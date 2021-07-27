وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش في فرنسا قضية "بيغاسوس"، وأكثر من نصف مليون طفل في مدغشقر يواجهون خطر سوء التغذية

وتعاني كوريا
الشمالية من مشاكل اقتصادية متفاقمة، بما في ذلك النقص في الغذاء منذ إغلاق حدودها
ضمن إجراءات مكافحة الوباء. وقد اعترف زعيمها، كيم جونغ أون، الشهر الماضي بأن
الوضع أصبح صعبا.
وتحدثت وسائل
الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ عن النقص في المواد الغذائية، ووصفت ضرورة زيادة
إنتاج الغذاء بأنها غدت مسألة حياة أو موت.
الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء: أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في جنوب مدغشقر
حذّر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة
للطفولة (اليونيسيف) من أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية
شديد في جنوب مدغشقر، حيث تضرب موجة جفاف، ما يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه.
ويعاني أكثر من 1,14 مليون شخص حاليا من انعدام الأمن
الغذائي في جنوب مدغشقر فيما يلوح خطر بأن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في
ظروف "كارثية" ليبلغ 28 ألفا بحلول تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفادت
الوكالتان الدوليتان.
وحذرتا في بيان من أن عدد الأطفال الذين يعانون من
سوء التغذية الشديد سيزداد على الأرجح بأربعة أضعاف مقارنة بآخر تقييم جرى في
تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وقضى انخفاض كمية الأمطار على مدى خمس سنوات متتالية
على المحاصيل وحرم كثيرين في المنطقة من الوصول إلى الغذاء فيما يتوقع بأن يزداد
الوضع سوءا مع اقتراب موسم الجفاف.
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بيغاسوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع نظيرته الفرنسية قضية برنامج التجسس الإلكتروني
أعلن
مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن لقاء سيجمعه بنظيرته الفرنسية
فلورانس بارلي في باريس هذا الأسبوع لعقد محادثات تتضمن "متابعة" بشأن
فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة إسرائيلية.
وتحدّثت تقارير عن استهداف برنامج
"بيغاسوس" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر لتغيير رقم
هاتفه.
ويعد
"بيغاسوس" في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين
ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
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الكوريتان تعيدان خط الاتصالات الساخن بينهما
أعادت كوريا الشمالية والجنوبية خط الاتصالات الساخن بينهما بعد أن كانت بيونغ يانغ قطعته منذ أكثر من عام.
وذكر بيان صادر عن حكومة كوريا الجنوببية أن هذه الخطوة جاءت بعد تبادل رسائل عديدة بين قادة البلدين.
وكانت كوريا الشمالية فجرت العام الماضي مكتب الاتصال المشترك مع الجنوب والواقع في أراضيها قرب بلدة كيسونغ الحدودية، والذي افتتح عام 2018 لمساعدة الكوريتين على التواصل.
وتعاني كوريا الشمالية من مشاكل اقتصادية متفاقمة، بما في ذلك النقص في الغذاء منذ إغلاق حدودها ضمن إجراءات مكافحة الوباء. وقد اعترف زعيمها، كيم جونغ أون، الشهر الماضي بأن الوضع أصبح صعبا.
وتحدثت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ عن النقص في المواد الغذائية، ووصفت ضرورة زيادة إنتاج الغذاء بأنها غدت مسألة حياة أو موت.
الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء: أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في جنوب مدغشقر
حذّر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أن أكثر من نصف مليون طفل يواجهون خطر التعرّض لسوء تغذية شديد في جنوب مدغشقر، حيث تضرب موجة جفاف، ما يؤثر على نموهم بشكل لا يمكن تداركه.
ويعاني أكثر من 1,14 مليون شخص حاليا من انعدام الأمن الغذائي في جنوب مدغشقر فيما يلوح خطر بأن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف "كارثية" ليبلغ 28 ألفا بحلول تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفادت الوكالتان الدوليتان.
وحذرتا في بيان من أن عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الشديد سيزداد على الأرجح بأربعة أضعاف مقارنة بآخر تقييم جرى في تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وقضى انخفاض كمية الأمطار على مدى خمس سنوات متتالية على المحاصيل وحرم كثيرين في المنطقة من الوصول إلى الغذاء فيما يتوقع بأن يزداد الوضع سوءا مع اقتراب موسم الجفاف.
بيغاسوس: وزير الدفاع الإسرائيلي يناقش مع نظيرته الفرنسية قضية برنامج التجسس الإلكتروني
أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن لقاء سيجمعه بنظيرته الفرنسية فلورانس بارلي في باريس هذا الأسبوع لعقد محادثات تتضمن "متابعة" بشأن فضيحة التجسس المرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة إسرائيلية.
وتحدّثت تقارير عن استهداف برنامج "بيغاسوس" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اضطر لتغيير رقم هاتفه.
ويعد "بيغاسوس" في صميم فضيحة عالمية للتجسس يشتبه بأنها شملت صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان و14 رئيس دولة.
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