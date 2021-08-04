الأمن اللبناني يفرق محتجين في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، ومصر تعلن ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

أليسون بيكر: ليفربول يمدد عقد الحارس البرازيلي حتى 2027
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد عقد حارس مرماه
ومنتخب البرازيل لكرة القدم أليسون بيكر ستة أعوام حتى عام 2027.
وانتقل اليسون
إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه استرليني.
وساهم بشكل
كبير في تتويج الـ"ريدز" بألقاب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري
الإنكليزي 2020 وكأس العالم للأندية 2019.
وبات أليسون
أيضا أول حارس مرمى في تاريخ ليفربول يسجل هدفًا عندما هز شباك وست بروميتش ألبيون
بضربة رأسية في مايو/أيار الماضي.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
واشنطن تتعهد بتقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 100 مليون دولار
تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم دعم مالي إضافي
إلى لبنان بنحو 100 مليون دولار.
إلا أن بايدن شدد على أن المساعدات الخارجية لن تكون
كافية طالما "امتنع" زعماء لبنان عن إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.
وجاء تعهد ابدين أثناء قمة بالفيديو للمانحين ترأسها
نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبلغ مجموع المبالغ التي تعهد المانحون بتقديمها خلال
المؤتمر 370 مليون دولار.
ReutersCopyright: Reuters
انفجار مرفأ بيروت: الأمن اللبناني يحاول تفريق متظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان
تفيد التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت بقيام قوات
الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من مبني البرلمان
لتفريق متظاهرين، تجمعوا لإحياء ذكرى الانفجار، الذي هز مرفأ المدينة العام الماضي، وأودى بحياة نحو 200 شخص.
ورشق المتظاهرون، الذين كانوا ينددون بما وصفوه بـ" غياب
العدالة وتدهور الأوضاع المعيشية"، مبنى البرلمان بالحجارة بينما حاول بعضهم تسلق
البوابة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمني القول إن ستة أشخاص
أصيبوا في موقع الأحداث.
ReutersCopyright: Reuters
عاجلالأمن اللبناني يستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في بيروت
احتجاجات على اغتصاب وقتل طفلة من طبقة الداليت وإحراق جثتها في الهند
يواصل مئات
الأشخاص لليوم الرابع تجمعهم خارج موقع لحرق الجثث في العاصمة الهندية دلهي،
مطالبين بإعدام أربعة متهمين، بينهم كاهن هندوسي، بجريمة اغتصاب جماعي لطفلة من
طبقة الداليت في التاسعة من عمرها، وقتلها وحرق جثمانها.
ويتهم
والدا الفتاة الكاهن الهندوسي والرجال الثلاثة الآخرين بمهاجمة الطفلة عندما دخلت
إلى مركز لحرق الجثث لجلب مياه للشرب من المبرد الموجود هناك.
وقالت
والدتها إنها حين ذهبت لتستطلع سبب تأخر ابنتها، عثرت على جثتها التي تحمل آثار كدمات
ملقاة على الأرض، وأضافت أن الكاهن والرجال الثلاثة نصحوها بعدم الاتصال بالشرطة، زاعمين،
أن الشرطة ستصر على تشريح الجثة وسرقة أعضائها وبيعها، وحين اعترضت الأم، ههددوها،
وأغلقوا البوابات، وباشروا بحرق جثمان ابنتها.
وسجلت
الشرطة الواقعة باعتبارها قضية اغتصاب جماعي وقتل، واعتقلت الرجال المتهمين.
وينتمي والدا
الفتاة إلى طبقة الداليت، التي كانت تعرف باسم المنبوذين، وهي الأدنى مرتبة من
الجميع في تقسيمات الهرم الطبقي الهندوسي. وكان الوالدان يكسبان لقمة العيش
بالتسول أمام ضريح لأحد الأولياء الصوفيين يقع مقابل مكان حرق الجثث في منطقة
نانغال في دلهي، وليس لديهما من الذرية سوى الطفلة القتيلة، التي كانت وحيدتهما.
وأثارت الجريمة
موجة من الاستنكار، ووصفت بأنها جريمة طبقية، إذ أن الكاهن المتهم ينتمي إلى طبقة البراهما
العليا في حين تنتمي الضحية إلى الطبقة التي تعاني اضطهادا تاريخيا واعتداءات، وقد حصلت حوادث اغتصاب متكررة بحق نسائها.
