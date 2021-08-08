حالة طوارئ في شمال دارفور بعد أحداث عنف قبلية، وأرامكو تعلن عن زيادة كبيرة في الأرباح

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.

وقالت الشركة في بيان نشرته سوق المال السعودية "تداول" على موقعها إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25,5مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب6,6 مليارات دولار في الربع نفسه من 2020.

وأرجعت الشركة "الأداء القوي" في الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.