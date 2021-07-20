الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف لبنان ردا على هجمات صاروخية، والصين تستنكر اتهامها بالوقوف وراء هجوم الكتروني

أعلن\nالجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية\nنُفّذت من أراضيه. وأفاد\nالجيش في تغريدة "أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة\nالقبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل\nإسرائيل". وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي. وقالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان\n(يونيفيل) إنها على اتصال مباشر مع الجيش اللبناني وإسرائيل "للحث على التحلي\nبأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر"، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في\nالواقعة.
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف لبنان ردا على هجمات صاروخية
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف لبنان بنيران المدفعية الثلاثاء ردا على هجمات صاروخية نُفّذت من أراضيه.
وأفاد الجيش في تغريدة "أطلق صاروخان من لبنان باتّجاه شمال إسرائيل. اعترضت منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أحد الصاروخين وسقط الثاني في منطقة مفتوحة داخل إسرائيل".
وأكد أنه رد عبر استهداف لبنان بقصف مدفعي.
وقالت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل) إنها على اتصال مباشر مع الجيش اللبناني وإسرائيل "للحث على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيد آخر"، مضيفة أنها فتحت تحقيقا في الواقعة.
الصين تستنكر الاتهامات الغربية لها بالوقوف وراء هجوم الكتروني
نفت السلطات الصينية الاتهامات التي وجهتها دول غربية لبكين بالوقوف وراء خلف هجوم إلكتروني استهدف شركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت الصين إن الاتهامات الغربية " لا أساس لها من الصحة" قائلة إن الولايات المتحدة هي بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية".
وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد أدانوا بشدة يوم أمس الأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" التي تقوم بها بكين واتّهموها بالوقوف خلف القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت في مارس/أذار خدمات "اكسشانج" للمراسلة لمجموعة مايكروسوفت.