السيول تودي بحياة أكثر من 20 شخصا في السودان، وتونس تعلن تطعيم مئات الآلاف ضد كورونا في يوم واحد

أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس تطعيم أكثر من خمسمئة ألف\nوواحد وخمسين مواطنا خلال يوم التطعيم المفتوح بكامل البلاد يوم أمس الأحد. وامتدت\nفترة التطعيم لـ12 ساعة وأعطي لمن فوق سن الأربعين. وكان\nالرئيس قيس سعيد قد اعلنت أن تونس تلقت أكثر من ستة ملايين جرعة من اللقاح ضد\nفيروس كورونا في شكل منح من دول صديقة. يذكر\nأن مجموع عدد الوفيات قد تجاوز حاجز العشرين ألف في ظل تأخير في عملية التطعيم في\nالبلاد ووسط أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى إسقاط الحكومة. وتلقى التطعيم حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين ومئاتي ألف مواطن منهم\nمليونين وخمسين ألف قد تلقوا الجرعة الأولى ومليون ومائتين وخمسين ألف مواطن قد\nتلقوا الجرعة الثانية وفق أرقام وزارة الصحة. للمزيد تونس:من المسؤول عن تحول تفشي كورونا في البلاد إلى "كارثي"؟
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فيروس كورونا: تونس تعلن تطعيم نصف مليون شخص في يوم واحد
أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس تطعيم أكثر من خمسمئة ألف وواحد وخمسين مواطنا خلال يوم التطعيم المفتوح بكامل البلاد يوم أمس الأحد.
وامتدت فترة التطعيم لـ12 ساعة وأعطي لمن فوق سن الأربعين.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اعلنت أن تونس تلقت أكثر من ستة ملايين جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا في شكل منح من دول صديقة.
يذكر أن مجموع عدد الوفيات قد تجاوز حاجز العشرين ألف في ظل تأخير في عملية التطعيم في البلاد ووسط أزمة اقتصادية وسياسية أدت إلى إسقاط الحكومة.
وتلقى التطعيم حتى الآن أكثر من ثلاثة ملايين ومئاتي ألف مواطن منهم مليونين وخمسين ألف قد تلقوا الجرعة الأولى ومليون ومائتين وخمسين ألف مواطن قد تلقوا الجرعة الثانية وفق أرقام وزارة الصحة.
للمزيد
تونس:من المسؤول عن تحول تفشي كورونا في البلاد إلى "كارثي"؟
الأمطار الغزيرة تودي بحياة أكثر من 20 شخصا في السودان
كشفت السلطات السودانية عن وفاة اكثر من 20 شخصا وتدمير مئات المنازل في أنحاء متفرقة من البلاد بسبب السيول والامطار الغزيرة خلال الفترة الماضية.
وقال الناطق باسم شرطة الدفاع المدني، العميد عبد الجليل عبد الرحيم، إن ولاية نهر النيل شهدت وحدها وفاة 10 أشخاص، مشيرا إلى أن أسباب الوفيات تعود للغرق والتعرض للصعقات الكهربائية.
وأضاف أن الكثير من الممتلكات العامة والخاصة مثل المنازل والمزارع قد تعرضت للأضرار بعد أن اجتاحتها السيول خاصة في منطقة الفاو بولاية القضارف مبينا أن السيول ماتزال تحاصر قريتين في ولاية النيل الابيض.
وحذرت لجنة الفيضان من ارتفاع متوقع في مناسيب المياه في النيل الازرق بعد ان تجاوزت مستويات الفيضان في الخرطوم.
وطالبت السكان القاطنين في الضفاف والجزر باتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر.