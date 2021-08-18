كبار قادة طالبان السياسيين يعودون من قطر إلى قندهار، والطائرات العسكرية تجلي أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني. وقمة السبع تجتمع هذا الأسبوع

عاد نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار أمس إلى قندهار في أفغانستان بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.
ومن المتوقع اليوم أن يعود كبار قادة طالبان، بمن فيهم رئيس جناحها السياسي الملا عبد الغني برادار، إلى العاصمة الأفغانية كابل حيث تسعى الحركة إلى تعزيز سلطتها على البلاد.
وفي 16 أغسطس/آب 2021. أعلن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني بارادار، في رسالة فيديو قصيرة وبعد فرار الرئيس أشرف غني، النصر وإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان، وذلك بعد يوم من دخول الحركة كابل للسيطرة على البلاد.
ويجري قادة طالبان محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة مع سياسيين أفغان من النظام السابق. وقال محافظ البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي، الذي فر من البلاد يوم الأحد ، لبي بي سي إنه يعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتدهور أكثر في الأسابيع المقبلة في ظل حكم طالبان وتوقف مساعدات المانحين.
طالبان تسيطر تماما على الطرق المؤدية إلى المطار
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر تماما على المطار في كابل، فإن حركة طالبان تسيطر على الطريق المؤدية إلى المطار، وأفادت بعض التقارير التي تداولتها الصحف الغربية اليوم بأن عناصر الأمن التابعة لحركة طالبان ضربت بعض الأفغان الساعين إلى الفرار من كابول.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تلك التقارير التي تشير إلى أعمال عنف ضد النساء والأطفال الذين يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للحركة.
وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن أعدادا كبيرة وصلت المطار، ولدينا معلومات عن إبعاد البعض ونناقش هذا مع قنواتنا التي تتواصل مع الحركة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إذا فشلت طالبان في توفير ممر آمن للمدنيين إلى المطار، فإن الجيش الأمريكي سيتدخل بكامل قوته.
وأقلعت من مطار كابل 13رحلة جوية أجلي خلالها أكثر من 2200 مواطن أمريكي وعائلاتهم ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة العمل اليوم الأربعاء وخلال الأسبوع المقبل.
كما أجلى سلاح الجو الملكي البريطاني عددا من المواطنين البريطانيين والأفغان. ويعمل على إجلاء ستة آلاف شخص.
أستراليا نقلت حتى الآن 26 شخصا في أول رحلة إنقاذ لها، بعد وصول القوات الأسترالية للمساعدة في الإجلاء.
طالبان تستولي على كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية
اعترف البيت الأبيض بأن طالبان استولت على كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية.
وأظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو أسلحة ومركبات استخدمتها قوات البنتاغون أو قدمتها لقوات الأمن الوطني الأفغانية، بالإضافة إلى مروحيات هجومية متطورة من طراز بلاك هوك ومعدات أخرى في مطار قندهار بحوزة الحركة.
وقال مستشار الأمن القومي: ليس لدينا إحصائية كاملة، عن المعدات التي وقعت في أيديهم لكننا نعلم أين ذهبت ونعلم أيضا أن جزءا لا بأس به وقع في يد طالبان.
وأشار إلى أن طائرات بلاك هوك قدمت للقوات الحكومية الأفغانية للمساعدة في محاربة طالبان. لكن القوات الحكومية استسلمت للمسلحين بسرعة، وتخلت عن السيطرة على مخازن الأسلحة الكبيرة وطائرات الهليكوبتر الخاصة بهم.
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طالبان: عودة كبار القادة إلى أفغانستان
عاد نائب زعيم طالبان الملا عبد الغني برادار أمس إلى قندهار في أفغانستان بعد يومين من سيطرة الحركة التي شارك في تأسيسها على البلاد.
ومن المتوقع اليوم أن يعود كبار قادة طالبان، بمن فيهم رئيس جناحها السياسي الملا عبد الغني برادار، إلى العاصمة الأفغانية كابل حيث تسعى الحركة إلى تعزيز سلطتها على البلاد.
وفي 16 أغسطس/آب 2021. أعلن المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني بارادار، في رسالة فيديو قصيرة وبعد فرار الرئيس أشرف غني، النصر وإنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في أفغانستان، وذلك بعد يوم من دخول الحركة كابل للسيطرة على البلاد.
ويجري قادة طالبان محادثات بشأن تشكيل حكومة جديدة مع سياسيين أفغان من النظام السابق. وقال محافظ البنك المركزي الأفغاني أجمل أحمدي، الذي فر من البلاد يوم الأحد ، لبي بي سي إنه يعتقد أن الوضع الاقتصادي سيتدهور أكثر في الأسابيع المقبلة في ظل حكم طالبان وتوقف مساعدات المانحين.
طالبان تسيطر تماما على الطرق المؤدية إلى المطار
رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر تماما على المطار في كابل، فإن حركة طالبان تسيطر على الطريق المؤدية إلى المطار، وأفادت بعض التقارير التي تداولتها الصحف الغربية اليوم بأن عناصر الأمن التابعة لحركة طالبان ضربت بعض الأفغان الساعين إلى الفرار من كابول.
وأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها إزاء تلك التقارير التي تشير إلى أعمال عنف ضد النساء والأطفال الذين يحاولون المرور عبر نقاط التفتيش التابعة للحركة.
وقال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، إن أعدادا كبيرة وصلت المطار، ولدينا معلومات عن إبعاد البعض ونناقش هذا مع قنواتنا التي تتواصل مع الحركة.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، جين ساكي، إذا فشلت طالبان في توفير ممر آمن للمدنيين إلى المطار، فإن الجيش الأمريكي سيتدخل بكامل قوته.
وأقلعت من مطار كابل 13رحلة جوية أجلي خلالها أكثر من 2200 مواطن أمريكي وعائلاتهم ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة العمل اليوم الأربعاء وخلال الأسبوع المقبل.
كما أجلى سلاح الجو الملكي البريطاني عددا من المواطنين البريطانيين والأفغان. ويعمل على إجلاء ستة آلاف شخص.
أستراليا نقلت حتى الآن 26 شخصا في أول رحلة إنقاذ لها، بعد وصول القوات الأسترالية للمساعدة في الإجلاء.
طالبان تستولي على كميات كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية
اعترف البيت الأبيض بأن طالبان استولت على كمية كبيرة من المعدات العسكرية الأمريكية.
وأظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو أسلحة ومركبات استخدمتها قوات البنتاغون أو قدمتها لقوات الأمن الوطني الأفغانية، بالإضافة إلى مروحيات هجومية متطورة من طراز بلاك هوك ومعدات أخرى في مطار قندهار بحوزة الحركة.
وقال مستشار الأمن القومي: ليس لدينا إحصائية كاملة، عن المعدات التي وقعت في أيديهم لكننا نعلم أين ذهبت ونعلم أيضا أن جزءا لا بأس به وقع في يد طالبان.
وأشار إلى أن طائرات بلاك هوك قدمت للقوات الحكومية الأفغانية للمساعدة في محاربة طالبان. لكن القوات الحكومية استسلمت للمسلحين بسرعة، وتخلت عن السيطرة على مخازن الأسلحة الكبيرة وطائرات الهليكوبتر الخاصة بهم.