وزير الدفاع البريطاني يستبعد تمديد موعد الانسحاب من أفغانستان، وطوكيو تستضيف دورة الألعاب البارالمبية

تشهد العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم، افتتاح دورة الألعاب البارلمبية لذوي القدرات الخاصة، بعد ما يزيد عن أسبوعين من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية.

وينطلق افتتاح الدورة بحفل ضخم، وبمشاركة أكثر من أربعة آلاف رياضي، ينتمون لأكثر من 160 دولة.

وعلى غرار الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في يوليو/ تموز الفائت، ستقام المنافسات في مدرجات خالية دون حضور جماهير.

ويقول مراسل بي بي سي إن أزمة تفشي وباء الكورونا تفاقمت، في طوكيو، خلال الأسبوعين الماضيين، مع اكتظاظ العديد من أجنحة العناية الفائقة في المستشفيات، بسبب الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بالفيروس.