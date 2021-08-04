الأمن اللبناني يفرق محتجين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، ومصر تعلن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

يواصل مئات الأشخاص لليوم الرابع تجمعهم خارج موقع لحرق الجثث في العاصمة الهندية دلهي، مطالبين بإعدام أربعة متهمين، بينهم كاهن هندوسي، بجريمة اغتصاب جماعي لطفلة من طبقة الداليت في التاسعة من عمرها، وقتلها وحرق جثمانها.

ويتهم والدا الفتاة الكاهن الهندوسي والرجال الثلاثة الآخرين بمهاجمة الطفلة عندما دخلت إلى مركز لحرق الجثث لجلب مياه للشرب من المبرد الموجود هناك.

وقالت والدتها إنها حين ذهبت لتستطلع سبب تأخر ابنتها، عثرت على جثتها التي تحمل آثار كدمات ملقاة على الأرض، وأضافت أن الكاهن والرجال الثلاثة نصحوها بعدم الاتصال بالشرطة، زاعمين، أن الشرطة ستصر على تشريح الجثة وسرقة أعضائها وبيعها، وحين اعترضت الأم، ههددوها، وأغلقوا البوابات، وباشروا بحرق جثمان ابنتها.

وسجلت الشرطة الواقعة باعتبارها قضية اغتصاب جماعي وقتل، واعتقلت الرجال المتهمين.

وينتمي والدا الفتاة إلى طبقة الداليت، التي كانت تعرف باسم المنبوذين، وهي الأدنى مرتبة من الجميع في تقسيمات الهرم الطبقي الهندوسي. وكان الوالدان يكسبان لقمة العيش بالتسول أمام ضريح لأحد الأولياء الصوفيين يقع مقابل مكان حرق الجثث في منطقة نانغال في دلهي، وليس لديهما من الذرية سوى الطفلة القتيلة، التي كانت وحيدتهما.

وأثارت الجريمة موجة من الاستنكار، ووصفت بأنها جريمة طبقية، إذ أن الكاهن المتهم ينتمي إلى طبقة البراهما العليا في حين تنتمي الضحية إلى الطبقة التي تعاني اضطهادا تاريخيا واعتداءات، وقد حصلت حوادث اغتصاب متكررة بحق نسائها.