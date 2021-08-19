طالبان تستبعد تبني الديموقراطية نظاما للحكم في أفغانستان وجو بايدن يستبعد الانسحاب من كابل إن تأخر الإجلاء

نصر الله يقول محذرا "سفينة الوقود التي ستنطلق من إيران إلى لبنان أرض لبنانية"
أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الخميس أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة.
وحذر نصرالله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه يعتبر السفينة "أرضاً لبنانية"، مما ينذر برد منه إن تعرضت لهجوم.
وكان نصرالله قد أعلن الشهر الماضي استعداد حزبه استيراد الوقود من إيران، معتبراً أن هذا القرار لا تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذه بسبب ضغوط من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران.
وقال نصرالله في خطاب متلفز الخميس أن السفينة الأولى ستنطلق من إيران إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وأعطيت الأولوية الأولى فيها لمادة المازوت من أجل المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء.
ويتهمه خصومه بأنه يرهن لبنان لإيران التي تتعرض لحصار اقتصادي وعقوبات.
وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على إيران.
وتفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع إعلان مصرف لبنان في منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، مما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية، الأمر الذي أثار هلعاً بين الناس.
ReutersCopyright: Reuters
جو بايدن لايستبعد البقاء في كابل إن تأخرت عملية الإجلاء
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء متلفز مع محطة إي بي سي نيوز إن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب إذا لزم الأمر لإجلاء أي أمريكي راغب في مغادرة البلاد.
وأكد تصميمه على قراره سحب القوات من أفغانستان، وقال لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان "بدون فوضى".
ولاتزال الولايات المتحدة ودول أخرى تسعى إلى إجلاء رعاياها والأفغان المعرضين للخطر.
وتسيطر القوات الامريكية بشكل مؤقت على مطار كابل لكن مقاتلي طالبان يسيطرون على نقاط التفتيش المؤدية إلى المطار، وتفيد المعلومات المحلية المتوفرة بأنهم يمنعون الأفغان الذين ليس لديهم وثائق سفر من دخول المطار ويعوقون حتى من لديهم تصاريح سارية المفعول.
وأقر بايدن بوجود صعوبات في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع بلاده،
وأوضح أن طالبان تسهل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابل، ولم يخف دهشته من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها معتبراً في الوقت نفسه أنّ "حدوث فوضى" في أفغانستان كان أمراً لا مفر منه بعد الانسحاب الأمريكي.
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طالبان تشرح أركان النظام الجديد في أفغانستان
من المرجح أن تحكم طالبان بنظام مشابه للنظام الذي حكمت به عندما كانت في السلطة منذ عشرين عاما.
فقد استبعد عضو بارز في الحركة النظام الديموقراطي. وقال وحيد الله هاشمي لرويترز من المرجح أن يحكم البلاد مجلس حكم يدار طبقا للشريعة الإسلامية.
وقال إنه يجب على الأفغان اتباع تعاليم القرآن كما فسرتها طالبان وأن "مجلس العلماء" التابع لطالبان أو شورى العلماء سيقرر دور المرأة في المستقبل في أفغانستان.
وقد يظل المرشد الأعلى للحركة هيبة الله أخوندزادة في السلطة فوق رئيس المجلس ويشبه دوره دور الرئيس.
وأضاف الهاشمي "لن يكون هناك نظام ديموقراطي على الإطلاق لأنه لايوجد له أي قاعدة في بلدنا، ولا نحتاج لمناقشة النظام السياسي لدينا لأنه معروف: الشريعة".
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نصر الله يقول محذرا "سفينة الوقود التي ستنطلق من إيران إلى لبنان أرض لبنانية"
أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله اليوم الخميس أن سفينة محملة بالمازوت ستنطلق خلال ساعات من إيران إلى لبنان الذي يشهد أزمة محروقات حادة.
وحذر نصرالله الإسرائيليين والأميركيين من أن حزبه يعتبر السفينة "أرضاً لبنانية"، مما ينذر برد منه إن تعرضت لهجوم.
وكان نصرالله قد أعلن الشهر الماضي استعداد حزبه استيراد الوقود من إيران، معتبراً أن هذا القرار لا تستطيع الحكومة اللبنانية اتخاذه بسبب ضغوط من الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات اقتصادية حادة على طهران.
وقال نصرالله في خطاب متلفز الخميس أن السفينة الأولى ستنطلق من إيران إلى لبنان خلال الساعات المقبلة وأعطيت الأولوية الأولى فيها لمادة المازوت من أجل المستشفيات ومصانع الأدوية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز ومولدات الكهرباء.
ويتهمه خصومه بأنه يرهن لبنان لإيران التي تتعرض لحصار اقتصادي وعقوبات. وأعلنت السلطات اللبنانية مرارا أنها ملتزمة في تعاملاتها المالية والمصرفية بعدم خرق العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على إيران.
وتفاقمت أزمة المحروقات في لبنان مع إعلان مصرف لبنان في منتصف الأسبوع الماضي نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق، مما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية، الأمر الذي أثار هلعاً بين الناس.
جو بايدن لايستبعد البقاء في كابل إن تأخرت عملية الإجلاء
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في لقاء متلفز مع محطة إي بي سي نيوز إن القوات الأمريكية ستبقى في أفغانستان بعد 31 أغسطس/آب إذا لزم الأمر لإجلاء أي أمريكي راغب في مغادرة البلاد.
وأكد تصميمه على قراره سحب القوات من أفغانستان، وقال لم يكن بالإمكان مغادرة أفغانستان "بدون فوضى".
ولاتزال الولايات المتحدة ودول أخرى تسعى إلى إجلاء رعاياها والأفغان المعرضين للخطر.
وتسيطر القوات الامريكية بشكل مؤقت على مطار كابل لكن مقاتلي طالبان يسيطرون على نقاط التفتيش المؤدية إلى المطار، وتفيد المعلومات المحلية المتوفرة بأنهم يمنعون الأفغان الذين ليس لديهم وثائق سفر من دخول المطار ويعوقون حتى من لديهم تصاريح سارية المفعول.
وأقر بايدن بوجود صعوبات في إجلاء الأفغان الذين تعاونوا مع بلاده، وأوضح أن طالبان تسهل إجلاء الأمريكيين والأجانب من كابل، ولم يخف دهشته من الانهيار السريع للحكومة الأفغانية وجيشها معتبراً في الوقت نفسه أنّ "حدوث فوضى" في أفغانستان كان أمراً لا مفر منه بعد الانسحاب الأمريكي.
طالبان تشرح أركان النظام الجديد في أفغانستان
من المرجح أن تحكم طالبان بنظام مشابه للنظام الذي حكمت به عندما كانت في السلطة منذ عشرين عاما.
فقد استبعد عضو بارز في الحركة النظام الديموقراطي. وقال وحيد الله هاشمي لرويترز من المرجح أن يحكم البلاد مجلس حكم يدار طبقا للشريعة الإسلامية.
وقال إنه يجب على الأفغان اتباع تعاليم القرآن كما فسرتها طالبان وأن "مجلس العلماء" التابع لطالبان أو شورى العلماء سيقرر دور المرأة في المستقبل في أفغانستان.
وقد يظل المرشد الأعلى للحركة هيبة الله أخوندزادة في السلطة فوق رئيس المجلس ويشبه دوره دور الرئيس.
وأضاف الهاشمي "لن يكون هناك نظام ديموقراطي على الإطلاق لأنه لايوجد له أي قاعدة في بلدنا، ولا نحتاج لمناقشة النظام السياسي لدينا لأنه معروف: الشريعة".