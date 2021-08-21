إعصار غريس والعاصفة هنري يهددان الولايات المتحدة والمكسيك، واستئناف رحلات الإجلاء في مطار كابل بعد تعليق لـ7 ساعات

فيروس كورونا: مظاهرات في أستراليا ضدَ عمليات الإغلاق
شهدت
العديد من المدن الأسترالية مظاهرات احتجاجا على تمديد الإغلاق الشامل.
ففي
"ملبورن" ، اجتاز المتظاهرون الحواجز التي وضعتها الشرطة، لوقف مسيرات احتجاجية على إعلان رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا "دانيال أندروز" أن الإغلاق الساري في "ملبورن" سيشمل كافة أنحاء البلاد.
وفي
"سيدني"، عاصمة مقاطعة "نيوساوث ويلز" شارك أكثر من ألف عنصر من الشرطة في تفريق مسيرات احتجاجية، عقب مد الإغلاق لشهر ثالث، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021، واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص.
وفي مدينة "بريزبين" شارك أكثر من 2000 متظاهر في مسيرة غلب عليها الطابع السلمي.
وسجلت
"ولاية نيو ساوث ويلز" أكثر من 800 إصابة وهو أعلى رقم تسجله مقاطعة أسترالية في غضون 24 ساعة.
حركة طالبان تبدأ مع وصول الملا برادار كابل محادثات تشكيل الحكومة
وصل الملا عبد الغني بردار، نائب زعيم طالبان ورئيس جناحها السياسي إلى كابل لإجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة أفغانية جديدة.
وكان الملا بردار قد وقع اتفاقية في الدوحة مع الولايات المتحدة التي أدت إلى الانسحاب الأمريكي، ووعدت طالبان بحكومة شاملة لأفغانستان، على الرغم من تشكيك الكثيرين بهذا.
وقال متحدث باسم الجماعة المتشددة إنهم يهدفون إلى تقديم إطار حكم جديد في غضون أسابيع.
ومن بين كبار قادة طالبان الآخرين في العاصمة خليل حقاني من شبكة حقاني المتشددة - أحد أكثر فصائل الحركة دموية. وكان مطلوبا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومدرجا في قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
أزمة الوقود في لبنان تنعكس بشكل خطير على إمدادات المياه الصالحة للشرب
حذر عمال الإغاثة من نقص خطير في إمدادات المياه الصالحة للشرب في لبنان قد يصل إلى حد الانقطاع في الأيام المقبلة عن ملايين الأشخاص.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، إن الحل الوحيد هو الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة. وقالت الوكالة إنه إذا أُجبر الناس على اللجوء إلى مصادر غير آمنة أو مكلفة للمياه فإن هذا سيؤثر على الصحة العامة والنظافة بشكل خطير.
أصاب النقص الحاد في الوقود مع تفاقم أزمته الاقتصادية البلاد بالشلل وأصبح انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لأكثر من اثنتين وعشرين ساعة في اليوم هو القاعدة.
إعصار وعاصفة تهددان السواحل الأمريكية والمكسيكية
يصل خلال ساعات ساحل خليج المكسيك إعصار غريس. وحالة تأهب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب العاصفة هنري.
ويقول خبراء الأرصاد إن إعصار غريس وصلت قوته إلى 200 كيلومتر في الساعة وقد يشتد عندما يضرب اليابسة في الساعات المقبلة. ووصل غريس شبه جزيرة يوكوتان يوم الخميس، واستعاد زخمه مرة أخرى عندما عبر المياه المفتوحة إلى الشمال.
وأعلنت حالة الطوارىء في أجزاء من نيو إنغلاند ويتوقع أن تشتد حدة الرياح متأثرة بعاصفة استوائية، يتزامن هذا مع تحذيرات من أن يقابله إعصار آخر وإن تأكدت تلك التوقعات فستكون كارثة لم تشهدها البلاد منذ 1991.
وحذرت هيئة الأرصاد السكان في مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة من إعصار نادر لم تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما، إذ تشتد العاصفة الاستوائية هنري، التي يتوقع أن تتحول إلى إعصار يضرب منطقة نيو أنغلاند.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة قد تضرب أجزاء من لونغ آيلاند وكونيتيكت يوم الأحد. كما تتعرض أجزاء من رود آيلاند وجنوب شرق ماساتشوستس للتهديد.
