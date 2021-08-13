إلقاء القبض على 22 مشتبها به في حرائق الغابات في الجزائر، والجيش المصري يعلن مقتل 13 مسلحا ومقتل وإصابة 9 من جنوده في سيناء

سيف الإسلام القذافي: مذكرة باعتقاله في ليبيا بعد تحقيق لبي بي سي
أصدرت النيابة العامة في ليبيا مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي ، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ، للاشتباه بصلته بمرتزقة روس.
وكشف تحقيق أجرته بي بي سي عن وجود روابط بين أنشطة مجموعة فاغنر الغامضة في ليبيا وجرائم الحرب المرتكبة ضد المواطنين الليبيين.
وظهر المقاتلون الروس لأول مرة في ليبيا في عام 2019 عندما انضموا إلى قوات اللواء خليفة حفتر في مهاجمة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. انتهى الصراع بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وتم تعميم أمر اعتقال سيف الإسلام القذافي داخليا على أجهزة الأمن الليبية من قبل المدعي العام محمد غرودة في 5 أغسطس، لكن لم يتم الإعلان عنه إلا بعد بث تحقيق بي بي سي.
وأشارت المذكرة إلى أن سيف الإسلام القذافي يواجه اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها الجماعة أثناء الهجوم الذي شنه اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وأُلقي القبض على سيف الإسلام القذافي في 2011 ثم صدر عليه حكم غيابي بالإعدام بعد إدانته بأعمال عنف ضد المتظاهرين. ولكن في عام 2017، أطلقت جماعة مسلحة كانت تحتجزه لديها سراحه.
وظهرت شكوك منذ وقت طويل في أن سيف الإسلام القذافي على علاقة بروسيا ومرتزقة فاغنر، كما يرجح أنه المرشح المفضل لدى روسيا لقيادة ليبيا.
ReutersCopyright: Reuters
حرائق الغابات في الجزائر: اعتقال 22 بشبهة إشعالها والتحقيق في مقتل جمال بن اسماعيل
أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر 22 مشتبها به في إضرام الحرائق، في تيزي وزو و في عنابة وجيجل وعين الدفلى والمدية.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب مقتضب مساء الخميس أن عددا كبيرا من الحرائق كان متعمدا وأن جزءا من الحرائق كان بسبب الأحوال الجوية.
ويشارك 3000 رجل إطفاء في إخماد الحرائق بمساندة مروحيتين من المجموعة الجوية التابعة للحماية المدنية و6 مروحيات تابعة للجيش، وتعززت الفرق بطائرتي إطفاء وصلتا الخميس، من فرنسا وبدأت العمل فورا، في غابات تيزي وزو، وستصل طائرتان من إسبانيا وأخرى من سويسرا، بحسب الرئيس الجزائري، الذي عزا تأخر المساعدات الى الانشغال بالحرائق في اليونان.
كما تناول رئيس الجمهورية قضية الشاب جمال بن اسماعيل الذي قتل بعد أن تعرض للضرب ثم أشعلت النار فيه من قبل مجموعة من المواطنين. وقال تبون إن تحريات العدالة وحدها هي التي تظهر حقيقة قتل الشاب جمال.
وأمر النائب العام الجزائري بفتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في منطقة تيزي وزو التي تضررت بشدة من الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ أيام وأسفرت عن مقتل 73 شخصا.
وحضر آلاف المعزين جنازة بن اسماعيل الذي قال والداه إنه ذهب للمساعدة في مكافحة الحرائق.
وبدأت السلطات المحلية بجرد الخسائر، ووعدت بتخصيص ميزانية خاصة لتعويض الضحايا.
وفي تونس، اندلع أكثر من 30 حريقا لكنها تحت السيطرة وفق الإعلام المحلي.
ReutersCopyright: Reuters
الجيش المصري يعلن مقتل 13 من المسلحين ومقتل وإصابة 9 من الجنود في سيناء
قال بيان على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن القوات المسلحة تواصل أعمالها فى مكافحة "الإرهاب" في وسط وشمال سيناء، ونجحت خلال عملية تبادل لإطلاق النار فى القضاء على 13 عنصرا "تكفيريا".
وأضاف أن أسلحة فردية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة قد ضبطت بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية التى تستخدم في العمليات الهجومية، كما صودرت عدة هواتف محمولة وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.
