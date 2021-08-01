التطعيم ضد كورونا شرط دخول المرافق العامة في السعودية، وواشنطن تدعو إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة بتونس

إلا
أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب
زاده استنكر هذه الاتهامات قائلا إنه ليس لها أي أساس من الصحة.
BBCCopyright: BBC
فيروس كورونا: السعودية تشترط التطعيم الكامل لدخول المتاجر وجميع المرافق العامة
أعلنت
وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن تلقي اللقاح الكامل ضد فيروس
كورونا شرط إلزامي لدخول المتاجر وكافة المرافق العامة ودوائر الدولة ومكاتب
الشركات واستخدام وسائل النقل العام في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد.
وكانت
السلطات السعودية أصدرت قرارا بمنع السفر إلى الدول التي وضعتها على القائمة
الحمراء، وحذرت الأسبوع الماضي من أن المخالفين سيُمنعون من السفر لمدة ثلاث سنوات.
هذا،
وقد أعادت السعودية الآن فتح أبوابها للزوار الأجانب المحصنين الذين يحملون شهادة الحصول
على اللقاح الكامل واختبارا سلبيا للفيروس.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الأزمة في تونس: واشنطن تحث قيس سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة
ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي
جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت على رسم خطة للعودة السريعة
"للمسار الديمقراطي" عقب سيطرة الأخير على السلطات الحاكمة بالبلاد
الأحد الماضي.
وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن
سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة
يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19
فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة إسرائيلية قبالة سواحل عمان
نفت إيران ضلوعها في الهجوم على ناقلة نفط تابعة لشركة إسرائيلية قبالة سواحل عمان قبل يومين.
وكانت إسرائيل قد اتهمت إيران بالوقوف وراء الحادث الذي أودى بحياة شخصين من طاقم السفينة.
إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده استنكر هذه الاتهامات قائلا إنه ليس لها أي أساس من الصحة.
فيروس كورونا: السعودية تشترط التطعيم الكامل لدخول المتاجر وجميع المرافق العامة
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أن تلقي اللقاح الكامل ضد فيروس كورونا شرط إلزامي لدخول المتاجر وكافة المرافق العامة ودوائر الدولة ومكاتب الشركات واستخدام وسائل النقل العام في جميع مناطق المملكة، اعتبارا من اليوم الأحد.
وكانت السلطات السعودية أصدرت قرارا بمنع السفر إلى الدول التي وضعتها على القائمة الحمراء، وحذرت الأسبوع الماضي من أن المخالفين سيُمنعون من السفر لمدة ثلاث سنوات.
هذا، وقد أعادت السعودية الآن فتح أبوابها للزوار الأجانب المحصنين الذين يحملون شهادة الحصول على اللقاح الكامل واختبارا سلبيا للفيروس.
الأزمة في تونس: واشنطن تحث قيس سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة
ذكر البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان حث الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت على رسم خطة للعودة السريعة "للمسار الديمقراطي" عقب سيطرة الأخير على السلطات الحاكمة بالبلاد الأحد الماضي.
وأعلن سعيد قبل أسبوع إجراءات للطوارئ للسيطرة على الحكومة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان. ووصف خصومه هذه الإجراءات بأنها انقلاب وهو اتهام ينفيه.
وذكر مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان أن سوليفان حث سعيد في اتصال هاتفي على ضرورة "الإسراع بتشكيل حكومة جديدة يقودها رئيس وزراء يتمكن من تحقيق استقرار الاقتصاد التونسي ومواجهة وباء كوفيد-19 فضلا عن ضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب".