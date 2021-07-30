حرائق الغابات: أكثر من 60 حريقا يلتهم غابات تركيا، وأستراليا تضطر للاستعانة بالجيش لفرض إجراءات الإغلاق في سيدني

طالبان: مقتل 5 مدنيين إثر اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية والحركة في ولاية زابل
أفاد مسؤولون في جنوب أفغانستان بمقتل خمسة مدنيين، على
الأقل، بينهم ثلاث سيدات وطفلان، إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة قلات، عاصمة
ولاية زابل.
وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع خلال اشتباكات بين القوات
الأمنية وحركة طالبان على أطراف المدينة.
وألقى مسؤولون محليون باللوم على طالبان في الحادث.
وتدور
معارك عنيفة في مقاطعة هرات الغربية، حيث قالت الحكومة إنها أوقعت خسائر فادحة في
صفوف طالبان.
EPACopyright: EPA
السعودية تفتح أبوابها للسياح المحصنين ابتداء من يوم الأحد
أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح أبواب المملكة للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس/آب 2021.
ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر صحي، على أن تقدم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار السلامة وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تفشي الوباء".
وأضاف أن السعودية تعمل على عودة آمنة يستمتع من خلالها السياح بزيارة المعالم السياحية بدون مشاكل أو قلق.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل شابا في الـ20 من عمره خلال تشييع الطفل محمد
ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أنه عقب تشييع جثمان الطفل محمد العلامي البالغ من العمر 11 سنة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بالقرب من مدخل بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار خلال اشتباكات مع المشيعين، على شاب فلسطيني في العشرين من العمر وهو من بلدة في شمال الخليل.
وأصيب شوكت خالد عوض في البطن والرأس، ورشق مئات الفلسطينيين الجنود بالحجارة ورد الجيش بإطلاق النار عليهم ، بحسب وكالة فرانس برس. وأصيب خلال المواجهات أكثر من 10 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
ReutersCopyright: Reuters
حرائق الغابات: مقتل أربعة في تركيا وإصابة 122 والحكومة تصفها بالهجمات المتعمدة
لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في تركيا، نتيجة الحرائق التي اندلعت في الغابات، وأكدت هيئة الإنقاذ إصابة 122 شخصا من الدخان، نقل 51 منهم للعلاج.
وسيطرت فرق الإطفاء بحسب وسائل إعلام محلية على 31 حريقا اندلع في عموم البلاد، ولاتزال الجهود مستمرة لإخماد 10 حرائق أخرى.
واندلعت النيران في غابات قضاء مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، وتتواصل محاولات إخماد الحرائق جوا وبرا، بمشاركة 40 عربة مختلفة المهام و6 مروحيات وطائرة واحدة بمساعدة فنيين وحراس الغابات.
وأخلي بعض الفنادق في المنطقة كتدبير احترازي.
وفتح تحقيق لمعرفة إن كان بعض الحرائق متعمدا. وقال وزير الزراعة التركي، خلال زيارة إلى المنطقة، إن السيطرة على الحرائق على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط قد تستغرق بعض الوقت، خاصة مع اندلاع حرائق جديدة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدولة حشدت كافة إمكاناتها للسيطرة على حرائق الغابات في البلاد وإخمادها بشكل كامل.
وتعهد بتعويض الخسائر.
واضطر السياح إلى الفرار من فنادقهم حيث تستمر الحرائق لليوم الثاني على التوالي. وقال مسؤولون إن أكثر من 60 حريقا اندلع على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ، وتعهدت الرئاسة بمحاسبة المسؤولين عما وصف بـ "الهجمات".
ReutersCopyright: Reuters
فيروس كورونا: سيدني تستعين بالجيش لضبط الشارع بعد ارتفاع الإصابات
اعتبارا من الاثنين سينتشر مئات الجنود في مدينة سيدني الأسترالية لمساعدة الشرطة على تطبيق قرار الإغلاق الشامل والبقاء في المنزل، والتزام السكان به.
ويخضع 300 جندي لتدريبات خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل القيام بدوريات في الشوارع مع الشرطة.
وقال مسؤول شرطة نيو ساوث ويلز، إن هذه الخطوة ضرورية لأن عددا من الناس يعتقد أن القواعد لا تعنيه. وقال مفوض الشرطة إن دعم الجيش سيسمح للشرطة بمضاعفة عمليات تفتيش المنازل التي تقوم بها.
