الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للحاصلين على لقاح كورونا، وكورت زوما يغادر تشلسي

أفغانستان تحت حكم طالبان: رئيس الوزراء البريطاني يقول إن تضحيات جنود بلاده في أفغانستان "لم تذهب سدى"
احتفى
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنهاية وجود بلاده في أفغانستان من خلال
طمأنة عائلات الجنود الذين قتلوا هناك أن معاناتهم "لم تذهب سدى".
وأشاد جونسون بتضحيات 475 جنديا بريطانيا قتلوا في أفغانستان وآلاف
آخرين من المصابين والجرحى، وقال إنه ليس من قبيل المصادفة أنه لم يشن هجوم إرهابي
واحد من أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.
وأضاف جونسون في شريط فيديو بث على الإنترنت، إن نحو 3.6 مليون
من الفتيات الأفغانيات اللواتي أتيحت لهن الفرصة لمتابعة الدراسة خلال تلك الفترة
سوف ينقلن هذا التعليم إلى بناتهن وأبنائهن. وقال إن التعامل مع طالبان سيعتمد على
ما يفعلونه وليس على ما يقولونه.
كما حذر جونسون من نتائج كارثية على أفغانستان في حال أصبحت
مرة أخرى حاضنة للإرهاب العالمي.
غزة وإسرائيل: غارات إسرائيلية على القطاع عقب إطلاق بالونات حارقة
قال الجيش
الإسرائيلي إنه شن غارات جديدة على قطاع
غزة مساء السبت ردا على بالونات حارقة
أطلقها فلسطينيون عبر الحدود على جنوب إسرائيل.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الغارات استهدفت
مصانع أسلحة ومعسكرات تدريب يستخدمها نشطاء حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وجاءت الغارة
الجديدة بتجدد المصادمات بين متظاهرين والجيش، تزامنا وخروج المئات من سكان غزة
لتشييع الصبي، عمرحسن أبو النيل، في الـ 12 من عمره، والذي لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته
برصاص جنود إسرائيليين في الاشتباكات التي أندلعت الأسبوع الماضي.
وتشير التقارير إلى أنه قد أصيب خلال هذة المصادمات
الجديدة ما لا يقل عن 11 فلسطينيا.
العابرون جنسيا: مكسيكو سيتي تسمح بتغيير الجنس اعتبارا من سن 12 عاما
قررت السلطات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إصدار مرسوم يسمح
لليافعين الذين هم فوق سن الثانية عشرة بتغيير جنسهم المسجل رسميا في شهادات
ميلادهم، في خطوة رحب بها النشطاء باعتبارها انتصارا لحقوق الأشخاص العابرين جنسيا.
وقالت حكومة الولاية إن القانون الجديد سيمنح لأي شخص يافع الحق في أن يعرّف
نفسه بجنس مختلف عن المسجل في الأصل في الأوراق الرسمية.
والشرط الذي وضعته السلطات هو إرفاق طلب تغيير الجنس بموافقة
مكتوبة من أحد الوالدين أو الوصي.
وكانت ولاية خاليسكو الواقعة غربي البلاد أصدرت تشريعات
مماثلة من دون أن تضع حدا أدنى للسن للسماح بتغيير الجنس.
الدوري الإنجليزي: كورت زوما ينتقل من تشلسي إلى وست هام يونايتد
انتقل المدافع الفرنسي كورت زوما من تشلسي الإنكليزي الى جاره اللندني وست
هام يونايتد بحسب ما أعلن الأخير مساء السبت، وذلك في صفقة قدرتها وسائل الإعلام
بـ25 مليون
جنيه استرليني.
ووقع ابن الـ26 عاماً
عقداً يمتد لأربعة أعوام، تاركاً الفريق الذي وصل اليه عام 2014 وتوج معه بلقبي الدوري الإنكليزي عامي 2015 و2017 وكأس
رابطة الأندية المحترفة عام 2015 ودوري
أبطال أوروبا الموسم الماضي والكأس السوبر الأوروبية هذا الصيف.
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الحرب في اليمن: مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الحكومية في هجوم على قاعدة العند العسكرية
قتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها
دوليا وأصيب أكثر من 50 آخرين
بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب
اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.
وقال مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن "المتمردين الحوثيين استهدفوا
قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بصواريخ وطائرات
مسيرة".
ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن
الهجوم. وكان الحوثيون شنوا هجوما في يناير/ كانون الثاني 2019 على
القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات
اليمنية وعدد من الجنود.
فيروس كورونا: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الحاصلين على اللقاح
أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من غد الإثنين استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين
من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد تراجع
في الإصابات بكوفيد-19 في
الإمارات، التي سجلت الأسبوع الماضي أقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون
الأول الماضي.
وكانت الإمارات تفرض حظرا على
المسافرين من دول معينة.
