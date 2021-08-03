أنباء عن غارات للقوات الحكومية السورية على مناطق في درعا، والصين تخضع جميع سكان ووهان لفحوصات كورونا

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أردوغان أبلغ نظيره التونسي قيس سعيد في اتصال هاتفي يوم الإثنين بأن استمرار البرلمان التونسي في العمل مهم للمنطقة، وذلك بعدما جمًد سعيد البرلمان وأقال رئيس الوزراء.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان "شدد على أن البرلمان التونسي... واستمراره في العمل رغم كل الصعوبات مهم للديمقراطية في تونس والمنطقة".

وأضاف البيان "أشار أردوغان إلى أهمية حماية الديمقراطية في تونس وضمان الحريات".

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