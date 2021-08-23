الصين تعلن عدم تسجيل إصابات محلية جديدة بكورونا، وعملة بتكوين تتجاوز 50 ألف دولار

بيتكوين: العملة المشفرة تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
ارتفع سعر عملة البتكوين إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار،
الاثنين، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة
المشفرة.
وارتفع سعر البتكوين حوالى 2 في المئة ليصل إلى 50.249 دولارا،
وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/آيار، عندما بدأ سعرها في التراجع؛ بسبب عدة عوامل،
من بينها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا،
إيلون ماسك، بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين.
ومنذ ذلك الحين، أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في
حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي، عن
اهتمامهم أيضا.
وارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 70 في المئة من أدنى
مستوياتها في ستة أشهر، والذي بلغ نحو 29 ألف دولار في يونيو/حزيران، فيما تتزايد
التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دولار.
غير أن سعر عملة البتكوين لم يزل بعيدا عن السعر
القياسي الذي بلغ 64870 دولارا في أبريل/نيسان الماضي.
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فيروس كورونا: الصين تعلن سيطرتها على المرض مع عدم تسجيل إصابات محلية جديدة
أعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين انه لم يتم تسجيل
أي إصابات محلية جديدة بـفيروس كورونا في البلاد، ما يشير إلى أنها تمكنت من
السيطرة على المرض الذي شهد موجة انتشار جديدة في الآونة الأخيرة.
وتأتي
العودة إلى الرقم صفر في عدد الحالات المسجلة بعد عدة أسابيع من انتشار موجة من الجائحة
في مدينة نانجينغ شرقي البلاد، مرتبطة بمتحور دلتا، السلالة شديدة العدوى، والتي انتشرت
أيضا إلى العشرات من المدن والبلدات الصينية الأخرى.
وشكك
بعض النقاد في صحة الأرقام المعلنة في الصين، قائلين إن الحكومات المحلية تتعرض لضغوطات
كبيرة من بكين لتقليل عدد الإصابات.
وبحسب
الإحصاءات الرسمية لفيروس كورونا في الصين، سجلت 21 حالة جديدة ولكنها ليست ناجمة
عن تفش محلي للفيروس، وإنما لأشخاص أصيبوا بها في الخارج وعادوا إلى البلاد.
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بيتكوين: العملة المشفرة تتجاوز 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر
ارتفع سعر عملة البتكوين إلى ما يزيد عن 50 ألف دولار، الاثنين، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، فيما عاد المستثمرون إلى شراء العملة المشفرة.
وارتفع سعر البتكوين حوالى 2 في المئة ليصل إلى 50.249 دولارا، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف مايو/آيار، عندما بدأ سعرها في التراجع؛ بسبب عدة عوامل، من بينها حملة الصين الهادفة إلى تنظيم سوق العملات المشفرة وقرار رئيس شركة تيسلا، إيلون ماسك، بالتوقف عن قبولها بسبب مخاوف بشأن التأثير البيئي لعمليات التعدين.
ومنذ ذلك الحين، أعرب ماسك عن دعمه لعملة البتكوين، في حين أبدى الكثير من المستثمرين البارزين الآخرين وبينهم مؤسس تويتر جاك دورسي، عن اهتمامهم أيضا.
وارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 70 في المئة من أدنى مستوياتها في ستة أشهر، والذي بلغ نحو 29 ألف دولار في يونيو/حزيران، فيما تتزايد التكهنات بأن سعرها قد يصل إلى 100 ألف دولار.
غير أن سعر عملة البتكوين لم يزل بعيدا عن السعر القياسي الذي بلغ 64870 دولارا في أبريل/نيسان الماضي.
فيروس كورونا: الصين تعلن سيطرتها على المرض مع عدم تسجيل إصابات محلية جديدة
أعلنت السلطات الصينية اليوم الإثنين انه لم يتم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بـفيروس كورونا في البلاد، ما يشير إلى أنها تمكنت من السيطرة على المرض الذي شهد موجة انتشار جديدة في الآونة الأخيرة.
وتأتي العودة إلى الرقم صفر في عدد الحالات المسجلة بعد عدة أسابيع من انتشار موجة من الجائحة في مدينة نانجينغ شرقي البلاد، مرتبطة بمتحور دلتا، السلالة شديدة العدوى، والتي انتشرت أيضا إلى العشرات من المدن والبلدات الصينية الأخرى.
وشكك بعض النقاد في صحة الأرقام المعلنة في الصين، قائلين إن الحكومات المحلية تتعرض لضغوطات كبيرة من بكين لتقليل عدد الإصابات.
وبحسب الإحصاءات الرسمية لفيروس كورونا في الصين، سجلت 21 حالة جديدة ولكنها ليست ناجمة عن تفش محلي للفيروس، وإنما لأشخاص أصيبوا بها في الخارج وعادوا إلى البلاد.