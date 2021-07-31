فيروس كورونا: الصين ترصد أخطر بؤر وبائية جديدة منذ أشهر، وفي طوكيو كيليب شيبيرد أول رجل في تاريخ الأولمبياد يفوز بميدالية سيدات

روت أرملة رئيس هايتي لصحيفة أمريكية تفاصيل الهجوم الذي اغتيل فيه زوجها في وقت سابق من هذا الشهر، وكيف نجت رغم إصابتها.

قالت مارتين مويس لصحيفة نيويورك تايمز إنها نجت من الاعتداء على منزلهم بالتظاهر بأنها ماتت، بعد أن أصيبت بذراعها، وكيف شاهدت زوجها إلى جانبها على الأرض والرصاص ينهال عليه، ووصفت كيف حاول رغم إصابته الاتصال برؤساء الأمن المسؤولين عن حمايته، لكن لم يأت أحد للمساعدة.

وقالت ينبغي التحقيق مع أفراد أسر النخب الثرية في هايتي بشأن القتل، هم الوحيدون الذين لديهم القوة والمال لتنظيم مثل هذا الهجوم، إذ لم يصب أو يقتل أحد في حراسة الرئيس المكونة من ثلاثين شخصا على الأقل.

واعتقلت السلطات في هايتي أكثر من 20 شخصا على صلة بجريمة القتل، 18 منهم مرتزقة من كولومبيا.