واتسآب يطرح خاصية جديدة قد تعرض الأطفال للخطر
يطرح تطبيق واتسآب خدمة جديدة تتيح للمستخدمين اخفاء الصورة أو مقطع الفيديو بعد رؤيته لمرة واحدة.
فبعد أن يفتح المستلم الصورة لأول مرة، تحذفها خدمة "العرض مرة واحدة" دون حفظها في الهاتف.
وتهدف تلك الميزة إلى منح المستخدم مزيدا من الخصوصية ومزيدا من المساحة.
لكن المدافعين عن حماية الطفل أعربوا عن قلقهم من أن الرسائل التي تختفي تلقائيا، يمكن أن تعيق التعرف على منتهكي حرمة الأطفال، وتساعد في التستر على أدلة الاعتداء الجنسي مثلا عليهم.
فالرسائل المشفرة تعني أن الشرطة لا تستطيع رؤية تلك الرسائل فهي محصورة فقط بين المرسل والمتلقي.
والحذف التلقائي للرسائل قد يعني أن الأجهزة التي صودرت في مداهمات الشرطة لم تعد تحتوي على أدلة أيضا.
وهذا يمكن أن يعرض الأطفال لخطر أكبر من خلال منح الجناة أداة أخرى لتجنب الكشف ومحو الأدلة.
واتسآب تقول: ليس كل ما نشاركه يحتاج دائما إلى أن يصبح سجلا رقميا، ففي هواتفنا صور لا نحتاجها وتشغل مساحة في ذاكرة الكاميرا،
ولكن قبل المسح سينبه المستخدم إلى الخدمة، وسيظهر الرمز "1" بحجم كبير للفت النظر قبل تفعيل الميزة.
WhatsAppCopyright: WhatsApp
أولمبياد طوكيو: الرباع معن أسعد يمنع سوريا أول ميدالية منذ 2004
منح الربّاع السوري معن أسعد بلده أول ميدالية في الألعاب
الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخها، بعد نيله برونزية وزن +109 كلغ
الأربعاء في دورة طوكيو.
ورفع أسعد (27 عامًا) 190 كلغ خطفًا و234 نترًا (مجموع 424 كلغ)، ليحل
ثالثًا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم العالمي مسجلا 488 كلغ، والإيراني علي داودي (441 كلغ).
ReutersCopyright: Reuters
مصر تعلن ارتفاع مستوى المياه في النيل مع تزايد الأمطار على منابع النهر
أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية ارتفاع مستوى
المياه في نهر النيل للموسم الحالي، مشيرة إلى إطلاق كميات مياه إضافية من بحيرة
السد العالي بغرض غسل مجرى النيل، وتحسين نوعية المياه، وذلك خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول.
وذكر بيان للوزارة أن هناك تزايدا في معدلات سقوط الأمطار بمنابع
النيل، وبالتالي زيادة في كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وتجري متابعة
الموقف المائي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر.
وكانت ثلاثة مصادر أمنية بحرية قالت أمس لوكالة رويترز إن قوات
مدعومة من إيران استولت على الناقلة، الأمر الذي نفته إيران.
وقال مركز الأمن البحري العماني على تويتر إنه تلقى معلومات
عن أن الناقلة أسفلت برينسيس، التي ترفع علم بنما تعرضت للخطف في المياه الدولية
في خليج عُمان، وإن السلطنة "سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة".
الجنائية الدولية: السودان يمهد الطريق لمحاكمة البشير
صوت
مجلس الوزراء في السودان لصالح المصادقة على قانون يمهد الطريق لانضمام الخرطوم إلى
المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة قد تؤدي إلى محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير
بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب.
ولا
يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس السيادة الإنتقالي الذي يضم شخصيات
بارزة من مدنيين وعسكريين.
وقال
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب التصويت الذي جاء بالاجماع لصالح قانون روما
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إن هناك حاجة إلى وجود عدالة ومحاسبة في
السودان.
والبشيرمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بنزاع دارفور الذي شهد مقتل
مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين حين كان في السلطة، وهو حاليا في سجن
كوبر في الخرطوم ويحاكم بتهمة الفساد والقيام بانقلاب عسكري أوصله إلى
السلطة في عام 1989.
