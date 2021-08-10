مصرع وإصابة 7 أشخاص في حرائق غابات بالجزائر، وبدء محاكمة مسؤول إيراني سابق في السويد

فيروس ماربورغ: الصحة العالمية تسعى لمنع انتشار العدوى في غينيا بعد تسجيل أول حالة وفاة
تقوم
منظمة الصحة العالمية بتنظيم استجابة طارئة في غينيا لمنع تفشي محتمل لفيروس
ماربورغ، وهو حمى نزفية شديدة العدوى وغالبا ما تكون قاتلة.
وأصدرت
المديرة الإقليمية للمنظمة ماتشيديسو مويتي تحذيرات من انتشار الفيروس، بعد وفاة رجل
الأسبوع الماضي، أكدت الاختبارات أنه كان أول حالة إصابة بفيروس ماربورغ يتم رصدها
في منطقة غرب أفريقيا.
وينتمي
فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس الإيبولا، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق سوائل
الجسم، ويمكن أن يصل معدل الوفيات به إلى 88 في المئة.
والجهود
جارية حاليا لتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالضحية، وقد وصل خبراء من منظمة
الصحة العالمية إلى غينيا لدعم الخدمة الصحية المحلية بتقييم المخاطر، وتوعية
المجتمع، وإجراء الفحوصات، ومكافحة العدوى.
وقالت
مويتي إن الاستجابة لمنع تفشي فيروس ماربورغ، ستعتمد على تجربة البلد في التعامل
مع وباء فيروس الإيبولا.
طالبان: الصليب الأحمر يحذر من تبعات الصراع بين القوات الحكومية الأفغانية والحركة الإسلامية على المدنيين
حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولية من أن مئات الآلاف من المدنيين باتوا
عرضة للخطر؛ مع تصاعد القتال في أفغانستان.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إنها
عالجت أكثر من أربعة آلاف جريح في أفغانستان منذ بداية الشهر الجاري.
وأضافت أن القتال الدائر من شارع إلى شارع، في مدن لشقر جاه وقندز وغيرها من المدن الأفغانية، أسفر عن إصابة مئات المدنيين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع المقاتلين إلى حماية المدنيين والبنية
التحتية الحيوية مثل المستشفيات.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص في أفغانستان
أجبروا على الفرار من منازلهم؛ بسبب أعمال العنف.
ReutersCopyright: Reuters
حرائق الغابات في الجزائر: مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة في منطقة جبلية
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم
وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.
وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا
تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100
كيلومتر عن العاصمة.
وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع
السكان للفرار.
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القضاء السويدي يبدأ محاكمة مسؤول إيراني سابق بتهمة التورط في صدور أحكام إعدام جماعية ببلاده
تبدأ
اليوم في السويد محاكمة مسؤول إيراني سابق متهم بتهمة الضلوع في عمليات إعدام
جماعية وتعذيب معارضين إيرانيين في ثمانينيات القرن الماضي في إيران.
وكان
حميد نوري ممثل ادعاء في سجن كوهردشت بالقرب من العاصمة طهران عام 1988 أثناء محاكمات طالت أعضاء في حركة
مجاهدي خلق اليسارية بناء على فتوى من المرشد الأعلى للبلاد أنداك الخميني.
وتقول
منظمات حقوقية إنه تم إعدام آلاف المعارضين اليساريين عقب تلك المحاكمات.
وينفي
نوري، الذي ألقي القبض عليه بعد وصوله إلى السويد عام 2019، أي اتهامات بحقه.
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فيروس ماربورغ: الصحة العالمية تسعى لمنع انتشار العدوى في غينيا بعد تسجيل أول حالة وفاة
تقوم منظمة الصحة العالمية بتنظيم استجابة طارئة في غينيا لمنع تفشي محتمل لفيروس ماربورغ، وهو حمى نزفية شديدة العدوى وغالبا ما تكون قاتلة.
وأصدرت المديرة الإقليمية للمنظمة ماتشيديسو مويتي تحذيرات من انتشار الفيروس، بعد وفاة رجل الأسبوع الماضي، أكدت الاختبارات أنه كان أول حالة إصابة بفيروس ماربورغ يتم رصدها في منطقة غرب أفريقيا.
وينتمي فيروس ماربورغ إلى عائلة فيروس الإيبولا، وينتقل من شخص إلى آخر عن طريق سوائل الجسم، ويمكن أن يصل معدل الوفيات به إلى 88 في المئة.
والجهود جارية حاليا لتتبع الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالضحية، وقد وصل خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى غينيا لدعم الخدمة الصحية المحلية بتقييم المخاطر، وتوعية المجتمع، وإجراء الفحوصات، ومكافحة العدوى.
وقالت مويتي إن الاستجابة لمنع تفشي فيروس ماربورغ، ستعتمد على تجربة البلد في التعامل مع وباء فيروس الإيبولا.
طالبان: الصليب الأحمر يحذر من تبعات الصراع بين القوات الحكومية الأفغانية والحركة الإسلامية على المدنيين
حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولية من أن مئات الآلاف من المدنيين باتوا عرضة للخطر؛ مع تصاعد القتال في أفغانستان.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إنها عالجت أكثر من أربعة آلاف جريح في أفغانستان منذ بداية الشهر الجاري.
وأضافت أن القتال الدائر من شارع إلى شارع، في مدن لشقر جاه وقندز وغيرها من المدن الأفغانية، أسفر عن إصابة مئات المدنيين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع المقاتلين إلى حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ثلاثمائة وخمسين ألف شخص في أفغانستان أجبروا على الفرار من منازلهم؛ بسبب أعمال العنف.
حرائق الغابات في الجزائر: مصرع أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة في منطقة جبلية
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.
وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.
وأضافت أن بعض الحرائق نشبت بالقرب من منازل مما دفع السكان للفرار.
القضاء السويدي يبدأ محاكمة مسؤول إيراني سابق بتهمة التورط في صدور أحكام إعدام جماعية ببلاده
تبدأ اليوم في السويد محاكمة مسؤول إيراني سابق متهم بتهمة الضلوع في عمليات إعدام جماعية وتعذيب معارضين إيرانيين في ثمانينيات القرن الماضي في إيران.
وكان حميد نوري ممثل ادعاء في سجن كوهردشت بالقرب من العاصمة طهران عام 1988 أثناء محاكمات طالت أعضاء في حركة مجاهدي خلق اليسارية بناء على فتوى من المرشد الأعلى للبلاد أنداك الخميني.
وتقول منظمات حقوقية إنه تم إعدام آلاف المعارضين اليساريين عقب تلك المحاكمات.
وينفي نوري، الذي ألقي القبض عليه بعد وصوله إلى السويد عام 2019، أي اتهامات بحقه.