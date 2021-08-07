غارات إسرائيلية على غزة عقب إطلاق قنابل حارقة، وقطر تحصد برونزية كرة الطائرة الشاطئية في طوكيو

فاز المنتخب القطري لكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد تغلبه على لاتفيا 2-0 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

ونجح الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس في الفوز على مارتينش بلافينش وإدجارس توكس، لتحصد قطر الميدالية الأولى لها في كرة الطائرة الشاطئية.

يذكر أن هذه ثالث ميدالية تحصدها قطر في أولمبياد طوكيو بعد ذهبية الرباع فارس حسونة في منافسات رفع الأثقال، ثم ذهبية معتز برشم في الوثب العالي.