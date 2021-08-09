السيول تودي بحياة أكثر من 20 شخصا في السودان، وتونس تعلن تطعيم مئات الآلاف ضد كورونا في يوم واحد

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس تطعيم أكثر من خمسمئة ألف وواحد وخمسين مواطنا خلال يوم التطعيم المفتوح بكامل البلاد يوم أمس الأحد.

وامتدت فترة التطعيم لـ12 ساعة وأعطي لمن فوق سن الأربعين.

وكان الرئيس قيس سعيد قد اعلنت أن تونس تلقت أكثر من ستة ملايين جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في شكل منح من دول صديقة.

يذكر أن مجموع عدد الوفيات قد تجاوز حاجز العشرين ألف في ظل تأخير في عملية التطعيم في البلاد ووسط أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى إسقاط الحكومة.

وتلقى التطعيم حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين ومئاتي ألف مواطن منهم مليونين وخمسين ألف قد تلقوا الجرعة الأولى ومليون ومائتين وخمسين ألف مواطن قد تلقوا الجرعة الثانية وفق أرقام وزارة الصحة.

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