لقاح فيروس كورونا: دراسة جديدة في بريطانيا تتناول الفترة المثلى بين الجرعتين، وسلالة دلتا لاتزال مصدر قلق عالمي

نشر العلماء قاعدة البيانات الأكثر شمولاً، حتى الآن، عن البروتينات التي تشكل اللبنة الأساسية لحياة الإنسان.

ولاقى الإعلان ترحيبا كبيرا بوصفه تقدما لا يقل أهمية عن فك شفرة الجينوم البشري، ومن شأنه أن يحدث ثورة بحثية في العديد من التخصصات.

واستخدم العلماء في أوروبا الذكاء الاصطناعي لرسم خارطة لـ58 في المائة من البروتين البشري، في دقائق بدلا من أشهر أو سنوات.

ويقول العلماء، في بحثهم الذي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، إن خارطة البروتينات البشرية قد تؤدي إلى استحداث علاجات جديدة لمجموعة من الأمراض، من بينها المرض الذي يسببه فيروس كورونا.

ونجح العلماء في رسم خرائط لبروتينات الكائنات الحية الأخرى، مما يفتح الباب أمام إنتاج محاصيل جديدة مقاومة للجفاف، وخلق إنزيمات تدمر المواد البلاستيكية الملوثة.