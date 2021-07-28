أزمة تونس: رئيس الجمهورية يقيل المزيد من أعضاء الحكومة ومنهم رئيس هيئة شهداء وجرحى الثورة، وفي مصر قانون ري جديد ورسوم "باهظة" على الفلاحين

سطا رجل الثلاثاء على متجر مجوهرات تابع لدار "شوميه" العريقة قرب شارع الشانزليزيه في باريس.

وسرقت حلي تتراوح قيمتها بين مليونين يورو وثلاثة ملايين. استخدم السارق دراجة "سكوتر"، واقتحم المتجر قرابة الساعة الخامسة بعد ظهر يوم أمس مسلحا بمسدس، واستولى على حلي وأحجار كريمة دون استخدام العنف.

وغادر المكان على دراجته، وفتحت النيابة العامة في باريس بحسب وكالة فرانس برس التحقيق في الحادث، بتهمة السطو المسلح.

ويقع المتجر الذي تعرض للسطو في شارع فرنسوا الأول قرب الشانزيليزيه. وتعرف دار شوميه عالميا بمتجرها التاريخي في ساحة فاندوم.