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طالبان تعلن "عفوا عاما" عن موظفي الدولة في أفغانستان، وفيسبوك يصنف الحركة "منظمة إرهابية"

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  1. التطورات في أفغانستان: طالبان تصدر "عفوا عاما" عن موظفي الدولة وتدعوهم للعودة إلى العمل

    أصدرت حركة طالبان اليوم، بعد يومين من سيطرتها على كابل، عفوا عاما عن موظفي الدولة، وحثتهم على العودة إلى العمل.

    وفي المطار الدولي، استؤنفت الآن رحلات الإجلاء على متن الطائرات العسكرية التي تقل دبلوماسيين ومدنيين آخرين، وذلك بعد تعليق كافة الرحلات الجوية أمس الاثنين بسبب جحافل من الأفغان المستميتين للفرار من أفغانستان والذين حاولوا الوصول إلى الطائرات.

    وقال مراسل بي بي سي في كابل إن الشوارع هادئة والعديد من المتاجر مغلقة. ولا يمكن سماع أي موسيقى لا في المقاهي أو حتى في السيارات، وأن النساء ابتعدن عن الشوارع ولم يشاهد سوى عدد قليل منهن، كما غطت صور النساء على لوحات الاعلانات، وذلك بدهنها بالطلاء.

    طالبان
    Copyright: Reuters

  2. طالبان: فيسبوك يصنف الحركة "جماعة إرهابية" ويحذف المحتوى الداعم لها

    قالت شركة فيسبوك إنها تعتبر حركة طالبان منظمة إرهابية، وإنها حظرت المحتوى الذي يدعم الجماعة من على منصة التواصل الاجتماعي.

    وقالت إدارة الموقع إنها خصصت مجموعة من الخبراء الأفغان لمراقبة وحذف الروابط المتربطة بالحركة التي باتت تسيطرعلى أغلب المناطق في أفغانستان.

    وشددت الشركة على أن سياستها تنطبق على جميع المواقع التابعة لها مثل إنستغرام وتطبيق واتساب.

    ويأتي هذا في ظل التقارير التي تتحدث عن استخدام طالبان لتطبيق واتساب للتواصل.

    وقالت فيسبوك لبي بي سي سي إنها ستقوم باتخاذ إجراءات في حال ما اكتشفت أن هناك حسابات على التطبيق تابعة للحركة المتشددة.

    فيسبوك
    Copyright: Reuters
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