ReutersCopyright: Reuters
أولمبياد طوكيو2020: "كيشو" يحصد الميدالية البرونزية الثالثة لمصر
حصد المصارع المصري محمد إبراهيم السيد، الشهير بـ"كيشو"،
الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة لوزن 67 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وفاز كيشو على منافسه الروسي أرتيم
سوركوف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليمنح مصر ثالث برونزية في طوكيو بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.
ReutersCopyright: Reuters
الحرب في سوريا: فتح معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن بشكل محدود
تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بدءا من اليوم الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبوعاقولة أن الحركة في مركز جابر عادت إلى طبيعتها للشحن فقط.
أزمة تونس: حركة النهضة تبدأ أولى اجتماعاتها بعد إقالة الحكومة
يعقد مجلس شورى حركة النهضة مساء الأربعاء أول اجتماع له منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة الحكومة وتعليق أعمال البرلمان.
وتعرضت قيادة الحركة إلى انتقادات داخلية حادة حملتها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.
واستقال عضو المكتب التنفيذي، خليل الدين البرعومي، وعضو مجلس الشورى، محمد النوري.
وكان اجتماع الحركة قد أجل، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرض رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لوعكة صحية.
الشرطة الألمانية تعتقل مهاجرا سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
ألقت
الشرطة الألمانية القبض على رجل سوري في برلين يشتبه بارتكابه جرائم حرب في سوريا
قبل عدة سنوات، ويتهم بقتل عدة أشخاص في مخيم اليرموك للاجئين الفلسيطينيين في العاصمة
السورية دمشق.
والمتهم
المعروف باسم موفق د ، يشتبه بأنه أطلق قذيفة صاروخية من سلاح مضاد للدبابات
قبل سبع سنوات على حشد من المدنيين في المخيم، كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.
وكان
الحي، عند وقوع الهجوم في مارس/آذار عام 2014 محاصرا ومغلقا بالكامل وسكانه يعانون من نقص
شديد في المواد الغذائية.
ويعتقد
أن المتهم كان من أحد عناصرميلشيا مسلحة موالية للقوات الحكومية السورية.
عاجلالجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي اللبنانية عقب إعلانه عن سقوط صاروخين من لبنان باتجاه الشمال، وطلبت الجبهة الداخلية من السكان البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. لكن المعلومات المتتالية تؤكد عودة الهدوء الحذر إلى المنطقة.
أولمبياد طوكيو 2020: المنافسات تشهد فوز أصغر رياضيتين بميداليات أولمبية منذ نحو قرن
تمكنت
مشاركتان من أصغر المتنافسات في تاريخ الألعاب الأولمبية من الفوز بميداليات في التزلج
على الألواح للسيدات في أولمبياد طوكيو.
وأصبحت اليابانية، كوكونا هيراكي، وهي في الـ12 من عمرها، أصغر
رياضية تفوز بميدالية أولمبية منذ أكثر من قرن.
كما فازت المتزلجة البريطانية سكاي
براون التي يبلغ عمرها 13 عاما بالميدالية البرونزية. لكن الميدالية الذهبية كانت
من نصيب اليابانية ساكورا يوسوزومي، التي يبلغ عمرها 19 عاما.
أما
أصغر رياضية تفوز بالميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية فهي الأمريكية مارجوري
جيسترينج، وقد حصلت على ميداليتها في رياضة الغوص عام 1936 وكان عمرعا 13 عاما.
أما
أصغر رياضي على الإطلاق يفوز بميدالية أولمبية فهو ديميتريوس لوندراس، لاعب الجمباز
اليوناني، الذي كان في العاشرة من عمره حين فاز بميدالية برونزية في منافسات الجمباز
الجماعي عام 1896.
عاجلالجليل: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المعروفة باسم الجليل الأعلى المحاذية للحدود مع لبنان. وقال سكان المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية، إنهم سمعوا أصوات انفجارات. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي حتى الآن.
