كبار قادة طالبان السياسيين يعودون من قطر إلى قندهار، والطائرات العسكرية تجلي أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني. وقمة السبع تجتمع هذا الأسبوع

عاد نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار أمس إلى قندهار في أفغانستان بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.

ومن المتوقع اليوم أن يعود كبار قادة طالبان، بمن فيهم رئيس جناحها السياسي الملا عبد الغني برادار، إلى العاصمة الأفغانية كابل حيث تسعى الحركة إلى تعزيز سلطتها على البلاد.

وفي 16 أغسطس/آب 2021. أعلن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني بارادار، في رسالة فيديو قصيرة وبعد فرار الرئيس أشرف غني، النصر وإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان، وذلك بعد يوم من دخول الحركة كابل للسيطرة على البلاد.

ويجري قادة طالبان محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة مع سياسيين أفغان من النظام السابق. وقال محافظ البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي، الذي فر من البلاد يوم الأحد ، لبي بي سي إنه يعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتدهور أكثر في الأسابيع المقبلة في ظل حكم طالبان وتوقف مساعدات المانحين.