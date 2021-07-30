حرائق الغابات: أكثر من 60 حريقا يلتهم غابات تركيا، وأستراليا تضطر للاستعانة بالجيش لفرض إجراءات الإغلاق في سيدني

أفاد مسؤولون في جنوب أفغانستان بمقتل خمسة مدنيين، على الأقل، بينهم ثلاث سيدات وطفلان، إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة قلات، عاصمة ولاية زابل.

وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع خلال اشتباكات بين القوات الأمنية وحركة طالبان على أطراف المدينة.

وألقى مسؤولون محليون باللوم على طالبان في الحادث.

وتدور معارك عنيفة في مقاطعة هرات الغربية، حيث قالت الحكومة إنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف طالبان.