لقاح فيروس كورونا: باربي على هيئة سارة غيلبرت مصممة أسترازينيكا
وتقول الشركة إنها تريد تسليط الضوء على مساهمة جميع العاملين في الخطوط الأمامية أثناء الوباء. وفي السنوات الأخيرة، بدأت شركة ماتيل في إنتاج مجموعة واسعة من دمى باربي، بأشكال مختلقة لمواجهة الانتقادات بأن دميتها
الأصلية تمثل صورة غير واقعية للمرأة.
أزمة تيغراي: انتشال 28 جثة من نهر في السودان مقيدة وعليها آثار طلقات نارية
قال طبيب لبي بي سي إن الجثث التي جرفتها المياه في نهر في السودان على الحدود مع إثيوبيا، عليها علامات إصابات بطلقات نارية وأيادي القتلى مقيدة خلف ظهورهم.
ويعتقد الدكتور تيودروس تيفيرا وشهود آخرون أن الضحايا جاءوا من منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تقاتل المعارضة المسلحة الجيش الحكومي.
واستطاعت الشرطة السودانية بحسب ما ذكرت المصادر هناك، انتشال 28 جثة.
وتنفي الحكومة الإثيوبية الأنباء التي تحدثت عن احتمال وقوع مذبحة في مدينة حميرا الحدودية.
وقال الدكتور تيودروس لبي بي سي إن عشرات الأشخاص ما زالوا يحاولون عبور النهر في حميرا، حيث تتزايد التقارير عن أعمال عنف عرقي في المنطقة.
وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف الإثيوبي، الذي فر من تيغراي إلى السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه رأى يوم الاثنين 10 جثث انتشلت من نهر سيتيت المعروف باسم تيكيزي في تيغراي.
ومن المحتمل أن الجثث بقيت في الماء لسبعة أيام على الأقل، بحسب الدكتور تيودروس، الذي يعمل الآن في مخيم للاجئين في حمداي، حيث يعيش الآلاف من الإثيوبيين. وأضاف أن الوافدين الجدد إلى مخيم اللاجئين أبلغوا الموظفين باعتقالات جماعية من قبل الميليشيات الموالية للحكومة في منطقة أمهرة المجاورة في إثيوبيا. ولم تتحقق بي بي سي من صحة هذه الشهادات.
انفجار مرفأ بيروت: بعد عام لايزال المسؤول مجهولا وأهالي الضحايا يتذكرون بمسيرات وصلوات
منذ عام. في الرابع من أغسطس/آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق بتوقيت لبنان انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.
قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وعناصر فوج إطفاء، الذين هرعوا لإخماد الحريق، كما قتل أشخاص في منازلهم وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمحلات.
المسؤول لايزال مجهولا، ومازال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لمعرفة من وراء أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
كما تعقد الدول المانحة بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار، تحت شعار "من أجل لبنان"، ويأمل المنظمون جمع 350 مليون دولار.
وفي لبنان تحت شعار "العدالة الآن" دعت أحزاب معارضة ومجموعات ناشطة تأسست خلال احتجاجات 2019 إلى تظاهرات في مناطق عدة من بيروت، على أن تلتقي قرب المرفأ قبل أن تتوجه إلى مجلس النواب. ودعا أهالي الضحايا إلى مسيرات تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف في اتجاه المرفأ حيث ستتم تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية.
وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستتلى أسماء الضحايا.
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أليسون بيكر: ليفربول يمدد عقد الحارس البرازيلي حتى 2027
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تمديد عقد حارس مرماه ومنتخب البرازيل لكرة القدم أليسون بيكر ستة أعوام حتى عام 2027.
وانتقل اليسون إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2018 مقابل 66 مليون جنيه استرليني.
وساهم بشكل كبير في تتويج الـ"ريدز" بألقاب دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنكليزي 2020 وكأس العالم للأندية 2019.
وبات أليسون أيضا أول حارس مرمى في تاريخ ليفربول يسجل هدفًا عندما هز شباك وست بروميتش ألبيون بضربة رأسية في مايو/أيار الماضي.
واشنطن تتعهد بتقديم دعم إضافي للبنان بقيمة 100 مليون دولار
تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتقديم دعم مالي إضافي إلى لبنان بنحو 100 مليون دولار.
إلا أن بايدن شدد على أن المساعدات الخارجية لن تكون كافية طالما "امتنع" زعماء لبنان عن إصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.
