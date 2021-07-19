أزمة بين الجزائر والمغرب بسبب منطقة القبائل، وحبس صحفي مصري طالب السيسي بالتنحي

قررت النيابة المصرية، مساء الأحد، حبس الكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر نشره مقالا يطالب الرئيس المصري بالتنحي وتقديم نفسه للمحاكمة على خلفية معالجته لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدد من الملفات الأخرى، بحسب مصادر قضائية وصحفيين.

وبحسب المصادر، التي تحدثت لبي بي سي، وجهت النيابة لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون. وألقت السلطات المصرية القبض على رئيس تحرير الأهرام السابق في منزله، أمس الأحد، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل.

وكان عدد من المحاميين قد تقدموا ببلاغات للنيابة العامة يطالبون فيها بالقبض على سلامة، بتهمة "تعمُّد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف سد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، إثر مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه "الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل".

يذكر أن سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام"، عام 2012، واستمر في منصبه حتى إقالته في يناير/كانون الثاني 2014.