حريق هائل في أمريكا يدمر مدينة كاملة في كاليفورنيا، ولاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق تضمن ميدالية لبلادها

ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كلغ.
وحققت جيانا البالغة من العمر 26 عاما ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات.
وفي مباراتها الأخيرة خسرت أمام الصربية يوفانا بركوفيتش لتحل وصيفة للصربية.
واستهلت جيانا هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري وقالت "في مرة بعد حصة السباحة، لفتت نظري لعبة الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة، فطلبت من والدتي تغيير رياضتي".
ودرست جيانا الصيدلة لكن حلمها في المنافسة لم يتوقف وتقول: بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي". ويتأهل بطل ووصيف إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.
وأحرزت مصر حتى الآن ثلاث برونزيات: سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.
حرائق الغابات: حريق هائل في أمريكا يدمر مدينة كاملة في كاليفورنيا
لاتزال النيران مشتعلة في كاليفورنيا ودمرت تقريبا مدينة غولد راش التاريخية في غرينفيل بأكملها.
وطلب من سكان المنطقة في شمال كاليفورنيا إخلاء منازلهم قبل أن يجتاح الحريق وسط المدينة.
ويخشى المسؤولون ألا يكون الجميع قد التزم بأمر المغادرة، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى او جرحى.
وتظهر الصور التي تداولتها وسائل الإعلام الأشجار العالية وقد اشتعلت فيها النيران والمباني التي احترقت.
ورغم ما قامت به فرق الإطفاء من محاولات منذ أيام لصد النيران فقد وصلت وسط المدينة.
وقال ممثل المنطقة في الكونغرس "فقدنا غرينفيل الليلة. ليس هناك كلمات".
يغطي الحريق الآن حوالي 322 ألف فدان مربع، وتم احتواؤه بنسبة 35 في المئة فقط، واحترقت عشرات المباني، والمنازل.
ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي يحتمل أن يؤجج حرائق الغابات.
وارتفعت بالفعل درجة حرارة العالم بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في انبعاثات الكربون.
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أولمبياد طوكيو 2020: لاعبة الكاراتيه المصرية جيانا فاروق تضمن ميدالية لمصر
ضمنت لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ميدالية رابعة لمصر في أولمبياد طوكيو، بعد تأهلها إلى نصف نهائي وزن -61 كلغ.
وحققت جيانا البالغة من العمر 26 عاما ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات. وفي مباراتها الأخيرة خسرت أمام الصربية يوفانا بركوفيتش لتحل وصيفة للصربية.
واستهلت جيانا هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري وقالت "في مرة بعد حصة السباحة، لفتت نظري لعبة الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة، فطلبت من والدتي تغيير رياضتي".
ودرست جيانا الصيدلة لكن حلمها في المنافسة لم يتوقف وتقول: بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي". ويتأهل بطل ووصيف إلى الدور نصف النهائي، حيث يضمن على الأقل حصد ميدالية برونزية، فيما يتنافس لاعبا المباراة النهائية على الذهبية.
وأحرزت مصر حتى الآن ثلاث برونزيات: سيف عيسى في وزن -80 كلغ وهداية ملاك في وزن -57 كلغ في التايكواندو، ومحمّد السيد إبراهيم "كيشو" في المصارعة اليونانية-الرومانية لوزن 67 كلغ.
حرائق الغابات: حريق هائل في أمريكا يدمر مدينة كاملة في كاليفورنيا
لاتزال النيران مشتعلة في كاليفورنيا ودمرت تقريبا مدينة غولد راش التاريخية في غرينفيل بأكملها.
وطلب من سكان المنطقة في شمال كاليفورنيا إخلاء منازلهم قبل أن يجتاح الحريق وسط المدينة.
ويخشى المسؤولون ألا يكون الجميع قد التزم بأمر المغادرة، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط قتلى او جرحى.
وتظهر الصور التي تداولتها وسائل الإعلام الأشجار العالية وقد اشتعلت فيها النيران والمباني التي احترقت. ورغم ما قامت به فرق الإطفاء من محاولات منذ أيام لصد النيران فقد وصلت وسط المدينة.
وقال ممثل المنطقة في الكونغرس "فقدنا غرينفيل الليلة. ليس هناك كلمات".
يغطي الحريق الآن حوالي 322 ألف فدان مربع، وتم احتواؤه بنسبة 35 في المئة فقط، واحترقت عشرات المباني، والمنازل.
ويزيد تغير المناخ من مخاطر الطقس الحار والجاف الذي يحتمل أن يؤجج حرائق الغابات.
وارتفعت بالفعل درجة حرارة العالم بنحو 1.2 درجة مئوية منذ بداية العصر الصناعي وستستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تقم الحكومات في جميع أنحاء العالم بإجراء تخفيضات حادة في انبعاثات الكربون.