أنباء عن غارات للقوات الحكومية السورية على مناطق في درعا، والصين تخضع جميع سكان ووهان لفحوصات كورونا

الأزمة في تونس: الرئاسة التركية تقول إن أردوغان ناقش مع قيس سعيد أهمية استمرار عمل البرلمان التونسي
قال
مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في
اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة، وذلك
بعدما جمًد سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان "شدد
على أن البرلمان التونسي... واستمراره في العمل رغم كل الصعوبات مهم للديمقراطية
في تونس والمنطقة".
وأضاف البيان "أشار أردوغان إلى أهمية حماية
الديمقراطية في تونس وضمان الحريات".
إبراهيم رئيسي: الرئيس الإيراني الجديد يقول إنه سيسعى إلى رفع العقوبات الأمريكية ضد بلاده
قال إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد اليوم الثلاثاء إنه سيسعى إلى رفع ما وصفه بالعقوبات الأمريكية "القمعية" ضد طهران.
وفي خطابه الأول بعد تنصيبه الرسمي الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال رئيسي إنه لن يربط مستوى معيشة الأمة بإرادة أجنبية، ما يعني أنه ليس على استعداد لقبول مساعدة من الخارج في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني المنهك.
ويواجه رئيسي، رئيس السلطة القضائية السابق المحافظ المتشدد، سلسلة من التحديات. فإضافة إلى العلاقات المتوترة مع الغرب والأزمة الاقتصادية، تعاني إيران من تفش قياسي لوباء كورونا ونقص شديد في المياه.
وجرت مراسم تنصيب رئيسي، في حسينية الإمام الخميني بحضور كبار مسؤولي البلاد.
الحرب في سوريا: المعارضة تقول إن القوات الحكومية قصفت مناطق في درعا
قالت مصادر في المعارضة السورية صباح الثلاثاء إن القوات الحكومية
شنت هجوما على مناطق في محافظة درعا، تسيطر عليها جماعات معارضة في أعقاب فشل مفاوضات
بين الطرفين.
وبحسب الناشطين فإن القصف الحكومي طال درعا البلد
وأطراف مدينة طفس وبلدتيْ المزيريب واليادودة باستخدام قذائف الهاون، في حين سمع
إطلاق نار كثيف في مدينة نوى وعلى الحاجز الشمالي بمدينة الحارّة بريف درعا
الشمالي.
وأشارت مصادر المعارضة إلى أن المفاوضات في محافظة درعا
بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض القوات
الحكومية لكل الحلول خلال المفاوضات التي شارك فيها جنرال روسي جديد يدعى أسد الله
وضباط روس آخرين، كما حضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب.
ونقلت وسائل إعلام موالية للحكومة أن اللجنة الأمنية
الحكومية في محافظة درعا شددت على إصرار الدولة على قرارها الحاسم الذي لا رجعة
فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، على حد تعبير تلك الوسائل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
فيروس كورونا: السلطات في ووهان ستخضع جميع السكان لفحوص بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة
أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة في المدينة.
ويعتقد أن ووهان، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة،
كانت قد شهدت أول حالات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في نهاية 2019.
وكانت السلطات قد أعلنت يوم أمس تسجيل سبع حالات إصابة ناجمة عن
انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات
ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الأزمة في تونس: الرئاسة التركية تقول إن أردوغان ناقش مع قيس سعيد أهمية استمرار عمل البرلمان التونسي
قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة، وذلك بعدما جمًد سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.
وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان "شدد على أن البرلمان التونسي... واستمراره في العمل رغم كل الصعوبات مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة".
وأضاف البيان "أشار أردوغان إلى أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات".
للمزيد
الأزمة في تونس: كيف وصلت البلاد إلى هذه المرحلة؟
إبراهيم رئيسي: الرئيس الإيراني الجديد يقول إنه سيسعى إلى رفع العقوبات الأمريكية ضد بلاده
قال إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الجديد اليوم الثلاثاء إنه سيسعى إلى رفع ما وصفه بالعقوبات الأمريكية "القمعية" ضد طهران.
وفي خطابه الأول بعد تنصيبه الرسمي الرئيس الثالث عشر للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال رئيسي إنه لن يربط مستوى معيشة الأمة بإرادة أجنبية، ما يعني أنه ليس على استعداد لقبول مساعدة من الخارج في إعادة بناء الاقتصاد الإيراني المنهك.
ويواجه رئيسي، رئيس السلطة القضائية السابق المحافظ المتشدد، سلسلة من التحديات. فإضافة إلى العلاقات المتوترة مع الغرب والأزمة الاقتصادية، تعاني إيران من تفش قياسي لوباء كورونا ونقص شديد في المياه.
وجرت مراسم تنصيب رئيسي، في حسينية الإمام الخميني بحضور كبار مسؤولي البلاد.
المزبد:
إبراهيم رئيسي: الابن المخلص لمؤسسة الحكم الإيرانية
الحرب في سوريا: المعارضة تقول إن القوات الحكومية قصفت مناطق في درعا
قالت مصادر في المعارضة السورية صباح الثلاثاء إن القوات الحكومية شنت هجوما على مناطق في محافظة درعا، تسيطر عليها جماعات معارضة في أعقاب فشل مفاوضات بين الطرفين.
وبحسب الناشطين فإن القصف الحكومي طال درعا البلد وأطراف مدينة طفس وبلدتيْ المزيريب واليادودة باستخدام قذائف الهاون، في حين سمع إطلاق نار كثيف في مدينة نوى وعلى الحاجز الشمالي بمدينة الحارّة بريف درعا الشمالي.
وأشارت مصادر المعارضة إلى أن المفاوضات في محافظة درعا بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة وصلت إلى طريق مسدود، بعد رفض القوات الحكومية لكل الحلول خلال المفاوضات التي شارك فيها جنرال روسي جديد يدعى أسد الله وضباط روس آخرين، كما حضر الاجتماع أيضا وزير الدفاع السوري العماد علي أيوب.
ونقلت وسائل إعلام موالية للحكومة أن اللجنة الأمنية الحكومية في محافظة درعا شددت على إصرار الدولة على قرارها الحاسم الذي لا رجعة فيه، وهو إعادة الأمن والأمان إلى كامل المنطقة الجنوبية، على حد تعبير تلك الوسائل.
فيروس كورونا: السلطات في ووهان ستخضع جميع السكان لفحوص بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة
أعلنت السلطات في مدينة ووهان الصينية أنّها ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا، بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة في المدينة.
ويعتقد أن ووهان، البالغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، كانت قد شهدت أول حالات إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في نهاية 2019.
وكانت السلطات قد أعلنت يوم أمس تسجيل سبع حالات إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا بين عمال مهاجرين في المدينة، بعد عام على عدم تسجيل إصابات ووقف انتشار الوباء الذي ترافق مع إغلاق غير مسبوق مطلع 2020.
للمزيد
فيروس كورونا: موجة جديدة في الصين تعد الأسوأ منذ تفشي الوباء في ووهان