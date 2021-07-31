فيروس كورونا: الصين ترصد أخطر بؤر وبائية جديدة منذ أشهر، وفي طوكيو كيليب شيبيرد أول رجل في تاريخ الأولمبياد يفوز بميدالية سيدات

اغتيال رئيس هايتي: زوجنه تروي تفاصيل نجاتها من موت محقق
روت أرملة رئيس هايتي لصحيفة أمريكية تفاصيل الهجوم الذي اغتيل فيه زوجها في وقت سابق من هذا الشهر، وكيف نجت رغم إصابتها.
قالت مارتين مويس لصحيفة نيويورك تايمز إنها نجت من الاعتداء على منزلهم بالتظاهر بأنها ماتت، بعد أن أصيبت بذراعها، وكيف شاهدت زوجها إلى جانبها على الأرض والرصاص ينهال عليه، ووصفت كيف حاول رغم إصابته الاتصال برؤساء الأمن المسؤولين عن حمايته، لكن لم يأت أحد للمساعدة.
وقالت ينبغي التحقيق مع أفراد أسر النخب الثرية في هايتي بشأن القتل، هم الوحيدون الذين لديهم القوة والمال لتنظيم مثل هذا الهجوم، إذ لم يصب أو يقتل أحد في حراسة الرئيس المكونة من ثلاثين شخصا على الأقل.
واعتقلت السلطات في هايتي أكثر من 20 شخصا على صلة بجريمة القتل، 18 منهم مرتزقة من كولومبيا.
أولمبياد طوكيو 2020: أول رجل يفوز بميدالية للسيدات في فريق تجديف نيوزيلندي
أمام فريق من النساء النيوزيلنديات جلس رياضي التجديف كيليب شيبيرد بينهن ليصنع تاريخا في التجديف الأولمبي، ويفوز كأول رجل بصحبة 8 رياضيات بميدالية فضية. وكان موجه الدفة في سباق التجديف في أولمبياد طوكيو.
ففي أوائل عام 2017، بعد أولمبياد ريو، غير الاتحاد الدولي للتجديف واللجنة الأولمبية الدولية قواعد المنافسة لإزالة قيود الجنس.
وعلى صعيد الميداليات لايزال التنافس بعد الأسبوع الأول من بدء الأولمبياد يحتدم بين الولايات المتحدة والصين.
الولايات المتحدة حصدت حتى الآن 44 ميدالية مقارنة مع الصين التي حازت على 41 ميدالية.
أما على صعيد الميداليات الذهبية فقد حصلت الصين حتى يوم أمس على 19 ذهبية، مقارنة مع الولايات المتحدة التي حصلت على 16 ذهبية.
في العالم العربي حققت تونس الصدارة حتى الآن إذ حصلت على ذهبية وحصلت مصر على فضيتين و 2 برونزية والكويت على برونزية.
فيروس كورونا: الصين تشهد أخطر تفش للوباء سببته سلالة دلتا
أعلنت السلطات الصينية السبت أنها رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، في أخطر تفش للفيروس تشهده البلاد منذ أشهر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 55 إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بسلالة دلتا.
وشرع المسؤولون في حملة اختبارات واسعة للكشف عن الإصابات بين سكان المدن المذكورة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
اغتيال رئيس هايتي: زوجنه تروي تفاصيل نجاتها من موت محقق
روت أرملة رئيس هايتي لصحيفة أمريكية تفاصيل الهجوم الذي اغتيل فيه زوجها في وقت سابق من هذا الشهر، وكيف نجت رغم إصابتها.
قالت مارتين مويس لصحيفة نيويورك تايمز إنها نجت من الاعتداء على منزلهم بالتظاهر بأنها ماتت، بعد أن أصيبت بذراعها، وكيف شاهدت زوجها إلى جانبها على الأرض والرصاص ينهال عليه، ووصفت كيف حاول رغم إصابته الاتصال برؤساء الأمن المسؤولين عن حمايته، لكن لم يأت أحد للمساعدة.
وقالت ينبغي التحقيق مع أفراد أسر النخب الثرية في هايتي بشأن القتل، هم الوحيدون الذين لديهم القوة والمال لتنظيم مثل هذا الهجوم، إذ لم يصب أو يقتل أحد في حراسة الرئيس المكونة من ثلاثين شخصا على الأقل.
واعتقلت السلطات في هايتي أكثر من 20 شخصا على صلة بجريمة القتل، 18 منهم مرتزقة من كولومبيا.
أولمبياد طوكيو 2020: أول رجل يفوز بميدالية للسيدات في فريق تجديف نيوزيلندي
أمام فريق من النساء النيوزيلنديات جلس رياضي التجديف كيليب شيبيرد بينهن ليصنع تاريخا في التجديف الأولمبي، ويفوز كأول رجل بصحبة 8 رياضيات بميدالية فضية. وكان موجه الدفة في سباق التجديف في أولمبياد طوكيو.
ففي أوائل عام 2017، بعد أولمبياد ريو، غير الاتحاد الدولي للتجديف واللجنة الأولمبية الدولية قواعد المنافسة لإزالة قيود الجنس.
وعلى صعيد الميداليات لايزال التنافس بعد الأسبوع الأول من بدء الأولمبياد يحتدم بين الولايات المتحدة والصين.
الولايات المتحدة حصدت حتى الآن 44 ميدالية مقارنة مع الصين التي حازت على 41 ميدالية.
أما على صعيد الميداليات الذهبية فقد حصلت الصين حتى يوم أمس على 19 ذهبية، مقارنة مع الولايات المتحدة التي حصلت على 16 ذهبية.
في العالم العربي حققت تونس الصدارة حتى الآن إذ حصلت على ذهبية وحصلت مصر على فضيتين و 2 برونزية والكويت على برونزية.
فيروس كورونا: الصين تشهد أخطر تفش للوباء سببته سلالة دلتا
أعلنت السلطات الصينية السبت أنها رصدت بؤراً وبائية جديدة لفيروس كورونا في منطقتين إضافيتين، إحداهما تضم مدينة يبلغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، في أخطر تفش للفيروس تشهده البلاد منذ أشهر.
وقالت لجنة الصحة الوطنية إنها سجلت 55 إصابة جديدة بالفيروس في مقاطعة فوجيان وبلدية تشونغتشينغ، لتضاف هاتان المنطقتان إلى العاصمة بكين وأربع مقاطعات أخرى أبلغ فيها عن تسجيل إصابات بسلالة دلتا.
وشرع المسؤولون في حملة اختبارات واسعة للكشف عن الإصابات بين سكان المدن المذكورة.