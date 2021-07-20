الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف لبنان ردا على هجمات صاروخية، والصين تستنكر اتهامها بالوقوف وراء هجوم الكتروني

نفت السلطات الصينية الاتهامات التي وجهتها دول غربية لبكين بالوقوف وراء خلف هجوم إلكتروني استهدف شركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري.

وقالت الصين إن الاتهامات الغربية " لا أساس لها من الصحة" قائلة إن الولايات المتحدة هي بطلة العالم في الهجمات الإلكترونية".

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد أدانوا بشدة يوم أمس الأنشطة الإلكترونية "الخبيثة" التي تقوم بها بكين واتّهموها بالوقوف خلف القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت في مارس/أذار خدمات "اكسشانج" للمراسلة لمجموعة مايكروسوفت.