حريق هائل في أمريكا يدمر مدينة كاملة في كاليفورنيا، ولاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق تضمن ميدالية لبلادها

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كلغ.

وحققت جيانا البالغة من العمر 26 عاما ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات. وفي مباراتها الأخيرة خسرت أمام الصربية يوفانا بركوفيتش لتحل وصيفة للصربية.

واستهلت جيانا هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري وقالت "في مرة بعد حصة السباحة، لفتت نظري لعبة الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة، فطلبت من والدتي تغيير رياضتي".

ودرست جيانا الصيدلة لكن حلمها في المنافسة لم يتوقف وتقول: بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي". ويتأهل بطل ووصيف إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.

وأحرزت مصر حتى الآن ثلاث برونزيات: سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.