وجاء تعهد ابدين أثناء قمة بالفيديو للمانحين ترأسها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وبلغ مجموع المبالغ التي تعهد المانحون بتقديمها خلال المؤتمر 370 مليون دولار.
انفجار مرفأ بيروت: الأمن اللبناني يحاول تفريق متظاهرين بالقرب من مبنى البرلمان
تفيد التقارير الواردة من العاصمة اللبنانية بيروت بقيام قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بالقرب من مبني البرلمان لتفريق متظاهرين، تجمعوا لإحياء ذكرى الانفجار، الذي هز مرفأ المدينة العام الماضي، وأودى بحياة نحو 200 شخص.
ورشق المتظاهرون، الذين كانوا ينددون بما وصفوه بـ" غياب العدالة وتدهور الأوضاع المعيشية"، مبنى البرلمان بالحجارة بينما حاول بعضهم تسلق البوابة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمني القول إن ستة أشخاص أصيبوا في موقع الأحداث.
عاجلالأمن اللبناني يستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في بيروت
احتجاجات على اغتصاب وقتل طفلة من طبقة الداليت وإحراق جثتها في الهند
يواصل مئات الأشخاص لليوم الرابع تجمعهم خارج موقع لحرق الجثث في العاصمة الهندية دلهي، مطالبين بإعدام أربعة متهمين، بينهم كاهن هندوسي، بجريمة اغتصاب جماعي لطفلة من طبقة الداليت في التاسعة من عمرها، وقتلها وحرق جثمانها.
ويتهم والدا الفتاة الكاهن الهندوسي والرجال الثلاثة الآخرين بمهاجمة الطفلة عندما دخلت إلى مركز لحرق الجثث لجلب مياه للشرب من المبرد الموجود هناك.
وقالت والدتها إنها حين ذهبت لتستطلع سبب تأخر ابنتها، عثرت على جثتها التي تحمل آثار كدمات ملقاة على الأرض، وأضافت أن الكاهن والرجال الثلاثة نصحوها بعدم الاتصال بالشرطة، زاعمين، أن الشرطة ستصر على تشريح الجثة وسرقة أعضائها وبيعها، وحين اعترضت الأم، ههددوها، وأغلقوا البوابات، وباشروا بحرق جثمان ابنتها.
وسجلت الشرطة الواقعة باعتبارها قضية اغتصاب جماعي وقتل، واعتقلت الرجال المتهمين.
وينتمي والدا الفتاة إلى طبقة الداليت، التي كانت تعرف باسم المنبوذين، وهي الأدنى مرتبة من الجميع في تقسيمات الهرم الطبقي الهندوسي. وكان الوالدان يكسبان لقمة العيش بالتسول أمام ضريح لأحد الأولياء الصوفيين يقع مقابل مكان حرق الجثث في منطقة نانغال في دلهي، وليس لديهما من الذرية سوى الطفلة القتيلة، التي كانت وحيدتهما.
وأثارت الجريمة موجة من الاستنكار، ووصفت بأنها جريمة طبقية، إذ أن الكاهن المتهم ينتمي إلى طبقة البراهما العليا في حين تنتمي الضحية إلى الطبقة التي تعاني اضطهادا تاريخيا واعتداءات، وقد حصلت حوادث اغتصاب متكررة بحق نسائها.
واتسآب يطرح خاصية جديدة قد تعرض الأطفال للخطر
يطرح تطبيق واتسآب خدمة جديدة تتيح للمستخدمين اخفاء الصورة أو مقطع الفيديو بعد رؤيته لمرة واحدة.
فبعد أن يفتح المستلم الصورة لأول مرة، تحذفها خدمة "العرض مرة واحدة" دون حفظها في الهاتف.
وتهدف تلك الميزة إلى منح المستخدم مزيدا من الخصوصية ومزيدا من المساحة.
لكن المدافعين عن حماية الطفل أعربوا عن قلقهم من أن الرسائل التي تختفي تلقائيا، يمكن أن تعيق التعرف على منتهكي حرمة الأطفال، وتساعد في التستر على أدلة الاعتداء الجنسي مثلا عليهم. فالرسائل المشفرة تعني أن الشرطة لا تستطيع رؤية تلك الرسائل فهي محصورة فقط بين المرسل والمتلقي. والحذف التلقائي للرسائل قد يعني أن الأجهزة التي صودرت في مداهمات الشرطة لم تعد تحتوي على أدلة أيضا. وهذا يمكن أن يعرض الأطفال لخطر أكبر من خلال منح الجناة أداة أخرى لتجنب الكشف ومحو الأدلة.
