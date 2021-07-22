فيضانات الصين: قتلى ومفقودون وخسائر بالملايين والحكومة تحقق في كيفية مواجهة الأزمة، وفي تونس الجيش يتولى إدارة السيطرة على الوباء

فيضانات الصين: مقتل أكثر من 30 شخصا وبدء التحقيق في كيفية إدارة الأزمة
بدأت الحكومة الصينية في إجراء تقييم عاجل لاستراتيجية السيطرة على الفيضانات والاستجابة الطارئة لشبكات النقل، عقب مقتل 12 شخصا في واحد من أنفاق القطارات في وسط الصين الذي أغرقته مياه الفيضان.
ولقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم في مقاطعة خنان، ولايزال ثمانية في عداد المفقودين، إذ غمرت مياه الفيضانات عددا من مدن العاصمة الإقليمية تشنغتشو، عقب العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي لاتزال تنهمر لليوم السادس على التوالي.
ولا تزال الطرق والمباني مغمورة بالمياه، وتراكم العديد من السيارات التي جرفها الفيضان في الطرقات.
وأجلي عشرات الآلاف من السكان، وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر الكلفة الأولية للأضرار حتى الآن بـ150 مليون دولار تقريبا.
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فيروس كورونا: تونس تستعين بالجيش لمواجهة الأزمة
طلب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من الجيش تولي إدارة استجابة البلاد لفيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام الحكومة بسوء إدارة حملة التطعيم، وعقب إقالة وزير الصحة يوم الثلاثاء الماضي، وتصاعد حالات الإصابة بالوباء.
وبدأ فعليا الأطباء العسكريون في الإشراف على توزيع اللقاح في المناطق النائية من البلاد. وبدأت الشاحنات العسكرية في نقل الأكسجين إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد فيه خاصة في وسط البلاد وشمالها.
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فيضانات الصين: مقتل أكثر من 30 شخصا وبدء التحقيق في كيفية إدارة الأزمة
بدأت الحكومة الصينية في إجراء تقييم عاجل لاستراتيجية السيطرة على الفيضانات والاستجابة الطارئة لشبكات النقل، عقب مقتل 12 شخصا في واحد من أنفاق القطارات في وسط الصين الذي أغرقته مياه الفيضان.
ولقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم في مقاطعة خنان، ولايزال ثمانية في عداد المفقودين، إذ غمرت مياه الفيضانات عددا من مدن العاصمة الإقليمية تشنغتشو، عقب العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي لاتزال تنهمر لليوم السادس على التوالي.
ولا تزال الطرق والمباني مغمورة بالمياه، وتراكم العديد من السيارات التي جرفها الفيضان في الطرقات. وأجلي عشرات الآلاف من السكان، وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر الكلفة الأولية للأضرار حتى الآن بـ150 مليون دولار تقريبا.
فيروس كورونا: تونس تستعين بالجيش لمواجهة الأزمة
طلب الرئيس التونسي، قيس سعيد، من الجيش تولي إدارة استجابة البلاد لفيروس كورونا.
وتأتي هذه الخطوة بعد اتهام الحكومة بسوء إدارة حملة التطعيم، وعقب إقالة وزير الصحة يوم الثلاثاء الماضي، وتصاعد حالات الإصابة بالوباء.
وبدأ فعليا الأطباء العسكريون في الإشراف على توزيع اللقاح في المناطق النائية من البلاد. وبدأت الشاحنات العسكرية في نقل الأكسجين إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد فيه خاصة في وسط البلاد وشمالها.