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طالبان: مقتل 5 مدنيين إثر اشتباكات بين قوات الحكومة الأفغانية والحركة في ولاية زابل
أفاد مسؤولون في جنوب أفغانستان بمقتل خمسة مدنيين، على الأقل، بينهم ثلاث سيدات وطفلان، إثر سقوط قذيفة على منزلهم في مدينة قلات، عاصمة ولاية زابل.
وأضاف المسؤولون أن الحادث وقع خلال اشتباكات بين القوات الأمنية وحركة طالبان على أطراف المدينة.
وألقى مسؤولون محليون باللوم على طالبان في الحادث.
وتدور معارك عنيفة في مقاطعة هرات الغربية، حيث قالت الحكومة إنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف طالبان.
السعودية تفتح أبوابها للسياح المحصنين ابتداء من يوم الأحد
أعلنت وزارة السياحة السعودية عن فتح أبواب المملكة للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس/آب 2021.
ويمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر صحي، على أن تقدم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار السلامة وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
وقال وزير السياحة أحمد الخطيب: "نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تفشي الوباء".
وأضاف أن السعودية تعمل على عودة آمنة يستمتع من خلالها السياح بزيارة المعالم السياحية بدون مشاكل أو قلق.
الضفة الغربية: الجيش الإسرائيلي يقتل شابا في الـ20 من عمره خلال تشييع الطفل محمد
ذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أنه عقب تشييع جثمان الطفل محمد العلامي البالغ من العمر 11 سنة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بالقرب من مدخل بيت أمر في الضفة الغربية المحتلة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار خلال اشتباكات مع المشيعين، على شاب فلسطيني في العشرين من العمر وهو من بلدة في شمال الخليل.
وأصيب شوكت خالد عوض في البطن والرأس، ورشق مئات الفلسطينيين الجنود بالحجارة ورد الجيش بإطلاق النار عليهم ، بحسب وكالة فرانس برس. وأصيب خلال المواجهات أكثر من 10 مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب وسائل الإعلام المحلية.
حرائق الغابات: مقتل أربعة في تركيا وإصابة 122 والحكومة تصفها بالهجمات المتعمدة
لقى أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في تركيا، نتيجة الحرائق التي اندلعت في الغابات، وأكدت هيئة الإنقاذ إصابة 122 شخصا من الدخان، نقل 51 منهم للعلاج.
وسيطرت فرق الإطفاء بحسب وسائل إعلام محلية على 31 حريقا اندلع في عموم البلاد، ولاتزال الجهود مستمرة لإخماد 10 حرائق أخرى.
واندلعت النيران في غابات قضاء مرمريس في ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، وتتواصل محاولات إخماد الحرائق جوا وبرا، بمشاركة 40 عربة مختلفة المهام و6 مروحيات وطائرة واحدة بمساعدة فنيين وحراس الغابات.
وأخلي بعض الفنادق في المنطقة كتدبير احترازي. وفتح تحقيق لمعرفة إن كان بعض الحرائق متعمدا. وقال وزير الزراعة التركي، خلال زيارة إلى المنطقة، إن السيطرة على الحرائق على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط قد تستغرق بعض الوقت، خاصة مع اندلاع حرائق جديدة. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الدولة حشدت كافة إمكاناتها للسيطرة على حرائق الغابات في البلاد وإخمادها بشكل كامل. وتعهد بتعويض الخسائر.
واضطر السياح إلى الفرار من فنادقهم حيث تستمر الحرائق لليوم الثاني على التوالي. وقال مسؤولون إن أكثر من 60 حريقا اندلع على طول سواحل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط ، وتعهدت الرئاسة بمحاسبة المسؤولين عما وصف بـ "الهجمات".
فيروس كورونا: سيدني تستعين بالجيش لضبط الشارع بعد ارتفاع الإصابات
اعتبارا من الاثنين سينتشر مئات الجنود في مدينة سيدني الأسترالية لمساعدة الشرطة على تطبيق قرار الإغلاق الشامل والبقاء في المنزل، والتزام السكان به.
ويخضع 300 جندي لتدريبات خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل القيام بدوريات في الشوارع مع الشرطة.
وقال مسؤول شرطة نيو ساوث ويلز، إن هذه الخطوة ضرورية لأن عددا من الناس يعتقد أن القواعد لا تعنيه. وقال مفوض الشرطة إن دعم الجيش سيسمح للشرطة بمضاعفة عمليات تفتيش المنازل التي تقوم بها.