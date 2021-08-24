وزير الدفاع البريطاني يستبعد تمديد موعد الانسحاب من أفغانستان، وطوكيو تستضيف دورة الألعاب البارالمبية

تشهد العاصمة اليابانية طوكيو،
اليوم، افتتاح دورة الألعاب البارلمبية لذوي القدرات الخاصة، بعد ما يزيد عن أسبوعين من
انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.
وينطلق افتتاح الدورة بحفل ضخم،
وبمشاركة أكثر من أربعة آلاف رياضي، ينتمون لأكثر من 160 دولة.
وعلى غرار الألعاب الأولمبية،
التي أقيمت في يوليو/
تموز الفائت، ستقام المنافسات في
مدرجات خالية دون حضور جماهير.
ويقول مراسل بي بي سي إن أزمة
تفشي وباء الكورونا تفاقمت، في طوكيو، خلال الأسبوعين الماضيين، مع اكتظاظ العديد
من أجنحة العناية الفائقة في المستشفيات، بسبب الزيادة المطردة في أعداد الإصابات
بالفيروس.
أفغانستان: وزير الدفاع البريطاني يستبعد تمديد موعد انسحاب القوات الأجنبية
قال وزير
الدفاع البريطاني، بن والاس، لشبكة سكاي نيوز إنه من غير المرجح أن
تمدد الدول الغربية الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب للإشراف
على عمليات إجلاء مواطنيها والأفغان الذين يخشى على حياتهم في ظل حكم طالبان.
ومن المقرر أن تغادر القوات الأمريكية التي تسيطر على مطار
كابل، وهو المطار الوحيد في البلاد، بحلول ذلك الموعد، لكن واشنطن تتعرض لضغوط من قبل
حلفائها لتأجيل الانسحاب، لإتاحة مزيد من الوقت لإجلاء الذين يسعون إلى مغادرة
أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها.
من جهتها، قالت طالبان أمس الاثنين إن أي تمديد لتواجد القوات
الاجنبية سيتعتبر تجاوزا "للخط الأحمر".
ويجتمع قادة وزعماء دول مجموعة السبع اليوم لمناقشة الوضع في
أفغانستان، وستكون نقطة النقاش الرئيسية ما إذا كانت القوات الأجنبية سوف تبقى في
أفغانستان للإشراف على عمليات الإجلاء، أم أن هناك إمكانية للمضي قدما من خلال
عمليات مدنية.
BBCCopyright: BBC
غزة وإسرائيل: غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء الإثنين سلسلة
غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة
حماس، في مختلف مناطق قطاع غزة. وجاءت الغارات رداً على إطلاق نشطاء في القطاع
بالونات تحمل مواد حارقة ومتفجرة تجاه إسرائيل.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات في
الأرواح جراء القصف الإسرائيلي.
وفي تطور أخر افادت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية بمقتل الفتى عماد حشاش (16
عاما) خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم بلاطة في مدينة نابلس فجر اليوم
الثلاثاء.
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افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو اليوم
تشهد العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، افتتاح دورة الألعاب البارلمبية لذوي القدرات الخاصة، بعد ما يزيد عن أسبوعين من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.
وينطلق افتتاح الدورة بحفل ضخم، وبمشاركة أكثر من أربعة آلاف رياضي، ينتمون لأكثر من 160 دولة.
وعلى غرار الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في يوليو/ تموز الفائت، ستقام المنافسات في مدرجات خالية دون حضور جماهير.
ويقول مراسل بي بي سي إن أزمة تفشي وباء الكورونا تفاقمت، في طوكيو، خلال الأسبوعين الماضيين، مع اكتظاظ العديد من أجنحة العناية الفائقة في المستشفيات، بسبب الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بالفيروس.
أفغانستان: وزير الدفاع البريطاني يستبعد تمديد موعد انسحاب القوات الأجنبية
قال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لشبكة سكاي نيوز إنه من غير المرجح أن تمدد الدول الغربية الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس/آب للإشراف على عمليات إجلاء مواطنيها والأفغان الذين يخشى على حياتهم في ظل حكم طالبان.
ومن المقرر أن تغادر القوات الأمريكية التي تسيطر على مطار كابل، وهو المطار الوحيد في البلاد، بحلول ذلك الموعد، لكن واشنطن تتعرض لضغوط من قبل حلفائها لتأجيل الانسحاب، لإتاحة مزيد من الوقت لإجلاء الذين يسعون إلى مغادرة أفغانستان بعد سيطرة طالبان عليها.
من جهتها، قالت طالبان أمس الاثنين إن أي تمديد لتواجد القوات الاجنبية سيتعتبر تجاوزا "للخط الأحمر".
ويجتمع قادة وزعماء دول مجموعة السبع اليوم لمناقشة الوضع في أفغانستان، وستكون نقطة النقاش الرئيسية ما إذا كانت القوات الأجنبية سوف تبقى في أفغانستان للإشراف على عمليات الإجلاء، أم أن هناك إمكانية للمضي قدما من خلال عمليات مدنية.
غزة وإسرائيل: غارات جوية إسرائيلية على مواقع لحماس ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع
شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي مساء الإثنين سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية تتبع لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، في مختلف مناطق قطاع غزة. وجاءت الغارات رداً على إطلاق نشطاء في القطاع بالونات تحمل مواد حارقة ومتفجرة تجاه إسرائيل.
ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع أي إصابات في الأرواح جراء القصف الإسرائيلي.
وفي تطور أخر افادت مصادر فلسطينية في الضفة الغربية بمقتل الفتى عماد حشاش (16 عاما) خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم بلاطة في مدينة نابلس فجر اليوم الثلاثاء.