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سيف الإسلام القذافي: مذكرة باعتقاله في ليبيا بعد تحقيق لبي بي سي
أصدرت النيابة العامة في ليبيا مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام القذافي ، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ، للاشتباه بصلته بمرتزقة روس.
وكشف تحقيق أجرته بي بي سي عن وجود روابط بين أنشطة مجموعة فاغنر الغامضة في ليبيا وجرائم الحرب المرتكبة ضد المواطنين الليبيين.
وظهر المقاتلون الروس لأول مرة في ليبيا في عام 2019 عندما انضموا إلى قوات اللواء خليفة حفتر في مهاجمة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس. انتهى الصراع بوقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وتم تعميم أمر اعتقال سيف الإسلام القذافي داخليا على أجهزة الأمن الليبية من قبل المدعي العام محمد غرودة في 5 أغسطس، لكن لم يتم الإعلان عنه إلا بعد بث تحقيق بي بي سي.
وأشارت المذكرة إلى أن سيف الإسلام القذافي يواجه اتهامات بجرائم حرب ارتكبتها الجماعة أثناء الهجوم الذي شنه اللواء خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.
وأُلقي القبض على سيف الإسلام القذافي في 2011 ثم صدر عليه حكم غيابي بالإعدام بعد إدانته بأعمال عنف ضد المتظاهرين. ولكن في عام 2017، أطلقت جماعة مسلحة كانت تحتجزه لديها سراحه.
وظهرت شكوك منذ وقت طويل في أن سيف الإسلام القذافي على علاقة بروسيا ومرتزقة فاغنر، كما يرجح أنه المرشح المفضل لدى روسيا لقيادة ليبيا.
حرائق الغابات في الجزائر: اعتقال 22 بشبهة إشعالها والتحقيق في مقتل جمال بن اسماعيل
أوقفت السلطات الأمنية في الجزائر 22 مشتبها به في إضرام الحرائق، في تيزي وزو و في عنابة وجيجل وعين الدفلى والمدية.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب مقتضب مساء الخميس أن عددا كبيرا من الحرائق كان متعمدا وأن جزءا من الحرائق كان بسبب الأحوال الجوية.
ويشارك 3000 رجل إطفاء في إخماد الحرائق بمساندة مروحيتين من المجموعة الجوية التابعة للحماية المدنية و6 مروحيات تابعة للجيش، وتعززت الفرق بطائرتي إطفاء وصلتا الخميس، من فرنسا وبدأت العمل فورا، في غابات تيزي وزو، وستصل طائرتان من إسبانيا وأخرى من سويسرا، بحسب الرئيس الجزائري، الذي عزا تأخر المساعدات الى الانشغال بالحرائق في اليونان.
كما تناول رئيس الجمهورية قضية الشاب جمال بن اسماعيل الذي قتل بعد أن تعرض للضرب ثم أشعلت النار فيه من قبل مجموعة من المواطنين. وقال تبون إن تحريات العدالة وحدها هي التي تظهر حقيقة قتل الشاب جمال.
وأمر النائب العام الجزائري بفتح تحقيق في الحادثة التي وقعت في منطقة تيزي وزو التي تضررت بشدة من الحرائق التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد منذ أيام وأسفرت عن مقتل 73 شخصا.
وحضر آلاف المعزين جنازة بن اسماعيل الذي قال والداه إنه ذهب للمساعدة في مكافحة الحرائق.
وبدأت السلطات المحلية بجرد الخسائر، ووعدت بتخصيص ميزانية خاصة لتعويض الضحايا.
وفي تونس، اندلع أكثر من 30 حريقا لكنها تحت السيطرة وفق الإعلام المحلي.
الجيش المصري يعلن مقتل 13 من المسلحين ومقتل وإصابة 9 من الجنود في سيناء
قال بيان على صفحة المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية على فيسبوك إن القوات المسلحة تواصل أعمالها فى مكافحة "الإرهاب" في وسط وشمال سيناء، ونجحت خلال عملية تبادل لإطلاق النار فى القضاء على 13 عنصرا "تكفيريا".
وأضاف أن أسلحة فردية وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة قد ضبطت بالإضافة إلى عدد من الدراجات النارية التى تستخدم في العمليات الهجومية، كما صودرت عدة هواتف محمولة وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.
وقتل وجرح خلال العملية 9 من الجنود.