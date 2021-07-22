فيضانات الصين: قتلى ومفقودون وخسائر بالملايين والحكومة تحقق في كيفية مواجهة الأزمة، وفي تونس الجيش يتولى إدارة السيطرة على الوباء

بدأت الحكومة الصينية في إجراء تقييم عاجل لاستراتيجية السيطرة على الفيضانات والاستجابة الطارئة لشبكات النقل، عقب مقتل 12 شخصا في واحد من أنفاق القطارات في وسط الصين الذي أغرقته مياه الفيضان.

ولقي أكثر من 30 شخصا مصرعهم في مقاطعة خنان، ولايزال ثمانية في عداد المفقودين، إذ غمرت مياه الفيضانات عددا من مدن العاصمة الإقليمية تشنغتشو، عقب العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي لاتزال تنهمر لليوم السادس على التوالي.

ولا تزال الطرق والمباني مغمورة بالمياه، وتراكم العديد من السيارات التي جرفها الفيضان في الطرقات. وأجلي عشرات الآلاف من السكان، وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر الكلفة الأولية للأضرار حتى الآن بـ150 مليون دولار تقريبا.