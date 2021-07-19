أزمة بين الجزائر والمغرب بسبب منطقة القبائل، وحبس صحفي مصري طالب السيسي بالتنحي

عبد الناصر سلامة: النيابة المصرية تقرر حبس رئيس تحرير الأهرام السابق 15 يوما بعد أن طالب السيسي بالتنحي
قررت النيابة المصرية، مساء الأحد،
حبس الكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، 15 يومًا
على ذمة التحقيقات، إثر نشره مقالا يطالب الرئيس المصري بالتنحي وتقديم نفسه للمحاكمة على
خلفية معالجته لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدد من الملفات الأخرى، بحسب مصادر
قضائية وصحفيين.
وبحسب
المصادر، التي تحدثت لبي بي سي، وجهت النيابة لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم
تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.
وألقت السلطات المصرية القبض على رئيس تحرير الأهرام السابق في منزله، أمس الأحد،
تنفيذاً لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع
التواصل.
يذكر أن سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة
"الأهرام"، عام 2012، واستمر في منصبه حتى إقالته في يناير/كانون الثاني
2014.
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أزمة بين الجزائر والمغرب بسبب منطقة القبائل
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير البلاد لدى المغرب يوم الأحد ولمحت
إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في أحدث تفجر للتوتر بين البلدين
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها السفير المغربي لدى
الأمم المتحدة حول منطقة القبائل حيث طالب خلال اجتماع لحركة عدم الانحياز إلى
"حق تقرير المصير للشعب القبائلي" في إشارة إلى الناطقين بالأمازيغية في
الجزائر. وأشار إلى أن الجزائر ينبغي ألا تنكر ذلك بينما تدعم حق تقرير المصير في
الصحراء الغربية
وتحارب جبهة البوليساريو من أجل استقلال الصحراء الغربية، التي كانت
مستعمرة إسبانية حتى منتصف السبعينيات ويسيطر المغرب عليها بشكل كبير الآن ويديرها.
والحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ أوائل التسعينيات لأسباب
أمنية، مما يزيد من حدة الخلاف بين الجزائر والرباط اللتين تتدهور العلاقات بينهما
بسبب الصراع.
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عبد الناصر سلامة: النيابة المصرية تقرر حبس رئيس تحرير الأهرام السابق 15 يوما بعد أن طالب السيسي بالتنحي
قررت النيابة المصرية، مساء الأحد، حبس الكاتب الصحافي عبدالناصر سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، إثر نشره مقالا يطالب الرئيس المصري بالتنحي وتقديم نفسه للمحاكمة على خلفية معالجته لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدد من الملفات الأخرى، بحسب مصادر قضائية وصحفيين.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لبي بي سي، وجهت النيابة لسلامة، تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون. وألقت السلطات المصرية القبض على رئيس تحرير الأهرام السابق في منزله، أمس الأحد، تنفيذاً لقرار النيابة العامة بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل.
وكان عدد من المحاميين قد تقدموا ببلاغات للنيابة العامة يطالبون فيها بالقبض على سلامة، بتهمة "تعمُّد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وملف سد النهضة الإثيوبي، بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد، إثر مطالبته الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مقال نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، بالتنحي عن الحكم وتقديم نفسه للمحاكمة، بسبب ما سماه "الهزيمة الثقيلة أمام إثيوبيا، وإضاعة حق مصر التاريخي في مياه النيل".
يذكر أن سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام"، عام 2012، واستمر في منصبه حتى إقالته في يناير/كانون الثاني 2014.
أزمة بين الجزائر والمغرب بسبب منطقة القبائل
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير البلاد لدى المغرب يوم الأحد ولمحت إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى في أحدث تفجر للتوتر بين البلدين
وقالت الوزارة إن هذه الخطوة تتصل بتصريحات أدلى بها السفير المغربي لدى الأمم المتحدة حول منطقة القبائل حيث طالب خلال اجتماع لحركة عدم الانحياز إلى "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" في إشارة إلى الناطقين بالأمازيغية في الجزائر. وأشار إلى أن الجزائر ينبغي ألا تنكر ذلك بينما تدعم حق تقرير المصير في الصحراء الغربية
وتحارب جبهة البوليساريو من أجل استقلال الصحراء الغربية، التي كانت مستعمرة إسبانية حتى منتصف السبعينيات ويسيطر المغرب عليها بشكل كبير الآن ويديرها.
والحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ أوائل التسعينيات لأسباب أمنية، مما يزيد من حدة الخلاف بين الجزائر والرباط اللتين تتدهور العلاقات بينهما بسبب الصراع.