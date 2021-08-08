حالة طوارئ في شمال دارفور بعد أحداث عنف قبلية، وأرامكو تعلن عن زيادة كبيرة في الأرباح

وأرجعت الشركة "الأداء القوي" في
الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير
والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
ReutersCopyright: Reuters
إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور السودانية عقب أحداث عنف قبلية
فرضت
السلطات المحلية بولاية شمال دارفور السودانية حالة الطوارئ في منطقة كولقي
الواقعة في شمال الولاية، بعد أحداث عنف ذات طابع قبلي خلّفت عشرات القتلى والجرحى.
كما
أرسلت السلطات الأمنية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في محاولة لمنع تجدد أعمال
العنف بين المزارعين والرعاة التي تتكرر في موسم الخريف.
في
هذه الأثناء وصل وفد رفيع برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي إلى
مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لتقصي أسباب احداث العنف.
ومما
فاقم تلك الاحداث أن معظم المشتركين فيها ينتمون إلى الفصائل المسلحة التي وقعت
اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
وقالت
هيئة محامي دارفور، وهي مجموعة حقوقية، أن المجموعات العسكرية المسلحة في الإقليم
ضالعة في الاحداث، وطالبت بإجلاء كل القوات العسكرية من
المنطقة مع منح صلاحيات أوسع لقوات الشرطة للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن.
وتأتي
هذه التطورات قبل أيام من موعد تنصيب رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي
كحاكم لإقليم دارفور، تنفيذا لاتفاق السلام الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول من
العام الماضي.
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أرامكو: شركة النفط السعودية تعلن تضاعف أرباحها 4 مرات في الربع الثاني من 2021
أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة أن أرباحها في الربع الثاني لعام 2021 تضاعفت نحو أربع مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط والطلب.
وقالت الشركة في بيان نشرته سوق المال السعودية "تداول" على موقعها إن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 25,5مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة ب6,6 مليارات دولار في الربع نفسه من 2020.
وأرجعت الشركة "الأداء القوي" في الربع الثاني إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات وتخفيف القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.
إعلان حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور السودانية عقب أحداث عنف قبلية
فرضت السلطات المحلية بولاية شمال دارفور السودانية حالة الطوارئ في منطقة كولقي الواقعة في شمال الولاية، بعد أحداث عنف ذات طابع قبلي خلّفت عشرات القتلى والجرحى.
كما أرسلت السلطات الأمنية تعزيزات عسكرية إلى المنطقة في محاولة لمنع تجدد أعمال العنف بين المزارعين والرعاة التي تتكرر في موسم الخريف.
في هذه الأثناء وصل وفد رفيع برئاسة عضو مجلس السيادة السوداني محمد حسن التعايشي إلى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور لتقصي أسباب احداث العنف.
ومما فاقم تلك الاحداث أن معظم المشتركين فيها ينتمون إلى الفصائل المسلحة التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة السودانية.
وقالت هيئة محامي دارفور، وهي مجموعة حقوقية، أن المجموعات العسكرية المسلحة في الإقليم ضالعة في الاحداث، وطالبت بإجلاء كل القوات العسكرية من المنطقة مع منح صلاحيات أوسع لقوات الشرطة للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن.
وتأتي هذه التطورات قبل أيام من موعد تنصيب رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي كحاكم لإقليم دارفور، تنفيذا لاتفاق السلام الذي وقع في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.
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