذلك عشية ما أصبح يعرف في إنجلترا باسم "يوم الحرية" الذي سترفع
فيه كافة القيود الخاصة بفيروس كورونا.
وقال
مكتب رئيس الوزراء إن التنبيه تم من خلال تطبيق "الاختبار والتتبع"
التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وبدل
العزل الذاتي، سيشارك الوزيران في برنامج تجريبي خاص، بحيث يستبدل بالعزل الذاتي إجراء
اختبار يومي.
ويتوجب
على المشاركين في هذه التجربة عزل أنفسهم حين لا يكونون في العمل.
وكان
وزير الصحة ساجد جاويد الذي تلقى كلا الجرعتين من لقاح فيروس كورونا، أعلن السبت أنه
أصيب بالمرض ويعاني من أعراض طفيفة، وكان قد اجتمع بكل من جونسون وسوناك الجمعة.
والحكومة
البريطانية مستمرة في المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود في إنجلترا والتي
ستكلل غدا الاثنين بالرفع الكامل رغم ارتفاع معدلات الإصابة.
القدس: مواجهات في المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب
اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب
المغاربة بحراسة مشددة من قبل الشرطة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس أن
الطواقم الطبية سجلت عددا من الإصابات إثر استخدام القوات الإسرائيلية الهراوات
لتفريق المصلين داخل الأقصى، ونُقلت إصابة واحدة خارج الحرم، حيث يتم التعامل
ميدانيا مع الإصابات باستثناء الحالات الصعبة.
وكانت وحدات
خاصة من الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت ساحات الأقصى عقب صلاة الفجر لتأمين مسيرة
المستوطنين بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
ويدخل الأجانب ومنهم متدنيون يهود إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية
القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة في المسجد ضمن أوقات محددة خلال
ساعات النهار.
سلطات التحقيق المصرية تخلي سبيل 3 من الناشطين السياسيين من بينهم إسراء عبد الفتاح
قررت سلطات التحقيق المصرية إخلاء سبيل ثلاثة من النشطاء السياسيين
من بينهم إسراء عبد الفتاح التي تعد إحدى رموز ثورة الخامس والعشرين من
يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
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فيروس كورونا: رئيس الوزراء البريطاني ووزير المالية يتلقيان تنبيها باحتمال التقاطهما العدوى عشية "يوم الحرية" الموعود
تلقى كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير المالية ريشي سوناك اليوم الأحد تنبيها بوجود خطر احتمال الإصابة بفيروس كورونا، بعد ثبوت إصابة وزير الصحة ساجد جاويد بالمرض، وذلك عشية ما أصبح يعرف في إنجلترا باسم "يوم الحرية" الذي سترفع فيه كافة القيود الخاصة بفيروس كورونا.
وقال مكتب رئيس الوزراء إن التنبيه تم من خلال تطبيق "الاختبار والتتبع" التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية.
وبدل العزل الذاتي، سيشارك الوزيران في برنامج تجريبي خاص، بحيث يستبدل بالعزل الذاتي إجراء اختبار يومي.
ويتوجب على المشاركين في هذه التجربة عزل أنفسهم حين لا يكونون في العمل.
وكان وزير الصحة ساجد جاويد الذي تلقى كلا الجرعتين من لقاح فيروس كورونا، أعلن السبت أنه أصيب بالمرض ويعاني من أعراض طفيفة، وكان قد اجتمع بكل من جونسون وسوناك الجمعة.
والحكومة البريطانية مستمرة في المرحلة الرابعة والأخيرة من تخفيف القيود في إنجلترا والتي ستكلل غدا الاثنين بالرفع الكامل رغم ارتفاع معدلات الإصابة.
القدس: مواجهات في المسجد الأقصى بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية
اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية عقب اقتحام مئات المستوطنين الإسرائيليين صباح الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قبل الشرطة.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة القدس أن الطواقم الطبية سجلت عددا من الإصابات إثر استخدام القوات الإسرائيلية الهراوات لتفريق المصلين داخل الأقصى، ونُقلت إصابة واحدة خارج الحرم، حيث يتم التعامل ميدانيا مع الإصابات باستثناء الحالات الصعبة.
وكانت وحدات خاصة من الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت ساحات الأقصى عقب صلاة الفجر لتأمين مسيرة المستوطنين بمناسبة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".
ويدخل الأجانب ومنهم متدنيون يهود إلى ساحات المسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية ضمن ما يعرف ببرنامج السياحة في المسجد ضمن أوقات محددة خلال ساعات النهار.
سلطات التحقيق المصرية تخلي سبيل 3 من الناشطين السياسيين من بينهم إسراء عبد الفتاح
قررت سلطات التحقيق المصرية إخلاء سبيل ثلاثة من النشطاء السياسيين من بينهم إسراء عبد الفتاح التي تعد إحدى رموز ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني عام 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على عبدالفتاح في أكتوبر تشرين الأول عام 2019، ووجهت النيابة العامة لها اتهامات من بينها مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها وهي اتهامات تنفيها الناشطة المصرية.
كما ضمت قائمة من أخلت السلطات سبيلهم عبدالناصر إسماعيل وجمال الجمل.
وكان الجمل قد غادر مصر، إلى تركيا، منذ أعوام عدة عقب منع نشر مقالاته في إحدى الصحف اليومية المصرية قبل أن يلقي القبض عليه، في فبراير/شباط الماضي، في مطار القاهرة الدولي، عند عودته من إسطنبول.