واتسآب تقول: ليس كل ما نشاركه يحتاج دائما إلى أن يصبح سجلا رقميا، ففي هواتفنا صور لا نحتاجها وتشغل مساحة في ذاكرة الكاميرا، ولكن قبل المسح سينبه المستخدم إلى الخدمة، وسيظهر الرمز "1" بحجم كبير للفت النظر قبل تفعيل الميزة.
أولمبياد طوكيو: الرباع معن أسعد يمنع سوريا أول ميدالية منذ 2004
منح الربّاع السوري معن أسعد بلده أول ميدالية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004 والرابعة في تاريخها، بعد نيله برونزية وزن +109 كلغ الأربعاء في دورة طوكيو.
ورفع أسعد (27 عامًا) 190 كلغ خطفًا و234 نترًا (مجموع 424 كلغ)، ليحل ثالثًا وراء الجورجي لاشا تالاخادزه، الذي حطم الرقم العالمي مسجلا 488 كلغ، والإيراني علي داودي (441 كلغ).
مصر تعلن ارتفاع مستوى المياه في النيل مع تزايد الأمطار على منابع النهر
أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية ارتفاع مستوى المياه في نهر النيل للموسم الحالي، مشيرة إلى إطلاق كميات مياه إضافية من بحيرة السد العالي بغرض غسل مجرى النيل، وتحسين نوعية المياه، وذلك خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/ أيلول.
وذكر بيان للوزارة أن هناك تزايدا في معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وبالتالي زيادة في كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وتجري متابعة الموقف المائي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر.
ولم تحدد وزارة الري المصرية أرقاما رسمية بشأن مستوى المياه لهذا العام، والذي يأتي بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الثاني لخزان سد النهضة الذي تبنيه على فرع النيل الأزرق. وتقول مصر والسودان إنه سيؤثر بشكل كبير على حصصهما المائية باعتبارهما دولتي مصب وهو ما تنفيه إثيوبيا دائما.
سلطنة عمان تؤكد أن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف
قدمت سلطنة عمان أول تأكيد رسمي اليوم الأربعاء على أن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف في بحر العرب، بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق إن الواقعة انتهت.
وكانت ثلاثة مصادر أمنية بحرية قالت أمس لوكالة رويترز إن قوات مدعومة من إيران استولت على الناقلة، الأمر الذي نفته إيران.
وقال مركز الأمن البحري العماني على تويتر إنه تلقى معلومات عن أن الناقلة أسفلت برينسيس، التي ترفع علم بنما تعرضت للخطف في المياه الدولية في خليج عُمان، وإن السلطنة "سيّرت سفنها من أجل تأمين حركة السفن بالمنطقة".
الجنائية الدولية: السودان يمهد الطريق لمحاكمة البشير
صوت مجلس الوزراء في السودان لصالح المصادقة على قانون يمهد الطريق لانضمام الخرطوم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة قد تؤدي إلى محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم حرب.
ولا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة مجلس السيادة الإنتقالي الذي يضم شخصيات بارزة من مدنيين وعسكريين.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عقب التصويت الذي جاء بالاجماع لصالح قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إن هناك حاجة إلى وجود عدالة ومحاسبة في السودان.
والبشيرمطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بنزاع دارفور الذي شهد مقتل مئات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين حين كان في السلطة، وهو حاليا في سجن كوبر في الخرطوم ويحاكم بتهمة الفساد والقيام بانقلاب عسكري أوصله إلى السلطة في عام 1989.
أولمبياد طوكيو2020: "كيشو" يحصد الميدالية البرونزية الثالثة لمصر
حصد المصارع المصري محمد إبراهيم السيد، الشهير بـ"كيشو"، الميدالية البرونزية في منافسات المصارعة لوزن 67 كلغ بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
وفاز كيشو على منافسه الروسي أرتيم سوركوف في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ليمنح مصر ثالث برونزية في طوكيو بعد برونزيتي هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو.