وبحسب الوكالة فإنّ القرار يشمل
"الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".
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أفغانستان تحت حكم طالبان: رئيس الوزراء البريطاني يقول إن تضحيات جنود بلاده في أفغانستان "لم تذهب سدى"
احتفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بنهاية وجود بلاده في أفغانستان من خلال طمأنة عائلات الجنود الذين قتلوا هناك أن معاناتهم "لم تذهب سدى".
وأشاد جونسون بتضحيات 475 جنديا بريطانيا قتلوا في أفغانستان وآلاف آخرين من المصابين والجرحى، وقال إنه ليس من قبيل المصادفة أنه لم يشن هجوم إرهابي واحد من أفغانستان خلال السنوات العشرين الماضية.
وأضاف جونسون في شريط فيديو بث على الإنترنت، إن نحو 3.6 مليون من الفتيات الأفغانيات اللواتي أتيحت لهن الفرصة لمتابعة الدراسة خلال تلك الفترة سوف ينقلن هذا التعليم إلى بناتهن وأبنائهن. وقال إن التعامل مع طالبان سيعتمد على ما يفعلونه وليس على ما يقولونه.
كما حذر جونسون من نتائج كارثية على أفغانستان في حال أصبحت مرة أخرى حاضنة للإرهاب العالمي.
غزة وإسرائيل: غارات إسرائيلية على القطاع عقب إطلاق بالونات حارقة
قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات جديدة على قطاع غزة مساء السبت ردا على بالونات حارقة أطلقها فلسطينيون عبر الحدود على جنوب إسرائيل.
وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن الغارات استهدفت مصانع أسلحة ومعسكرات تدريب يستخدمها نشطاء حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وجاءت الغارة الجديدة بتجدد المصادمات بين متظاهرين والجيش، تزامنا وخروج المئات من سكان غزة لتشييع الصبي، عمرحسن أبو النيل، في الـ 12 من عمره، والذي لفظ أنفاسه متأثرا بإصابته برصاص جنود إسرائيليين في الاشتباكات التي أندلعت الأسبوع الماضي.
وتشير التقارير إلى أنه قد أصيب خلال هذة المصادمات الجديدة ما لا يقل عن 11 فلسطينيا.
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العابرون جنسيا: مكسيكو سيتي تسمح بتغيير الجنس اعتبارا من سن 12 عاما
قررت السلطات في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إصدار مرسوم يسمح لليافعين الذين هم فوق سن الثانية عشرة بتغيير جنسهم المسجل رسميا في شهادات ميلادهم، في خطوة رحب بها النشطاء باعتبارها انتصارا لحقوق الأشخاص العابرين جنسيا.
وقالت حكومة الولاية إن القانون الجديد سيمنح لأي شخص يافع الحق في أن يعرّف نفسه بجنس مختلف عن المسجل في الأصل في الأوراق الرسمية.
والشرط الذي وضعته السلطات هو إرفاق طلب تغيير الجنس بموافقة مكتوبة من أحد الوالدين أو الوصي.
وكانت ولاية خاليسكو الواقعة غربي البلاد أصدرت تشريعات مماثلة من دون أن تضع حدا أدنى للسن للسماح بتغيير الجنس.
الدوري الإنجليزي: كورت زوما ينتقل من تشلسي إلى وست هام يونايتد
انتقل المدافع الفرنسي كورت زوما من تشلسي الإنكليزي الى جاره اللندني وست هام يونايتد بحسب ما أعلن الأخير مساء السبت، وذلك في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بـ25 مليون جنيه استرليني.
ووقع ابن الـ26 عاماً عقداً يمتد لأربعة أعوام، تاركاً الفريق الذي وصل اليه عام 2014 وتوج معه بلقبي الدوري الإنكليزي عامي 2015 و2017 وكأس رابطة الأندية المحترفة عام 2015 ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والكأس السوبر الأوروبية هذا الصيف.
الحرب في اليمن: مقتل ما لا يقل عن 7 من القوات الحكومية في هجوم على قاعدة العند العسكرية
قتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.
وقال مسؤول حكومي محلي لوكالة فرانس برس إن "المتمردين الحوثيين استهدفوا قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بصواريخ وطائرات مسيرة".
ولم يعلن الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم. وكان الحوثيون شنوا هجوما في يناير/ كانون الثاني 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.
فيروس كورونا: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الحاصلين على اللقاح
أعلنت الإمارات أنها ستستأنف بدءا من غد الإثنين استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض اكسبو 2020 العالمي في دبي.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد تراجع في الإصابات بكوفيد-19 في الإمارات، التي سجلت الأسبوع الماضي أقل من ألف حالة للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت الإمارات تفرض حظرا على المسافرين من دول معينة.
وبحسب الوكالة فإنّ القرار يشمل "الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع في المطار".