راشد الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان، وحزب قلب تونس يندد بقرارات قيس سعيد

التطورات في تونس: ما هونصّ الفصل 80 من الدستور الذي قال الرئيس إنه استند إليه في قراراته؟
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وقال الرئيس التونسي في بيان إن "أفعاله تتماشى مع الدستور". وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك".
فما هو نصّ الفصل 80 من الدستور التونسي الذي قال الرئيس، قيس سعيد، إنه استند إليه في قراراته؟
ينصّ الفصل 80 من الدستور التونسي على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها.
ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
التطورات في تونس: أنباء عن مناوشات ورشق بالحجارة بين أنصار النهضة ومؤيدي الرئيس سعيد
تفيد
التقارير الواردة من تونس بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة
ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.
ويأتي
هذا عشية قرار سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
التطورات في تونس: ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان يندد بقرارات سعيد
ندد حزب قلب تونس، ثاني أكبر أحزاب البلاد تمثيلا في
البرلمان، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلن فيها تجميد البرلمان وإقالة
رئيس الوزراء.
وقال الحزب في بيان إن على مجلس نواب الشعب الانعقاد فورا،
كما دعا رئيس الحكومة الى تولي مهامه الشرعية و تفادي احداث فراغ في مؤسسة
رئاسة الحكومة.
التطورات في تونس: الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان
تفيد التقارير الواردة من تونس بأن رئيس مجلس النواب،
راشد الغنوشي، ينفّذ اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما
منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.
وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن الغنوشي، وهو زعيم
حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، وعدد من النواب توجهوا إلى
المجلس فجرا إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف
أبواب موصدة.
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التطورات في تونس: ما هونصّ الفصل 80 من الدستور الذي قال الرئيس إنه استند إليه في قراراته؟
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وقال الرئيس التونسي في بيان إن "أفعاله تتماشى مع الدستور". وإن الدستور يسمح له بتعليق عمل البرلمان إذا كان هناك "خطر وشيك".
فما هو نصّ الفصل 80 من الدستور التونسي الذي قال الرئيس، قيس سعيد، إنه استند إليه في قراراته؟
ينصّ الفصل 80 من الدستور التونسي على: "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيٌ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.
وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. وينهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
المزيد:
تونس: الرئيس قيس سعيد يقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان والغنوشي يتهمه بالانقلاب
التطورات في تونس: أنباء عن مناوشات ورشق بالحجارة بين أنصار النهضة ومؤيدي الرئيس سعيد
تفيد التقارير الواردة من تونس بوقوع مناوشات وتراشق بالحجارة بين أنصار حركة النهضة ومؤيدي الرئيس قيس سعيد بالقرب من مقر البرلمان.
ويأتي هذا عشية قرار سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
التطورات في تونس: ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان يندد بقرارات سعيد
ندد حزب قلب تونس، ثاني أكبر أحزاب البلاد تمثيلا في البرلمان، بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد التي أعلن فيها تجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء.
وقال الحزب في بيان إن على مجلس نواب الشعب الانعقاد فورا، كما دعا رئيس الحكومة الى تولي مهامه الشرعية و تفادي احداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة.
التطورات في تونس: الغنوشي يعتصم أمام مقر البرلمان
تفيد التقارير الواردة من تونس بأن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، ينفّذ اعتصاماً صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيّد أعمال المجلس.
وبحسب التقارير الواردة من تونس فإن الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، وعدد من النواب توجهوا إلى المجلس فجرا إلا أنهم مُنعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.