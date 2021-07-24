أولمبياد طوكيو2020: أول ذهبية في الألعاب تفوز بها لاعبة من الصين، والطيران الأمريكي يقصف مواقع حركة الشباب في الصومال

تشير دراسة جديدة إلى أن ارتفاع نوع معين من الكوليسترول في منتصف العمر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالخرف، بعد عشر سنوات من زيادة نسبته.

وأجرى العلماء بالتعاون مع كلية الطب الاستوائي في لندن دراسة على بيانات السجلات الطبية لمليوني شخص تقريبا في بريطانيا، وهذه أضخم دراسة من نوعها، ووجدوا صلة بين مستوى ارتفاع الكولسترول السيئ المعروف بـ"إل دي إل" وتطور مرض الخرف.

ويقول الباحثون إن الارتباط رغم تواضعه فهو مهم لأنه على الأقل يساعد على تفادي الإصابة المحتملة بالخرف فيما بعد بتخفيض معدل ارتفاع الكولسترول السيئ بتغيير النظام الغذائي أو بالدواء - ويختلف هذا عن عوامل أخرى مرتبطة بالإصابة بالخرف مثل كبر السن والجينات مما يصعب وقفه.