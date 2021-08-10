مصرع وإصابة 7 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر، وبدء محاكمة مسؤول إيراني سابق في السويد

تقوم منظمة الصحة العالمية بتنظيم استجابة طارئة في غينيا لمنع تفشي محتمل لفيروس ماربورغ، وهو حمى نزفية شديدة العدوى وغالبا ما تكون قاتلة.

وأصدرت المديرة الإقليمية للمنظمة ماتشيديسو مويتي تحذيرات من انتشار الفيروس، بعد وفاة رجل الأسبوع الماضي، أكدت الاختبارات أنه كان أول حالة إصابة بفيروس ماربورغ يتم رصدها في منطقة غرب أفريقيا.

وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس الإيبولا، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، ويمكن أن يصل معدل الوفيات به إلى 88 في المئة.

والجهود جارية حاليا لتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالضحية، وقد وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى غينيا لدعم الخدمة الصحية المحلية بتقييم المخاطر، وتوعية المجتمع، وإجراء الفحوصات، ومكافحة العدوى.

وقالت مويتي إن الاستجابة لمنع تفشي فيروس ماربورغ، ستعتمد على تجربة البلد في التعامل مع وباء فيروس الإيبولا.