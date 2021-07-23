لقاح فيروس كورونا: دراسة جديدة في بريطانيا تتناول الفترة المثلى بين الجرعتين، وسلالة دلتا لاتزال مصدر قلق عالمي

إنجاز علمي جديد قد يحدث ثورة في علاج أمراض من بينها كوفيد-19
نشر العلماء قاعدة البيانات الأكثر
شمولاً، حتى الآن، عن البروتينات التي تشكل اللبنة الأساسية لحياة الإنسان.
ولاقى الإعلان ترحيبا كبيرا بوصفه
تقدما لا يقل أهمية عن فك شفرة الجينوم البشري، ومن شأنه أن يحدث ثورة بحثية في
العديد من التخصصات.
واستخدم العلماء في أوروبا الذكاء الاصطناعي
لرسم خارطة لـ58 في المائة من البروتين البشري، في دقائق بدلا من أشهر
أو سنوات.
ويقول العلماء، في بحثهم الذي نشرته
مجلة "نيتشر" العلمية، إن خارطة البروتينات البشرية قد تؤدي إلى استحداث علاجات جديدة
لمجموعة من الأمراض، من بينها المرض الذي يسببه فيروس كورونا.
ونجح العلماء في رسم خرائط لبروتينات الكائنات الحية
الأخرى، مما يفتح الباب أمام إنتاج محاصيل جديدة مقاومة للجفاف، وخلق إنزيمات تدمر
المواد البلاستيكية الملوثة.
KAREN ARNOTTCopyright: KAREN ARNOTT
فيروس كورونا: تعافي اقتصاد منطقة اليورو رغم الوباء لكن دلتا لاتزال مشكلة
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح، لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا أن سلالة دلتا تشكل مصدر قلق متزايد في العالم.
وتلقى اللقاح في أوروبا نصف البالغين، أي 200 مليون شخص، بالجرعتين لكن التفشي السريع لدلتا يهدد بعرقلة العودة إلى الحياة الطبيعية في القارة.
فبعد عام ونصف عام على إعلان الصين رصد أولى الإصابات بفيروس كورونا، لاتزال أعداد الوفيات تتزايد ولقي حتى الآن أكثر من 4 ملايين شخص حتفهم.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تأثير "طويل الأجل وبعيد المدى" للوباء على الصحة النفسية للشعوب.
وفي بريطانيا، وجد مئات آلاف الأشخاص المخالطين لمصابين بكوفيد أنفسهم مرغمين على حجر أنفسهم لعشرة أيام، مما أعاق الاقتصاد. وتسبب في خلو بعض الرفوف في متاجر المواد الغذائية وتوقف بعض خطوط مترو لندن بسبب غياب عدد من الموظفين.
ReutersCopyright: Reuters
لقاح فيروس كورونا: دراسة في أهمية الفترة الفاصلة بين الجرعتين
وجد باحثون بريطانيون أن الفترة الأطول بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر بايونتيك تتيح لجهاز المناعة في الجسم إنتاج المزيد من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى.
وتدعم تلك النتائج قرار بريطانيا باتباع التوصيات الأولى بتمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين.
ويبدو أن فترة ثمانية أسابيع مابين الجرعتين هي الأفضل خاصة لمعالجة سلالة دلتا.
وكانت بريطانيا في نهاية عام 2020 قد مدت الفترة إلى 12 أسبوعا
وشجعت الناس، مع طرح برنامج التطعيم لكل شخص فوق سن 18 عاما على الأقل، على تلقي اللقاح الثاني بعد ثمانية أسابيع.
وتمكن الباحثون في الدراسة من مقارنة الاستجابة المناعية لـ 503 من موظفي الصحة في برطانيا الذين تلقوا جرعتين على فترات مختلفة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، وتزامنت الدراسة مع اكتشاف سلالة ألفا.
وقيس مستوى الأجسام المضادة بعد شهر من جرعة اللقاح الثانية.
وتشير النتائج إلى التالي: أن اللقاح بشكل عام ولد، بغض النظر عن الفترة بين الجرعتين، مناعة قوية. ففترة ثلاثة أسابيع تولد عددا أقل من الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن تكبح الفيروس وتوقف نشاطه مقارنة مع فاصل زمني مدته 10 أسابيع.
فالفترة الأطول بين الجرعتين تؤدي إلى نقصان في الخلايا المعروفة بـ"تي سيلز" للمناعة لكنها في نفس الوقت تؤدي إلى ارتفاع في نوع خاص من خلايا المناعة تسمى خلايا الـ"تي المساعدة" وهي بحسب الباحثين تدعم الذاكرة المناعية.
وقالت البروفيسورة سوزانا دوانشي، في جامعة أكسفورد، إن جرعتين أفضل من جرعة واحدة، لكن توقيت الثانية كان مرنا إلى حد ما بحسب الظروف. لكن ثمانية أسابيع بين الجرعتين هي الفترة المثلى.
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إنجاز علمي جديد قد يحدث ثورة في علاج أمراض من بينها كوفيد-19
نشر العلماء قاعدة البيانات الأكثر شمولاً، حتى الآن، عن البروتينات التي تشكل اللبنة الأساسية لحياة الإنسان.
ولاقى الإعلان ترحيبا كبيرا بوصفه تقدما لا يقل أهمية عن فك شفرة الجينوم البشري، ومن شأنه أن يحدث ثورة بحثية في العديد من التخصصات.
واستخدم العلماء في أوروبا الذكاء الاصطناعي لرسم خارطة لـ58 في المائة من البروتين البشري، في دقائق بدلا من أشهر أو سنوات.
ويقول العلماء، في بحثهم الذي نشرته مجلة "نيتشر" العلمية، إن خارطة البروتينات البشرية قد تؤدي إلى استحداث علاجات جديدة لمجموعة من الأمراض، من بينها المرض الذي يسببه فيروس كورونا.
ونجح العلماء في رسم خرائط لبروتينات الكائنات الحية الأخرى، مما يفتح الباب أمام إنتاج محاصيل جديدة مقاومة للجفاف، وخلق إنزيمات تدمر المواد البلاستيكية الملوثة.
فيروس كورونا: تعافي اقتصاد منطقة اليورو رغم الوباء لكن دلتا لاتزال مشكلة
صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو يسير على الطريق الصحيح، لكن الوباء ما زال يلقي بظلاله، خصوصا أن سلالة دلتا تشكل مصدر قلق متزايد في العالم.
وتلقى اللقاح في أوروبا نصف البالغين، أي 200 مليون شخص، بالجرعتين لكن التفشي السريع لدلتا يهدد بعرقلة العودة إلى الحياة الطبيعية في القارة.
فبعد عام ونصف عام على إعلان الصين رصد أولى الإصابات بفيروس كورونا، لاتزال أعداد الوفيات تتزايد ولقي حتى الآن أكثر من 4 ملايين شخص حتفهم.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من تأثير "طويل الأجل وبعيد المدى" للوباء على الصحة النفسية للشعوب.
وفي بريطانيا، وجد مئات آلاف الأشخاص المخالطين لمصابين بكوفيد أنفسهم مرغمين على حجر أنفسهم لعشرة أيام، مما أعاق الاقتصاد. وتسبب في خلو بعض الرفوف في متاجر المواد الغذائية وتوقف بعض خطوط مترو لندن بسبب غياب عدد من الموظفين.
لقاح فيروس كورونا: دراسة في أهمية الفترة الفاصلة بين الجرعتين
وجد باحثون بريطانيون أن الفترة الأطول بين الجرعتين الأولى والثانية من لقاح فايزر بايونتيك تتيح لجهاز المناعة في الجسم إنتاج المزيد من الأجسام المضادة لمكافحة العدوى. وتدعم تلك النتائج قرار بريطانيا باتباع التوصيات الأولى بتمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين.
ويبدو أن فترة ثمانية أسابيع مابين الجرعتين هي الأفضل خاصة لمعالجة سلالة دلتا.
وكانت بريطانيا في نهاية عام 2020 قد مدت الفترة إلى 12 أسبوعا وشجعت الناس، مع طرح برنامج التطعيم لكل شخص فوق سن 18 عاما على الأقل، على تلقي اللقاح الثاني بعد ثمانية أسابيع.
وتمكن الباحثون في الدراسة من مقارنة الاستجابة المناعية لـ 503 من موظفي الصحة في برطانيا الذين تلقوا جرعتين على فترات مختلفة في أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، وتزامنت الدراسة مع اكتشاف سلالة ألفا.
وقيس مستوى الأجسام المضادة بعد شهر من جرعة اللقاح الثانية.
وتشير النتائج إلى التالي: أن اللقاح بشكل عام ولد، بغض النظر عن الفترة بين الجرعتين، مناعة قوية. ففترة ثلاثة أسابيع تولد عددا أقل من الأجسام المضادة المعادلة التي يمكن أن تكبح الفيروس وتوقف نشاطه مقارنة مع فاصل زمني مدته 10 أسابيع.
فالفترة الأطول بين الجرعتين تؤدي إلى نقصان في الخلايا المعروفة بـ"تي سيلز" للمناعة لكنها في نفس الوقت تؤدي إلى ارتفاع في نوع خاص من خلايا المناعة تسمى خلايا الـ"تي المساعدة" وهي بحسب الباحثين تدعم الذاكرة المناعية.
وقالت البروفيسورة سوزانا دوانشي، في جامعة أكسفورد، إن جرعتين أفضل من جرعة واحدة، لكن توقيت الثانية كان مرنا إلى حد ما بحسب الظروف. لكن ثمانية أسابيع بين الجرعتين هي الفترة المثلى.