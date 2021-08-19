طالبان تستبعد تبني الديموقراطية نظاما للحكم في أفغانستان وجو بايدن يستبعد الانسحاب من كابل إن تأخر الإجلاء

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الخميس أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة.

وحذر نصرالله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه يعتبر السفينة "أرضاً لبنانية"، مما ينذر برد منه إن تعرضت لهجوم.

وكان نصرالله قد أعلن الشهر الماضي استعداد حزبه استيراد الوقود من إيران، معتبراً أن هذا القرار لا تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذه بسبب ضغوط من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران.

وقال نصرالله في خطاب متلفز الخميس أن السفينة الأولى ستنطلق من إيران إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وأعطيت الأولوية الأولى فيها لمادة المازوت من أجل المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء.

ويتهمه خصومه بأنه يرهن لبنان لإيران التي تتعرض لحصار اقتصادي وعقوبات. وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على إيران.

وتفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع إعلان مصرف لبنان في منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، مما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية، الأمر الذي أثار هلعاً بين الناس.