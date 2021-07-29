أعلنت حكومة الإمارات أمس عن الإقامة الذهبية ومدتها عشر سنوات تمنح لجميع الأطباء المقيمين في البلاد، وتشملهم هم وعائلاتهم، بهدف استقرارهم والمساعدة على استقطاب الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.

وبحسب المعلومات التي تواردتها وسائل إعلام خليجية فإن الخطوة جاءت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وذكرت حكومة الإمارات في بيان أمس أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية سيتلقى الطلبات لتقييم المؤهلين للحصول عليها.

ودعت الحكومة جميع الأطباء المقيمين في الدولة والحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية إلى التقدم بطلباتهم، عبر الموقع الإلكتروني "سمارتسيرفيس" المخصص للأطباء في الإمارات، أما أطباء دبي فيمكنهم التقدم عبر موقع "سمارت". وستظل الخدمة متاحة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

وستخصص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إمارات الدولة كافة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

وكانت فئة المبرمجين قد حصلت مؤخرا على إقامة مماثلة في إطار البرنامج الوطني للمبرمجين. وقد يستفيد منه 100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.