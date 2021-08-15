الحرب في أفغانستان: أنباء عن دخول طالبان العاصمة كابول، وبدء إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من البلاد

نشر حساب مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر رسالة لطمأنة المواطنين جاء\nفيها "الحكومة تقول الوضع "تحت السيطرة"، وذلك على الرغم من\nتقارير تقول إن طالبان بدأت دخولها إلى العاصمة. كما جاء في المنشور "وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة\nفي كابول، ولكن كابول لم تتعرض للهجوم، وتعمل قوات الأمن والدفاع في البلاد مع\nشركاء دوليين على ضمان أمن المدينة، والوضع تحت السيطرة".
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عاجلرويترز نقلا عن مسؤول في طالبان: الحركة تتفاوض مع الحكومة الأفغانية حول "استسلام سلمي" للعاصمة كابول
مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر: الوضع "تحت السيطرة"
نشر حساب مكتب الرئيس الأفغاني على تويتر رسالة لطمأنة المواطنين جاء فيها "الحكومة تقول الوضع "تحت السيطرة"، وذلك على الرغم من تقارير تقول إن طالبان بدأت دخولها إلى العاصمة.
كما جاء في المنشور "وقعت حوادث إطلاق نار متفرقة في كابول، ولكن كابول لم تتعرض للهجوم، وتعمل قوات الأمن والدفاع في البلاد مع شركاء دوليين على ضمان أمن المدينة، والوضع تحت السيطرة".
قيادي في طالبان: أمرنا مسلحينا بتجنب العنف في كابول
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن زعيم حركة طالبان الموجود في الدوحة قوله إن الحركة أمرت مقاتليها بتجنب العنف في العاصمة الأفغانية كابول والسماح بتشكيل ممر آمن ليخرج منه كل من يختار الرحيل بسلام.
الصراع في أفغانستان: بدء إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع تقدم طالبان
بدأت الولايات المتحدة عملية إجلاء دبلوماسيين أمريكيين من العاصمة الأفغانية كابول في ظل اقتراب حركة طالبان من المدينة.
وتم نقلل الدبلوماسيين إلى المطار حيث تمت مشاهدتهم وهم يستقلون 6 طائرات عسكرية ضخمة.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن يوم أمس عن إرسال ألف جندي أمريكي إضافيين للمساعدة في عملية الإجلاء ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5 آلاف.
عاجلتقارير عن دخول مسلحي طالبان العاصمة الأفغانية كابول " من جميع الاتجاهات"