الحرب في سوريا: فتح معبر جابر الحدودي بين سوريا والأردن بشكل محدود
تمت الموافقة على عودة حركة الشحن من مركز جمرك جابر الحدودي بين الأردن وسوريا، بدءا من اليوم الأربعاء.
وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبوعاقولة أن الحركة في مركز جابر عادت إلى طبيعتها للشحن فقط.
أزمة تونس: حركة النهضة تبدأ أولى اجتماعاتها بعد إقالة الحكومة
يعقد مجلس شورى حركة النهضة مساء الأربعاء أول اجتماع له منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، إقالة الحكومة وتعليق أعمال البرلمان. وتعرضت قيادة الحركة إلى انتقادات داخلية حادة حملتها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد.
واستقال عضو المكتب التنفيذي، خليل الدين البرعومي، وعضو مجلس الشورى، محمد النوري.
وكان اجتماع الحركة قد أجل، في نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرض رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لوعكة صحية.
الشرطة الألمانية تعتقل مهاجرا سوريا بتهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا
ألقت الشرطة الألمانية القبض على رجل سوري في برلين يشتبه بارتكابه جرائم حرب في سوريا قبل عدة سنوات، ويتهم بقتل عدة أشخاص في مخيم اليرموك للاجئين الفلسيطينيين في العاصمة السورية دمشق.
والمتهم المعروف باسم موفق د ، يشتبه بأنه أطلق قذيفة صاروخية من سلاح مضاد للدبابات قبل سبع سنوات على حشد من المدنيين في المخيم، كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.
وكان الحي، عند وقوع الهجوم في مارس/آذار عام 2014 محاصرا ومغلقا بالكامل وسكانه يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية.
ويعتقد أن المتهم كان من أحد عناصرميلشيا مسلحة موالية للقوات الحكومية السورية.
عاجلالجيش الإسرائيلي يقصف الأراضي اللبنانية عقب إعلانه عن سقوط صاروخين من لبنان باتجاه الشمال، وطلبت الجبهة الداخلية من السكان البقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر. لكن المعلومات المتتالية تؤكد عودة الهدوء الحذر إلى المنطقة.
أولمبياد طوكيو 2020: المنافسات تشهد فوز أصغر رياضيتين بميداليات أولمبية منذ نحو قرن
تمكنت مشاركتان من أصغر المتنافسات في تاريخ الألعاب الأولمبية من الفوز بميداليات في التزلج على الألواح للسيدات في أولمبياد طوكيو.
وأصبحت اليابانية، كوكونا هيراكي، وهي في الـ12 من عمرها، أصغر رياضية تفوز بميدالية أولمبية منذ أكثر من قرن.
كما فازت المتزلجة البريطانية سكاي براون التي يبلغ عمرها 13 عاما بالميدالية البرونزية. لكن الميدالية الذهبية كانت من نصيب اليابانية ساكورا يوسوزومي، التي يبلغ عمرها 19 عاما.
أما أصغر رياضية تفوز بالميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية فهي الأمريكية مارجوري جيسترينج، وقد حصلت على ميداليتها في رياضة الغوص عام 1936 وكان عمرعا 13 عاما.
أما أصغر رياضي على الإطلاق يفوز بميدالية أولمبية فهو ديميتريوس لوندراس، لاعب الجمباز اليوناني، الذي كان في العاشرة من عمره حين فاز بميدالية برونزية في منافسات الجمباز الجماعي عام 1896.
عاجلالجليل: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بانطلاق صافرات الإنذار في المنطقة المعروفة باسم الجليل الأعلى المحاذية للحدود مع لبنان. وقال سكان المنطقة، بحسب وسائل إعلام محلية، إنهم سمعوا أصوات انفجارات. ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي بيان رسمي حتى الآن.
لقاح فيروس كورونا: باربي على هيئة سارة غيلبرت مصممة أسترازينيكا
صنعت شركة صناعة الألعاب الأمريكية العملاقة، ماتيل، نموذجا جديدا من دمية باربي على هيئة أستاذة علم الجينات سارة غيلبرت، التي تعتبر مهندسة تصميم لقاح أكسفورد أسترازينيكا، وهذه الدمية هي أحد النماذج الستة التي صممتها الشركة تكريما للنساء العاملات في حقل العلوم والتكنولوجيا حول العالم.
