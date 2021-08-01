التطعيم ضد كورونا شرط دخول المرافق العامة في السعودية، وواشنطن تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بتونس

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن تلقي اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا شرط إلزامي لدخول المتاجر وكافة المرافق العامة ودوائر الدولة ومكاتب الشركات واستخدام وسائل النقل العام في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد.

وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارا بمنع السفر إلى الدول التي وضعتها على القائمة الحمراء، وحذرت الأسبوع الماضي من أن المخالفين سيُمنعون من السفر لمدة ثلاث سنوات.

هذا، وقد أعادت السعودية الآن فتح أبوابها للزوار الأجانب المحصنين الذين يحملون شهادة الحصول على اللقاح الكامل واختبارا سلبيا للفيروس.