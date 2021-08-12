طالبان على بعد 150 كم من العاصمة الأفغانية كابل وأردوغان يعلن استعداده لاستقبال زعيم الحركة للتفاوض

عاجلالأزمة في لبنان: رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان يدعو لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لبحث قرار حاكم المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات في البلاد
حرائق الغابات في الجزائر: سحل جزائري مشتبه بضلوعه في الحرائق في تيزي وزو
ذكرت وسائل إعلام محلية في الجزائر أن بعض مقاطع مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت عشرات المواطنين في واحدة من المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية تيزي وزو، وهم محتشدون حول شخص يشتبه بضلوعه في إضرام الحرائق التي أدت الى وفاة 69 مواطنا، بينهم 25 عسكريا، وإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات، بحسب احصائيات رسمية، في واحدة من الكوارث غير المسبوقة في تاريخ الجزائر.
وبدا المواطنون في حالة غضب شديد، ومنهم من حاول ضرب الشخص وهو ممدد على الأرض، بينما يسعى آخرون لتهدئتهم وإبعادهم عن المشتبه به، حتى لا يتسببوا في قتله، ولايزال مصير الشاب غير معروف.
ولاتزال قوات الإطفاء تسعى لإخماد الحرائق وخصصت القيادة العليا للجيش الوطني مروحيات للمشاركة في عمليات الإطفاء، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، بحسب بيان للوزارة.
وأعلنت الكويت والإمارات وقطر والمغرب استعدادها لتقديم الدعم اللازم للجزائر.
ReutersCopyright: Reuters
عشرات العراقيين عالقون على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا
أعادت الحكومة العراقية 400 مواطن من بين العالقين على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا.
وتتهم العراقي مينسك بتشجيع تدفق المهاجرين غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.
وعلق العراق في الأسبوع الماضي الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بهدف حماية المواطنين العراقيين من شبكات التهريب.
وتعبر أفواج متزايدة من المهاجرين إلى دول البلطيق الأوروبية مثل ليثوانيا ولاتفيا وبولندا. وتتهم السلطات هناك رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، باستغلال القضية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
وصوت البرلمان الليثواني يوم الثلالاء على بناء سياج معدني ارتفاعه أربعة أمتار على طول حدوده مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين.
وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إجلا 240 موطنا في رحلة خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليثوانيا.كما ذكرت الشركة بحسب وسائل إعلام عراقية أن الطائرة نقلت أيضا هذا الأسبوع جثمان عراقي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليثوانية.
طالبان تقترب من كابل وتركيا على استعداد لاستقبال زعيم الحركة للتفاوض
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء متلفز أمس أنه ربما يستقبل زعيم حركة طالبان قريبا.
وأشار أردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية، إلى أن الوضع في أفغانستان "مقلق للغاية"، فما يجري حاليا مع طالبان مزعج وسنقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان حتى أنا يمكن أن أستقبل زعيمها قريبا.
وتزامنت تلك التصريحات مع سيطرة طالبان على مدينة غزنى الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس اليوم، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.
وقال رئيس مجلس الولاية: سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية: مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن.
وأوضح أن المعارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
تحطم مروحية في أقصى شرق روسيا ومقتل 8 ركاب بينهم طفل
أفادت السلطات المحلية في أقصى شرق روسيا بتحطم مروحية سياحية، تقل ستة عشر شخصا، في شبه جزيرة كامتشاتكا.
وتشير التقارير إلى أن المروحية كانت تقل ثلاثة عشر سائحا إضافة إلى ثلاثة من أفراد الطاقم، عندما سقطت في بحيرة كوريل.
وعثرت فرق الإنقاذ على 8 ناجين، بينما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين.
وكانت المروحية التابعة لشركة فيتياز-ايرو تقل السياح إلى بركان خودوتكا، بالقرب من مدينة بتروبافلوفسك-كامشاتسكي، حينما سقطت في محمية كرونوتسكي الطبيعية.
وتعد كامتشاتكا وجهة سياحية هامة بسبب ما تمتلكه من براكين ومحميات طبيعية خلابة.
عاجلالأزمة في لبنان: رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان يدعو لاجتماع طارئ للحكومة بعد ظهر اليوم لبحث قرار حاكم المصرف المركزي برفع الدعم عن المحروقات في البلاد
حرائق الغابات في الجزائر: سحل جزائري مشتبه بضلوعه في الحرائق في تيزي وزو
ذكرت وسائل إعلام محلية في الجزائر أن بعض مقاطع مصورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت عشرات المواطنين في واحدة من المناطق المتضررة من الحرائق في ولاية تيزي وزو، وهم محتشدون حول شخص يشتبه بضلوعه في إضرام الحرائق التي أدت الى وفاة 69 مواطنا، بينهم 25 عسكريا، وإتلاف آلاف الهكتارات من الغابات، بحسب احصائيات رسمية، في واحدة من الكوارث غير المسبوقة في تاريخ الجزائر.
وبدا المواطنون في حالة غضب شديد، ومنهم من حاول ضرب الشخص وهو ممدد على الأرض، بينما يسعى آخرون لتهدئتهم وإبعادهم عن المشتبه به، حتى لا يتسببوا في قتله، ولايزال مصير الشاب غير معروف.
ولاتزال قوات الإطفاء تسعى لإخماد الحرائق وخصصت القيادة العليا للجيش الوطني مروحيات للمشاركة في عمليات الإطفاء، خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، بحسب بيان للوزارة.
وأعلنت الكويت والإمارات وقطر والمغرب استعدادها لتقديم الدعم اللازم للجزائر.
عشرات العراقيين عالقون على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا
أعادت الحكومة العراقية 400 مواطن من بين العالقين على حدود بيلاروسيا مع ليثوانيا. وتتهم العراقي مينسك بتشجيع تدفق المهاجرين غير الشرعي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضيها.
وعلق العراق في الأسبوع الماضي الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا بهدف حماية المواطنين العراقيين من شبكات التهريب.
وتعبر أفواج متزايدة من المهاجرين إلى دول البلطيق الأوروبية مثل ليثوانيا ولاتفيا وبولندا. وتتهم السلطات هناك رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، باستغلال القضية للضغط على الاتحاد الأوروبي لإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة. وصوت البرلمان الليثواني يوم الثلالاء على بناء سياج معدني ارتفاعه أربعة أمتار على طول حدوده مع بيلاروسيا لإبعاد المهاجرين.
وأعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية عن إجلا 240 موطنا في رحلة خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليثوانيا.كما ذكرت الشركة بحسب وسائل إعلام عراقية أن الطائرة نقلت أيضا هذا الأسبوع جثمان عراقي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليثوانية.
طالبان تقترب من كابل وتركيا على استعداد لاستقبال زعيم الحركة للتفاوض
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء متلفز أمس أنه ربما يستقبل زعيم حركة طالبان قريبا.
وأشار أردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية، إلى أن الوضع في أفغانستان "مقلق للغاية"، فما يجري حاليا مع طالبان مزعج وسنقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك المباحثات مع حركة طالبان حتى أنا يمكن أن أستقبل زعيمها قريبا.
وتزامنت تلك التصريحات مع سيطرة طالبان على مدينة غزنى الواقعة على بعد 150 كلم فقط عن كابول، بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس اليوم، لتصبح بذلك عاشر عاصمة ولاية أفغانية تسقط في أيدي طالبان خلال أسبوع.
وقال رئيس مجلس الولاية: سيطرت طالبان على مناطق المدينة الرئيسية: مكتب الحاكم ومقر الشرطة والسجن. وأوضح أن المعارك لا تزال دائرة في بعض مناطق المدينة.