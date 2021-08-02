أنباء عن مغادرة الغنوشي المستشفى العسكري في تونس، وترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية حي الشيخ جراح

الصراع في تيغراي: مقاتلو الإقليم يهددون بالقضاء على القوات الحكومية ما لم تنسحب من المنطقة
حذرت
حركة تحرير شعب تيغراي من أن جيشها لن يوقف هجومه ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية
حتى ترفع حصارها عن المنطقة.
وأكد
أحد قادة مقاتلي الإقليم، سادكن جبريتينسي، أنه سيتم القضاء على القوات الإثيوبية
والإريترية الموجودة حاليا في تيغراي ما لم تنسحب من الإقليم، وتوافق الحكومة
الفيدرالية على شروط الحركة لوقف إطلاق النار.
ويرى مراسل بي بي سي أن مقاتلي تيغراي برهنوا أنهم قادرون على تحقيق إنجازات عسكرية مذهلة، لكن هناك خطر من أن الشرارة التي اندلعت في الإقليم قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة الإثيوبية.
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الصراع في تيغراي: مقاتلو الإقليم يهددون بالقضاء على القوات الحكومية ما لم تنسحب من المنطقة
حذرت حركة تحرير شعب تيغراي من أن جيشها لن يوقف هجومه ضد القوات الفيدرالية الإثيوبية حتى ترفع حصارها عن المنطقة.
وأكد أحد قادة مقاتلي الإقليم، سادكن جبريتينسي، أنه سيتم القضاء على القوات الإثيوبية والإريترية الموجودة حاليا في تيغراي ما لم تنسحب من الإقليم، وتوافق الحكومة الفيدرالية على شروط الحركة لوقف إطلاق النار.
ويرى مراسل بي بي سي أن مقاتلي تيغراي برهنوا أنهم قادرون على تحقيق إنجازات عسكرية مذهلة، لكن هناك خطر من أن الشرارة التي اندلعت في الإقليم قد تؤدي في النهاية إلى انهيار الدولة الإثيوبية.
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وكان الخلاف حول الشيخ الجراح قد أذكى التوترات في المدينة في وقت سابق من العام الماضي.
وستقرر المحكمة ما إذا كان من حق أربع عائلات فلسطينية الاستئناف ضد حكم محكمة أقل مرتبة بإجلائهم بناء على طلب من مستوطنين يهود يقولون إن ملكية العقارات تؤول إليهم اعتمادا على وثائق قديمة.
إلا أن فريق الدفاع عن العائلات الفلسطينية يقول إن الدوائر الرسمية منحازة ضدهم.
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ولا يعرف الأزمة الصحية التي يعاني منها زعيم حركة النهضة، الذي كان قد دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.
وقاد الغنوشي، الذي يملك دورا مؤثرا في البلاد منذ عقد، معارضة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي بالسيطرة على السلطات الحاكمة وإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان وسارع بوصفها بأنها انقلاب.
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