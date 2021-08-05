راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس "استيلاء الرئيس سعيد على السلطة يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح"

إبراهيم رئيسي: تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في ظل توتر داخلي وخارجي
يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية، تبدأ في وقت لاحق اليوم، بحضور شخصيات أجنبية، من بينهم الرئيس العراقي.
وتعهد رئيسي بتحسين الظروف
المعيشية للإيرانيين، واستعادة ثقة الجمهور في الحكومة، ورفع العقوبات الدولية المعوقة.
ويأتي تنصيب رئيسي في وقت تشهد فيه البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية
على النقص الحاد في المياه وانقطاع التيار الكهربائي.
ويقاطع القادة الغربيون حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وسط مخاوف
بشأن سمعة رئيسي المتشددة وتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في ثمانينات
القرن الماضي.
وفاز رئيسي، رئيس السلطة القضائية المحسوب على التيار المتشدد، في انتخابات
الرئاسة الإيرانية التي جرت في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وخلت من المنافسة تقريباً
بعد انسحاب آخر المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي قبل فتح صناديق الاقتراع
بيومين.
MAJID SAEEDICopyright: MAJID SAEEDI
مرض باركينسون: أمل جديد للمرضى باكتشاف مادة جديدة تساعد في إصلاح ما أتلف في الدماغ
طور علماء في أستراليا نوعا جديدا من مادة هلامية قد تصلح بعض أضرار التلف الدماغي الناجم عن مرض الشلل الرعاش المعروف بـ"باركنسون" .
تتكون المادة من ماء وأحماض أمينية طبعية وهي المشكل الأساسي للبروتين، ويمكن لهذه المادة إيصال الخلايا الجذعية بأمان إلى الدماغ.
ويعتقد العلماء أن هذه العملية يمكن أن تعيد أنسجة المخ التالفة وتعوض الخلايا العصبية المفقودة.
وأظهرت الاختبارات التي أجريت حتى الآن على الحيوانات فقط، إمكانية المادة على إعادة الحركة بنجاح لبعض الأعضاء التي كان مرض باركينسون قد أثر عليها، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية قريبا.
وكان العملاء في بريطانيا في جامعة يورك قد توصلوا إلى مادة مشابهة توضع في الأنف مع الدواء فتساعد على وصله إلى خلايا المخ بسهولة أكثر من العلاج بالحقن، مما يساعد بعد ذلك في تنشيط الخلايا.
PA MediaCopyright: PA Media
فيروس كورونا: أنجلترا ترفع الحظر عن المحصنين والقادمين من أوروبا وقطر والإمارات
أعلنت بريطانيا تغيير قواعد السفر الدولي، مما يسهل دخول المسافرين من العديد من دول أوروبا والهند وقطر والإمارات العربية إلى إنجلترا.
فاعتبارًا من يوم الأحد، لن يحتاج المسافر من فرنسا إلى إنجلترا إلى الحجر الصحي إذا كان محصننا بالكامل.
وأضيف إلى القائمة القادمون من النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج إلى قائمة دول المخاطر المنخفضة.
كما صنفت الهند وقطر والإمارات على أنها متوسطة الخطورة، مما يعني أن الأشخاص من هذه البلدان لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي في فنادق مخصصة.
ReutersCopyright: Reuters
قطاع غزة: عودة الوكالة الأمريكية بعد انقطاع 3 سنوات
استأنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملها في قطاع غزة بعد توقف دام ثلاث سنوات.
يأتي ذلك بعد تحول في الموقف الأمريكي، إذ يسعى الرئيس جو بايدن لاستعادة التمويل للإغاثة الفلسطينية، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ألغى جهود المساعدة.
وتعمل أنشطة الوكالة على تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين مناهج التعليم والصحة، واحتياجات البنية التحية الرئيسية في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصحي وشبكات الطرق؛ بناء التنمية والاستثمار ونمو العمالة بقيادة القطاع الخاص ؛ وتوسيع القدرة على الاستجابة لاحتياجات المساعدة الإنسانية الحرجة في غزة.
EPACopyright: EPA
الأزمة في تونس: راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح
قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس الأربعاء إن استيلاء الرئيس على السلطات الحاكمة
يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح ومرحلة من مراحل التحول الديمقراطي.
وكان الغنوشي قد وصف في السابق إجراءات الرئيس قيس سعيد
التي تضمنت تجميد البرلمان وحل الحكومة بالإنقلاب.
وجاءت تصريحات الغنوشي الأخيرة خلال دورة مجلس شورى الحركة الاستثنائية التي عقدت أمس للنظر في آخر المستجدات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعضاء الشورى طلبوا من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني الاستقالة وحملوه مسؤولية بعض الأخطاء لكنه رفض مبدأ الاستقالة بحسب جريدة الصباح التونسية قائلا ليس هناك ما يدفعني إلى اتخاذ قرار كهذا.
