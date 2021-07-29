أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين لبي بي سي أن مروحية عسكرية عراقية سقطت فجر الخميس بالقرب من قرية جرداغلي، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد.
وقال المصدر إن عطلا فنيا ربما كان السبب في سقوط الطائرة.
وأصدر الإعلام الأمني بيانا حول الحادث، قال فيه إن المروحية سقطت أثناء تأديتها مهمة قتالية، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى سقوطها.
الإمارات تمنح الأطباء بعد المبرمجين إقامات ذهبية
أعلنت حكومة الإمارات أمس عن الإقامة الذهبية ومدتها عشر سنوات تمنح لجميع الأطباء المقيمين في البلاد، وتشملهم هم وعائلاتهم، بهدف استقرارهم والمساعدة على استقطاب الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.
وبحسب المعلومات التي تواردتها وسائل إعلام خليجية فإن الخطوة جاءت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وذكرت حكومة الإمارات في بيان أمس أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية سيتلقى الطلبات لتقييم المؤهلين للحصول عليها.
ودعت الحكومة جميع الأطباء المقيمين في الدولة والحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية إلى التقدم بطلباتهم، عبر الموقع الإلكتروني "سمارتسيرفيس" المخصص للأطباء في الإمارات، أما أطباء دبي فيمكنهم التقدم عبر موقع "سمارت". وستظل الخدمة متاحة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وستخصص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إمارات الدولة كافة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.
وكانت فئة المبرمجين قد حصلت مؤخرا على إقامة مماثلة في إطار البرنامج الوطني للمبرمجين. وقد يستفيد منه 100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.
ReutersCopyright: Reuters
حرائق الغابات: لبنان يستعين رسميا بقبرص لإخماد حرائق عكار
طلب لبنان رسميا المساعدة من قبرص في إطفاء حرائق الغابات في منطقة عكار الجبلية في شمال البلاد.
وأرسل الجيش قوات دعم وإسناد لقوات الدفاع المدني للمساعدة في إخلاء المنازل.
وقتل حتى الآن واحد من أفراد طاقم الإطفاء.
وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب بالقرب من القرى، وبدأ السكان والمزارعون يفرون من الحريق مع مواشيهم، حيث تمكنت النيران من التهام المزيد من الاراضي والبساتين.
ReutersCopyright: Reuters
الضفة الغربية: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل طفلا في الـ11 من عمره، وأضافت أنه أصيب في صدره عندما كان في سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ومحمد العلامي هو ثاني فتى فلسطيني يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب يوم السبت فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة خلال اضطرابات قرب قرية بيتا.
كما قتل مواطن فلسطيني يوم الثلاثاء بالرصاص الحي بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في مقتله.
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عاجلسقوط مروحية في العراق ومقتل طاقمها
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة صلاح الدين لبي بي سي أن مروحية عسكرية عراقية سقطت فجر الخميس بالقرب من قرية جرداغلي، مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من خمسة أشخاص بينهم ضابط برتبة عقيد وآخر برتبة رائد.
وقال المصدر إن عطلا فنيا ربما كان السبب في سقوط الطائرة. وأصدر الإعلام الأمني بيانا حول الحادث، قال فيه إن المروحية سقطت أثناء تأديتها مهمة قتالية، من دون الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى سقوطها.
الإمارات تمنح الأطباء بعد المبرمجين إقامات ذهبية
أعلنت حكومة الإمارات أمس عن الإقامة الذهبية ومدتها عشر سنوات تمنح لجميع الأطباء المقيمين في البلاد، وتشملهم هم وعائلاتهم، بهدف استقرارهم والمساعدة على استقطاب الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم.
وبحسب المعلومات التي تواردتها وسائل إعلام خليجية فإن الخطوة جاءت من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وذكرت حكومة الإمارات في بيان أمس أن فريقا مشتركا من الجهات الحكومية المعنية سيتلقى الطلبات لتقييم المؤهلين للحصول عليها.
ودعت الحكومة جميع الأطباء المقيمين في الدولة والحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية إلى التقدم بطلباتهم، عبر الموقع الإلكتروني "سمارتسيرفيس" المخصص للأطباء في الإمارات، أما أطباء دبي فيمكنهم التقدم عبر موقع "سمارت". وستظل الخدمة متاحة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.
وستخصص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في إمارات الدولة كافة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.
وكانت فئة المبرمجين قد حصلت مؤخرا على إقامة مماثلة في إطار البرنامج الوطني للمبرمجين. وقد يستفيد منه 100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.
حرائق الغابات: لبنان يستعين رسميا بقبرص لإخماد حرائق عكار
طلب لبنان رسميا المساعدة من قبرص في إطفاء حرائق الغابات في منطقة عكار الجبلية في شمال البلاد.
وأرسل الجيش قوات دعم وإسناد لقوات الدفاع المدني للمساعدة في إخلاء المنازل.
وقتل حتى الآن واحد من أفراد طاقم الإطفاء. وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب بالقرب من القرى، وبدأ السكان والمزارعون يفرون من الحريق مع مواشيهم، حيث تمكنت النيران من التهام المزيد من الاراضي والبساتين.
الضفة الغربية: مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي
قالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي قتل طفلا في الـ11 من عمره، وأضافت أنه أصيب في صدره عندما كان في سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ومحمد العلامي هو ثاني فتى فلسطيني يقتل برصاص الجيش الإسرائيلي، فقد أصيب يوم السبت فتى يبلغ من العمر 17 عاما برصاصة خلال اضطرابات قرب قرية بيتا.
كما قتل مواطن فلسطيني يوم الثلاثاء بالرصاص الحي بالقرب من نقطة تفتيش إسرائيلية، ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يجري التحقيق في مقتله.