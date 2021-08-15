الحرب في أفغانستان: أنباء عن دخول طالبان العاصمة كابول، وبدء إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

نشر حساب مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر رسالة لطمأنة المواطنين جاء فيها "الحكومة تقول الوضع "تحت السيطرة"، وذلك على الرغم من تقارير تقول إن طالبان بدأت دخولها إلى العاصمة.

كما جاء في المنشور "وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة في كابول، ولكن كابول لم تتعرض للهجوم، وتعمل قوات الأمن والدفاع في البلاد مع شركاء دوليين على ضمان أمن المدينة، والوضع تحت السيطرة".