وبعد 10 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإقالة عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة لتفادي "الفراغ السياسي"
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إبراهيم رئيسي: تنصيب الرئيس الإيراني الجديد في ظل توتر داخلي وخارجي
يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية، تبدأ في وقت لاحق اليوم، بحضور شخصيات أجنبية، من بينهم الرئيس العراقي.
وتعهد رئيسي بتحسين الظروف المعيشية للإيرانيين، واستعادة ثقة الجمهور في الحكومة، ورفع العقوبات الدولية المعوقة.
ويأتي تنصيب رئيسي في وقت تشهد فيه البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية على النقص الحاد في المياه وانقطاع التيار الكهربائي.
ويقاطع القادة الغربيون حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وسط مخاوف بشأن سمعة رئيسي المتشددة وتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في ثمانينات القرن الماضي.
وفاز رئيسي، رئيس السلطة القضائية المحسوب على التيار المتشدد، في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وخلت من المنافسة تقريباً بعد انسحاب آخر المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي قبل فتح صناديق الاقتراع بيومين.
مرض باركينسون: أمل جديد للمرضى باكتشاف مادة جديدة تساعد في إصلاح ما أتلف في الدماغ
طور علماء في أستراليا نوعا جديدا من مادة هلامية قد تصلح بعض أضرار التلف الدماغي الناجم عن مرض الشلل الرعاش المعروف بـ"باركنسون" .
تتكون المادة من ماء وأحماض أمينية طبعية وهي المشكل الأساسي للبروتين، ويمكن لهذه المادة إيصال الخلايا الجذعية بأمان إلى الدماغ.
ويعتقد العلماء أن هذه العملية يمكن أن تعيد أنسجة المخ التالفة وتعوض الخلايا العصبية المفقودة.
وأظهرت الاختبارات التي أجريت حتى الآن على الحيوانات فقط، إمكانية المادة على إعادة الحركة بنجاح لبعض الأعضاء التي كان مرض باركينسون قد أثر عليها، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية قريبا.
وكان العملاء في بريطانيا في جامعة يورك قد توصلوا إلى مادة مشابهة توضع في الأنف مع الدواء فتساعد على وصله إلى خلايا المخ بسهولة أكثر من العلاج بالحقن، مما يساعد بعد ذلك في تنشيط الخلايا.
فيروس كورونا: أنجلترا ترفع الحظر عن المحصنين والقادمين من أوروبا وقطر والإمارات
أعلنت بريطانيا تغيير قواعد السفر الدولي، مما يسهل دخول المسافرين من العديد من دول أوروبا والهند وقطر والإمارات العربية إلى إنجلترا.
فاعتبارًا من يوم الأحد، لن يحتاج المسافر من فرنسا إلى إنجلترا إلى الحجر الصحي إذا كان محصننا بالكامل.
وأضيف إلى القائمة القادمون من النمسا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ولاتفيا ورومانيا والنرويج إلى قائمة دول المخاطر المنخفضة.
كما صنفت الهند وقطر والإمارات على أنها متوسطة الخطورة، مما يعني أن الأشخاص من هذه البلدان لن يحتاجوا إلى الحجر الصحي في فنادق مخصصة.
قطاع غزة: عودة الوكالة الأمريكية بعد انقطاع 3 سنوات
استأنفت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عملها في قطاع غزة بعد توقف دام ثلاث سنوات.
يأتي ذلك بعد تحول في الموقف الأمريكي، إذ يسعى الرئيس جو بايدن لاستعادة التمويل للإغاثة الفلسطينية، وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد ألغى جهود المساعدة.
وتعمل أنشطة الوكالة على تعزيز مؤسسات القطاع العام وتحسين مناهج التعليم والصحة، واحتياجات البنية التحية الرئيسية في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصحي وشبكات الطرق؛ بناء التنمية والاستثمار ونمو العمالة بقيادة القطاع الخاص ؛ وتوسيع القدرة على الاستجابة لاحتياجات المساعدة الإنسانية الحرجة في غزة.
الأزمة في تونس: راشد الغنوشي يصف ما حدث بأنه فرصة للإصلاح
قال رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية أمس الأربعاء إن استيلاء الرئيس على السلطات الحاكمة يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح ومرحلة من مراحل التحول الديمقراطي.
وكان الغنوشي قد وصف في السابق إجراءات الرئيس قيس سعيد التي تضمنت تجميد البرلمان وحل الحكومة بالإنقلاب.
وجاءت تصريحات الغنوشي الأخيرة خلال دورة مجلس شورى الحركة الاستثنائية التي عقدت أمس للنظر في آخر المستجدات.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعضاء الشورى طلبوا من رئيس المجلس عبد الكريم الهاروني الاستقالة وحملوه مسؤولية بعض الأخطاء لكنه رفض مبدأ الاستقالة بحسب جريدة الصباح التونسية قائلا ليس هناك ما يدفعني إلى اتخاذ قرار كهذا.
وبعد 10 أيام من إعلان الرئيس قيس سعيد تعليق عمل البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي من منصبه وإقالة عدد كبير من المسؤولين من مناصبهم. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الرئيس إلى التسريع بتعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة لتفادي "الفراغ السياسي"