وحذر الخبراء من رياح عاتية وخطر حدوث فيضانات مفاجئة وارتفاع مستوى المياه مع بدء العاصفة في المحيط الأطلسي.
وستغلق الحدائق والشواطئ من اليوم السبت إلى الاثنين، تفاديا للرياح العاتية التي تهدد خطوط الكهرباء التي تزود أكثر من 300 ألف من السكان المحليين.
ReutersCopyright: Reuters
مطار كابل يستأنف الرحلات بعد توقف قصير
استؤنفت رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان بعد تعليقها لمدة سبع ساعات يوم الجمعة. إذ لم تعد القاعدة الأمريكية في قطر قادرة على استيعاب المزيد من الوافدين.
وساعدت أربع دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين على إجلاء الآلاف من المهاجرين الأفغان، وأفادت الأنباء أن تزاحم الحشود في مطار كابول أدى إلى فوضى عارمة.
واضطرت الولايات المتحدة إلى استخدام طائرات الهليكوبتر لنقل الأمريكيين إلى المطار من فندق إقامتهم على بعد مائتي متر فقط منه.
وكشف البنتاغون لأول مرة أنه استخدم ثلاث مروحيات لإحضار مجموعة من المواطنين الأمريكيين إلى مطار كابول - من مبنى على بعد 200 متر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي: إن القوات الأمريكية ساعدت 169 شخصا لم يتمكنوا من الوصول إلى بوابات المطار. وهذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أن القوات الأمريكية تمارس أنشطة خارج محيط المطار منذ سيطرة طالبان.
ولقي حتى الآن 12 شخصا مصرعهم في المطار وحوله منذ يوم الأحد، ولايستبعد أن يرتفع هذا الرقم في الفترة المقبلة.
وأجلى حتى الآن منذ 14 أغسطس/ آب حوالي 13 ألف شخص على متن طائرات عسكرية أمريكية.
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فيروس كورونا: مظاهرات في أستراليا ضدَ عمليات الإغلاق
شهدت العديد من المدن الأسترالية مظاهرات احتجاجا على تمديد الإغلاق الشامل.
ففي "ملبورن" ، اجتاز المتظاهرون الحواجز التي وضعتها الشرطة، لوقف مسيرات احتجاجية على إعلان رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا "دانيال أندروز" أن الإغلاق الساري في "ملبورن" سيشمل كافة أنحاء البلاد.
وفي "سيدني"، عاصمة مقاطعة "نيوساوث ويلز" شارك أكثر من ألف عنصر من الشرطة في تفريق مسيرات احتجاجية، عقب مد الإغلاق لشهر ثالث، حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2021، واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص.
وفي مدينة "بريزبين" شارك أكثر من 2000 متظاهر في مسيرة غلب عليها الطابع السلمي.
وسجلت "ولاية نيو ساوث ويلز" أكثر من 800 إصابة وهو أعلى رقم تسجله مقاطعة أسترالية في غضون 24 ساعة.
حركة طالبان تبدأ مع وصول الملا برادار كابل محادثات تشكيل الحكومة
وصل الملا عبد الغني بردار، نائب زعيم طالبان ورئيس جناحها السياسي إلى كابل لإجراء محادثات بشأن تشكيل حكومة أفغانية جديدة.
وكان الملا بردار قد وقع اتفاقية في الدوحة مع الولايات المتحدة التي أدت إلى الانسحاب الأمريكي، ووعدت طالبان بحكومة شاملة لأفغانستان، على الرغم من تشكيك الكثيرين بهذا.
وقال متحدث باسم الجماعة المتشددة إنهم يهدفون إلى تقديم إطار حكم جديد في غضون أسابيع.
ومن بين كبار قادة طالبان الآخرين في العاصمة خليل حقاني من شبكة حقاني المتشددة - أحد أكثر فصائل الحركة دموية. وكان مطلوبا لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومدرجا في قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
أزمة الوقود في لبنان تنعكس بشكل خطير على إمدادات المياه الصالحة للشرب
حذر عمال الإغاثة من نقص خطير في إمدادات المياه الصالحة للشرب في لبنان قد يصل إلى حد الانقطاع في الأيام المقبلة عن ملايين الأشخاص.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، إن الحل الوحيد هو الاستعادة العاجلة لإمدادات الطاقة. وقالت الوكالة إنه إذا أُجبر الناس على اللجوء إلى مصادر غير آمنة أو مكلفة للمياه فإن هذا سيؤثر على الصحة العامة والنظافة بشكل خطير.
أصاب النقص الحاد في الوقود مع تفاقم أزمته الاقتصادية البلاد بالشلل وأصبح انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر لأكثر من اثنتين وعشرين ساعة في اليوم هو القاعدة.
إعصار وعاصفة تهددان السواحل الأمريكية والمكسيكية
يصل خلال ساعات ساحل خليج المكسيك إعصار غريس. وحالة تأهب على الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع اقتراب العاصفة هنري.
ويقول خبراء الأرصاد إن إعصار غريس وصلت قوته إلى 200 كيلومتر في الساعة وقد يشتد عندما يضرب اليابسة في الساعات المقبلة. ووصل غريس شبه جزيرة يوكوتان يوم الخميس، واستعاد زخمه مرة أخرى عندما عبر المياه المفتوحة إلى الشمال.
وأعلنت حالة الطوارىء في أجزاء من نيو إنغلاند ويتوقع أن تشتد حدة الرياح متأثرة بعاصفة استوائية، يتزامن هذا مع تحذيرات من أن يقابله إعصار آخر وإن تأكدت تلك التوقعات فستكون كارثة لم تشهدها البلاد منذ 1991.
وحذرت هيئة الأرصاد السكان في مناطق الساحل الشرقي للولايات المتحدة من إعصار نادر لم تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاما، إذ تشتد العاصفة الاستوائية هنري، التي يتوقع أن تتحول إلى إعصار يضرب منطقة نيو أنغلاند.
وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن العاصفة قد تضرب أجزاء من لونغ آيلاند وكونيتيكت يوم الأحد. كما تتعرض أجزاء من رود آيلاند وجنوب شرق ماساتشوستس للتهديد.
وحذر الخبراء من رياح عاتية وخطر حدوث فيضانات مفاجئة وارتفاع مستوى المياه مع بدء العاصفة في المحيط الأطلسي. وستغلق الحدائق والشواطئ من اليوم السبت إلى الاثنين، تفاديا للرياح العاتية التي تهدد خطوط الكهرباء التي تزود أكثر من 300 ألف من السكان المحليين.
مطار كابل يستأنف الرحلات بعد توقف قصير
استؤنفت رحلات الإجلاء الأمريكية من أفغانستان بعد تعليقها لمدة سبع ساعات يوم الجمعة. إذ لم تعد القاعدة الأمريكية في قطر قادرة على استيعاب المزيد من الوافدين.
وساعدت أربع دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين على إجلاء الآلاف من المهاجرين الأفغان، وأفادت الأنباء أن تزاحم الحشود في مطار كابول أدى إلى فوضى عارمة.
واضطرت الولايات المتحدة إلى استخدام طائرات الهليكوبتر لنقل الأمريكيين إلى المطار من فندق إقامتهم على بعد مائتي متر فقط منه.
وكشف البنتاغون لأول مرة أنه استخدم ثلاث مروحيات لإحضار مجموعة من المواطنين الأمريكيين إلى مطار كابول - من مبنى على بعد 200 متر. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي: إن القوات الأمريكية ساعدت 169 شخصا لم يتمكنوا من الوصول إلى بوابات المطار. وهذه هي المرة الأولى التي يعرف فيها أن القوات الأمريكية تمارس أنشطة خارج محيط المطار منذ سيطرة طالبان.
ولقي حتى الآن 12 شخصا مصرعهم في المطار وحوله منذ يوم الأحد، ولايستبعد أن يرتفع هذا الرقم في الفترة المقبلة.
وأجلى حتى الآن منذ 14 أغسطس/ آب حوالي 13 ألف شخص على متن طائرات عسكرية أمريكية.