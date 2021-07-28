أزمة تونس: رئيس الجمهورية يقيل المزيد من أعضاء الحكومة ومنهم رئيس هيئة شهداء وجرحى الثورة، وفي مصر قانون ري جديد ورسوم "باهظة" على الفلاحين

سطو مسلح على متجر في باريس والسارق يهرب بالملايين على دراجة "سكوتر"
سطا رجل الثلاثاء على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة قرب شارع الشانزليزيه في باريس.
وسرقت حلي تتراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين. استخدم السارق دراجة "سكوتر"، واقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد ظهر يوم أمس مسلحا بمسدس، واستولى على حلي وأحجار كريمة دون استخدام العنف.
وغادر المكان على دراجته، وفتحت النيابة العامة في باريس بحسب وكالة فرانس برس التحقيق في الحادث، بتهمة السطو المسلح.
ويقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرنسوا الأول قرب الشانزيليزيه.
وتعرف دار شوميه عالميا بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم.
الأزمة في تونس: المزيد من الإقالات ومناشدات دولية للحفاظ على مكاسب الثورة
أقال الرئيس التونسي الكاتب العام للحكومة ورئيس ديوان رئيس الحكومة ومستشاريه إلى جانب عدد من المكلفين بمهام فيها.
كما قرر رئيس الجمهورية إقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والحوار، وحث المسؤولين على احترام دستور البلاد ونبذ العنف.
وأجرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي أكد فيها على ضرورة استجابة الحكومة لتطلعات الشعب.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد دعت جميع الجهات الفاعلة إلى احترام الدستور التونسي كما دعت إلى الهدوء.
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تونس على عدم تبديد مكاسب الديمقراطية وتجنب أي إجراء من شأنه أن يقضي على الديموقراطية ويؤدي إلى العنف.
وطمأن وزير الخارجية التونسي في اتصال هاتفي نظراءه الفرنسي والتركي والإيطالي والألماني بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس مؤقتة.
وحث حزب النهضة ، أكبر حزب سياسي في تونس، أنصاره على عدم التظاهر ودعا إلى الحوار قائلاً إنه لا يريد تصعيد الموقف.
سد النهضة: قانون ري جديد في مصر يثير مخاوف الفلاحين
أبدى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، في حديث مع بي بي سي، قلقه من توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على الفلاحين المخالفين لبنود قانون الري الجديد. كما قال إن رسوم استخدام خدمات الري باهظة.
ويتضمن قانون الري الجديد عدة بنود أثارت جدلا، من بينها حظر زراعة المحاصيل التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وجواز الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، واستحداث رسوم جديدة للحصول على بعض خدمات الري.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد قال إن قانون الري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب أمس روعي فيه التوازن بين تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق العدالة بتوزيعها على الاستخدامات والمنتفعين كافة.
وأضاف عبد العاطي أن مواد القانون الجديد تحمي مجرى نهر النيل وتستفيد من المياه الجوفية.
وتقول مصر دائما إنها تواجه شحا في المياه، وتخشى من أن يفاقم عدم الاتفاق مع إثيوبيا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الأزمة، وأقدمت مصر على خطوات عدة في الفترة الماضية لترشيد استهلاك المياه منها تبطين الجداول للحد من المياه الضائعة فيها.
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سطو مسلح على متجر في باريس والسارق يهرب بالملايين على دراجة "سكوتر"
سطا رجل الثلاثاء على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة قرب شارع الشانزليزيه في باريس.
وسرقت حلي تتراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين. استخدم السارق دراجة "سكوتر"، واقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد ظهر يوم أمس مسلحا بمسدس، واستولى على حلي وأحجار كريمة دون استخدام العنف.
وغادر المكان على دراجته، وفتحت النيابة العامة في باريس بحسب وكالة فرانس برس التحقيق في الحادث، بتهمة السطو المسلح.
ويقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرنسوا الأول قرب الشانزيليزيه. وتعرف دار شوميه عالميا بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم.
الأزمة في تونس: المزيد من الإقالات ومناشدات دولية للحفاظ على مكاسب الثورة
أقال الرئيس التونسي الكاتب العام للحكومة ورئيس ديوان رئيس الحكومة ومستشاريه إلى جانب عدد من المكلفين بمهام فيها.
كما قرر رئيس الجمهورية إقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
ودعا الاتحاد الأفريقي إلى الهدوء والحوار، وحث المسؤولين على احترام دستور البلاد ونبذ العنف. وأجرى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التونسي أكد فيها على ضرورة استجابة الحكومة لتطلعات الشعب.
وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي قد دعت جميع الجهات الفاعلة إلى احترام الدستور التونسي كما دعت إلى الهدوء.
وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تونس على عدم تبديد مكاسب الديمقراطية وتجنب أي إجراء من شأنه أن يقضي على الديموقراطية ويؤدي إلى العنف.
وطمأن وزير الخارجية التونسي في اتصال هاتفي نظراءه الفرنسي والتركي والإيطالي والألماني بأن الإجراءات التي اتخذها الرئيس مؤقتة.
وحث حزب النهضة ، أكبر حزب سياسي في تونس، أنصاره على عدم التظاهر ودعا إلى الحوار قائلاً إنه لا يريد تصعيد الموقف.
سد النهضة: قانون ري جديد في مصر يثير مخاوف الفلاحين
أبدى نقيب الفلاحين المصريين، حسين أبو صدام، في حديث مع بي بي سي، قلقه من توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة على الفلاحين المخالفين لبنود قانون الري الجديد. كما قال إن رسوم استخدام خدمات الري باهظة.
ويتضمن قانون الري الجديد عدة بنود أثارت جدلا، من بينها حظر زراعة المحاصيل التي تحتاج مياها كثيرة مثل الأرز وقصب السكر فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وجواز الترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية، واستحداث رسوم جديدة للحصول على بعض خدمات الري.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، قد قال إن قانون الري الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب أمس روعي فيه التوازن بين تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق العدالة بتوزيعها على الاستخدامات والمنتفعين كافة.
وأضاف عبد العاطي أن مواد القانون الجديد تحمي مجرى نهر النيل وتستفيد من المياه الجوفية.
وتقول مصر دائما إنها تواجه شحا في المياه، وتخشى من أن يفاقم عدم الاتفاق مع إثيوبيا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الأزمة، وأقدمت مصر على خطوات عدة في الفترة الماضية لترشيد استهلاك المياه منها تبطين الجداول للحد من المياه الضائعة فيها.