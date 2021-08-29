الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للحاصلين على لقاح كورونا، وكورت زوما يغادر تشلسي

احتفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنهاية وجود بلاده في أفغانستان من خلال طمأنة عائلات الجنود الذين قتلوا هناك أن معاناتهم "لم تذهب سدى".

وأشاد جونسون بتضحيات 475 جنديا بريطانيا قتلوا في أفغانستان وآلاف آخرين من المصابين والجرحى، وقال إنه ليس من قبيل المصادفة أنه لم يشن هجوم إرهابي واحد من أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.

وأضاف جونسون في شريط فيديو بث على الإنترنت، إن نحو 3.6 مليون من الفتيات الأفغانيات اللواتي أتيحت لهن الفرصة لمتابعة الدراسة خلال تلك الفترة سوف ينقلن هذا التعليم إلى بناتهن وأبنائهن. وقال إن التعامل مع طالبان سيعتمد على ما يفعلونه وليس على ما يقولونه.

كما حذر جونسون من نتائج كارثية على أفغانستان في حال أصبحت مرة أخرى حاضنة للإرهاب العالمي.