وتقول الشركة إنها تريد تسليط الضوء على مساهمة جميع العاملين في الخطوط الأمامية أثناء الوباء. وفي السنوات الأخيرة، بدأت شركة ماتيل في إنتاج مجموعة واسعة من دمى باربي، بأشكال مختلقة لمواجهة الانتقادات بأن دميتها الأصلية تمثل صورة غير واقعية للمرأة.
أزمة تيغراي: انتشال 28 جثة من نهر في السودان مقيدة وعليها آثار طلقات نارية
قال طبيب لبي بي سي إن الجثث التي جرفتها المياه في نهر في السودان على الحدود مع إثيوبيا، عليها علامات إصابات بطلقات نارية وأيادي القتلى مقيدة خلف ظهورهم.
ويعتقد الدكتور تيودروس تيفيرا وشهود آخرون أن الضحايا جاءوا من منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تقاتل المعارضة المسلحة الجيش الحكومي.
واستطاعت الشرطة السودانية بحسب ما ذكرت المصادر هناك، انتشال 28 جثة.
وتنفي الحكومة الإثيوبية الأنباء التي تحدثت عن احتمال وقوع مذبحة في مدينة حميرا الحدودية.
وقال الدكتور تيودروس لبي بي سي إن عشرات الأشخاص ما زالوا يحاولون عبور النهر في حميرا، حيث تتزايد التقارير عن أعمال عنف عرقي في المنطقة.
وقال أحد أفراد طاقم الإسعاف الإثيوبي، الذي فر من تيغراي إلى السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه رأى يوم الاثنين 10 جثث انتشلت من نهر سيتيت المعروف باسم تيكيزي في تيغراي.
ومن المحتمل أن الجثث بقيت في الماء لسبعة أيام على الأقل، بحسب الدكتور تيودروس، الذي يعمل الآن في مخيم للاجئين في حمداي، حيث يعيش الآلاف من الإثيوبيين. وأضاف أن الوافدين الجدد إلى مخيم اللاجئين أبلغوا الموظفين باعتقالات جماعية من قبل الميليشيات الموالية للحكومة في منطقة أمهرة المجاورة في إثيوبيا. ولم تتحقق بي بي سي من صحة هذه الشهادات.
انفجار مرفأ بيروت: بعد عام لايزال المسؤول مجهولا وأهالي الضحايا يتذكرون بمسيرات وصلوات
منذ عام. في الرابع من أغسطس/آب 2020، اندلع حريق في مرفأ بيروت تلاه عند الساعة السادسة وبضع دقائق بتوقيت لبنان انفجار هائل وصلت أصداؤه إلى جزيرة قبرص، وألحق دماراً ضخماً في المرفأ وأحياء في محيطه وطالت أضراره معظم المدينة وضواحيها.
قتل الانفجار 214 شخصاً على الأقل بينهم موظفون في المرفأ وعناصر فوج إطفاء، الذين هرعوا لإخماد الحريق، كما قتل أشخاص في منازلهم وآخرون في سياراتهم أو في الطرق والمقاهي والمحلات.
المسؤول لايزال مجهولا، ومازال اللبنانيون ينتظرون أجوبة لمعرفة من وراء أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
كما تعقد الدول المانحة بدعوة من فرنسا وبرعاية الأمم المتحدة، مؤتمرها الثالث منذ الانفجار، تحت شعار "من أجل لبنان"، ويأمل المنظمون جمع 350 مليون دولار.
وفي لبنان تحت شعار "العدالة الآن" دعت أحزاب معارضة ومجموعات ناشطة تأسست خلال احتجاجات 2019 إلى تظاهرات في مناطق عدة من بيروت، على أن تلتقي قرب المرفأ قبل أن تتوجه إلى مجلس النواب. ودعا أهالي الضحايا إلى مسيرات تنطلق عند الساعة الثالثة والنصف في اتجاه المرفأ حيث ستتم تلاوة صلوات إسلامية ومسيحية.
وعند تمام الساعة السادسة وسبع دقائق، أي لحظة وقوع الانفجار، ستتلى أسماء الضحايا.