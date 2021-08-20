فيسبوك وتويتير تتخذان تدابير لحماية الأفغان من طالبان، وهلع من سلالة دلتا في سيدني يمدد الإغلاق لشهر ثالث

سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة دمشق، وقال مصدر عسكري سوري إن غارات صاروخية إسرائيلية من اتجاه جنوب شرق بيروت استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص، وأضاف البيان أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها، دون أن يعطي تفاصيل عن نتائج الهجوم.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري قد تصدت في 22 من شهر يوليو/تموز الماضي لهجوم إسرائيلي بالصواريخ على منطقة القصير في ريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ.

وأفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في لبنان ليلة أمس بتحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق صيدا وبيروت وكسروان ساحلا وجبلا.

كما طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب تقديم شكوى عاجلة للأمم المتحدة "ضد العدو الإسرائيلي الذي انتهك السيادة اللبنانية، وعرض سلامة الطيران المدني للخطر وهدد حياة الركاب المدنيين، اللبنانيين والأجانب، للخطر بشكل مباشر".