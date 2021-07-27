وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش في فرنسا قضية "بيغاسوس"، وأكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر يواجهون خطر سوء التغذية

أعادت كوريا الشمالية والجنوبية خط الاتصالات الساخن بينهما بعد أن كانت بيونغ يانغ قطعته منذ أكثر من عام.

وذكر بيان صادر عن حكومة كوريا الجنوببية أن هذه الخطوة جاءت بعد تبادل رسائل عديدة بين قادة البلدين.

وكانت كوريا الشمالية فجرت العام الماضي مكتب الاتصال المشترك مع الجنوب والواقع في أراضيها قرب بلدة كيسونغ الحدودية، والذي افتتح عام 2018 لمساعدة الكوريتين على التواصل.

وتعاني كوريا الشمالية من مشاكل اقتصادية متفاقمة، بما في ذلك النقص في الغذاء منذ إغلاق حدودها ضمن إجراءات مكافحة الوباء. وقد اعترف زعيمها، كيم جونغ أون، الشهر الماضي بأن الوضع أصبح صعبا.

وتحدثت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ عن النقص في المواد الغذائية، ووصفت ضرورة زيادة إنتاج الغذاء بأنها غدت مسألة حياة أو موت.