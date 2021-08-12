طالبان على بعد 150 كم من العاصمة الأفغانية كابل وأردوغان يعلن استعداده لاستقبال زعيم الحركة للتفاوض

أفادت السلطات المحلية في أقصى شرق روسيا بتحطم مروحية سياحية، تقل ستة عشر شخصا، في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وتشير التقارير إلى أن المروحية كانت تقل ثلاثة عشر سائحا إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم، عندما سقطت في بحيرة كوريل.

وعثرت فرق الإنقاذ على 8 ناجين، بينما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو تقل السياح إلى بركان خودوتكا، بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي، حينما سقطت في محمية كرونوتسكي الطبيعية.

وتعد كامتشاتكا وجهة سياحية هامة بسبب ما تمتلكه من براكين ومحميات طبيعية خلابة.