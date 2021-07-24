أولمبياد طوكيو2020: أول ذهبية في الألعاب تفوز بها لاعبة من الصين، والطيران الأمريكي يقصف مواقع حركة الشباب في الصومال

ارتفاع الكولسترول قد يؤدي إلى الخرف بحسب دراسة جديدة
تشير دراسة جديدة إلى أن ارتفاع نوع معين من الكوليسترول في منتصف العمر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، بعد عشر سنوات من زيادة نسبته.
وأجرى العلماء بالتعاون مع كلية الطب الاستوائي في لندن دراسة على بيانات السجلات الطبية لمليوني شخص تقريبا في بريطانيا، وهذه أضخم دراسة من نوعها، ووجدوا صلة بين مستوى ارتفاع الكولسترول السيئ المعروف بـ"إل دي إل" وتطور مرض الخرف.
ويقول الباحثون إن الارتباط رغم تواضعه فهو مهم لأنه على الأقل يساعد على تفادي الإصابة المحتملة بالخرف فيما بعد بتخفيض معدل ارتفاع الكولسترول السيئ بتغيير النظام الغذائي أو بالدواء - ويختلف هذا عن عوامل أخرى مرتبطة بالإصابة بالخرف مثل كبر السن والجينات مما يصعب وقفه.
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أولمبياد طوكيو 2020: الميدالية الذهبية الأولى للصين
كان على بطلة الرماية الصينية يانغ تشيان البالغة من العمر 21 عاما أن تضع بنفسها الميدالية الذهبية على عنقها على أنغام النشيد الوطني لبلادها خلف كمامة.
لكن الأجواء الغريبة لم تمنع الفائزة بأول ميدالية ذهبية من الاحتفال.
فبعد يوم من افتتاح الألعاب رسميا بحفل مقتضب ومدرجات فارغة، فازت يانغ بمسابقة الرماية.
وعلى عكس المعتاد ووسط إجراءات تباعد صارمة سلم رئيس اللجنة الأولمبية الفائزة الميدالية الذهبية لتضعها هي على عنقها، ولم يكن هناك سوى عدد قليل لتهنئتها بفوزها بعد نهائي مثير حسمت فيه النتيجة بعد الفوز على الروسية أناستاسيا جالاشينا في الجولة الأخيرة، وعبرت يانغ تشيان عن فرحها قائلة: أنا فخورة وفي غاية السعادة.
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هجوم أمريكي على مواقع للشباب في الصومال
قصفت الطائرات الأمريكية مواقع لمقاتلي حركة الشباب في الصومال وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية نفذت العملية في ولاية غلمدوغ.
ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوع الذي يستهدف تلك المجموعة، والأول الذي تنفذه إدارة بايدن.
وأثارت تلك الهجمات القلق في واشنطن. وانتقد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإدارة لعدم حصولها على إذن بالضربة وطالبوا بوضع ضوابط جديدة للأمن القومي.
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ارتفاع الكولسترول قد يؤدي إلى الخرف بحسب دراسة جديدة
تشير دراسة جديدة إلى أن ارتفاع نوع معين من الكوليسترول في منتصف العمر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، بعد عشر سنوات من زيادة نسبته.
وأجرى العلماء بالتعاون مع كلية الطب الاستوائي في لندن دراسة على بيانات السجلات الطبية لمليوني شخص تقريبا في بريطانيا، وهذه أضخم دراسة من نوعها، ووجدوا صلة بين مستوى ارتفاع الكولسترول السيئ المعروف بـ"إل دي إل" وتطور مرض الخرف.
ويقول الباحثون إن الارتباط رغم تواضعه فهو مهم لأنه على الأقل يساعد على تفادي الإصابة المحتملة بالخرف فيما بعد بتخفيض معدل ارتفاع الكولسترول السيئ بتغيير النظام الغذائي أو بالدواء - ويختلف هذا عن عوامل أخرى مرتبطة بالإصابة بالخرف مثل كبر السن والجينات مما يصعب وقفه.
أولمبياد طوكيو 2020: الميدالية الذهبية الأولى للصين
كان على بطلة الرماية الصينية يانغ تشيان البالغة من العمر 21 عاما أن تضع بنفسها الميدالية الذهبية على عنقها على أنغام النشيد الوطني لبلادها خلف كمامة.
لكن الأجواء الغريبة لم تمنع الفائزة بأول ميدالية ذهبية من الاحتفال. فبعد يوم من افتتاح الألعاب رسميا بحفل مقتضب ومدرجات فارغة، فازت يانغ بمسابقة الرماية.
وعلى عكس المعتاد ووسط إجراءات تباعد صارمة سلم رئيس اللجنة الأولمبية الفائزة الميدالية الذهبية لتضعها هي على عنقها، ولم يكن هناك سوى عدد قليل لتهنئتها بفوزها بعد نهائي مثير حسمت فيه النتيجة بعد الفوز على الروسية أناستاسيا جالاشينا في الجولة الأخيرة، وعبرت يانغ تشيان عن فرحها قائلة: أنا فخورة وفي غاية السعادة.
هجوم أمريكي على مواقع للشباب في الصومال
قصفت الطائرات الأمريكية مواقع لمقاتلي حركة الشباب في الصومال وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية نفذت العملية في ولاية غلمدوغ.
ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه خلال أسبوع الذي يستهدف تلك المجموعة، والأول الذي تنفذه إدارة بايدن.
وأثارت تلك الهجمات القلق في واشنطن. وانتقد ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الإدارة لعدم حصولها على إذن بالضربة وطالبوا بوضع ضوابط جديدة للأمن القومي.