راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس "استيلاء الرئيس سعيد على السلطة يجب أن يتحول إلى فرصة للإصلاح"

يؤدي الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى، في مراسم تنصيب رسمية، تبدأ في وقت لاحق اليوم، بحضور شخصيات أجنبية، من بينهم الرئيس العراقي.

وتعهد رئيسي بتحسين الظروف المعيشية للإيرانيين، واستعادة ثقة الجمهور في الحكومة، ورفع العقوبات الدولية المعوقة.

ويأتي تنصيب رئيسي في وقت تشهد فيه البلاد موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية على النقص الحاد في المياه وانقطاع التيار الكهربائي.

ويقاطع القادة الغربيون حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وسط مخاوف بشأن سمعة رئيسي المتشددة وتورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان في ثمانينات القرن الماضي.

وفاز رئيسي، رئيس السلطة القضائية المحسوب على التيار المتشدد، في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت في 18 يونيو/ حزيران الماضي، وخلت من المنافسة تقريباً بعد انسحاب آخر المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي قبل فتح صناديق الاقتراع بيومين.