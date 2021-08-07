غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق قنابل حارقة، وقطر تحصد برونزية كرة الطائرة الشاطئية في طوكيو

فاز المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية\nالبرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تغلبه على لاتفيا 2-0 في\nمباراة تحديد صاحب المركز الثالث. ونجح الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في الفوز على\nمارتينش بلافينش وإدجارس توكس، لتحصد قطر الميدالية الأولى لها في كرة الطائرة\nالشاطئية. يذكر أن هذه ثالث ميدالية تحصدها قطر في أولمبياد طوكيو\nبعد ذهبية الرباع فارس حسونة في منافسات رفع الأثقال، ثم ذهبية معتز برشم في الوثب\nالعالي.
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طوكيو 2020: قطر تحصد برونزية كرة الطائرة الشاطئية
فاز المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تغلبه على لاتفيا 2-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.
ونجح الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في الفوز على مارتينش بلافينش وإدجارس توكس، لتحصد قطر الميدالية الأولى لها في كرة الطائرة الشاطئية.
يذكر أن هذه ثالث ميدالية تحصدها قطر في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية الرباع فارس حسونة في منافسات رفع الأثقال، ثم ذهبية معتز برشم في الوثب العالي.
الصراع في أفغانستان: طالبان تعلن السيطرة على سجن في شمالي البلاد وإطلاق سراح السجناء
قالت حركة طالبان في أفغانستان إنها سيطرت على سجن في إقليم جوزجان شمالي أفغانستان وإنها أطلقت سراح مئات السجناء.
وكانت مقاطع مصورة قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سجناء وهم يغادرون محبسهم في عاصمة الإقليم شبرغان.
وتعد المدينة معقل عبد الرشيد دستم، النائب السابق لرئيس البلاد والذي يقود أنصاره القتال ضد طالبان.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تمكن مسلحي الحركة الإسلامية المتشددة في السيطرة على أول مدينة كبرى في حملتهم ضد القوات الحكومية
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع تابعة لحماس ردا على إطلاق بالونات حارقة من غزة
قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مواقع تابعة لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة انطلقت من القطاع صوب إسرائيل.
وقال الجيش إن غاراته استهدفت معسكرا تابعا لحماس وموقعا لإطلاق الصواريخ تابع للحركة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن البالونات تسببت في أربعة حرائق داخل إسرائيل بالقرب من الحدود مع غزة.