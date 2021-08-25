الأفغان يسابقون الزمن وطالبان تطلب منهم البقاء في بلادهم.

رفعت الصين اليوم الأربعاء بعض القيود الصحية المفروضة على أحد أكبر المرافئ في العالم الذي توقف جزئيا منذ أغسطس/آب. ويعتبر مرفأ نينغبو تشوشان الواقع على بعد 250 كيلومترا جنوب شانغهاي أحد مرافئ الشحن الصينية الرئيسية. ومر عبر هذا المرفأ في العام الماضي 1.2 مليار طن من البضائع.\nوأدى اكتشاف إصابة بين صفوف أحد العمال فيه إلى إغلاق محطة ميشان القادرة على استيعاب عشرة ملايين حاوية. وستعود المحطة إلى العمل بكامل طاقتها في الأول من سبتمبر/أيلول، وكان قد طلب من ألفي موظف العزل بعد اكتشاف الإصابة. وتتزايد الضغوط على قطاع النقل البحري عالميا بسبب القيود الصحية ففي مايو/أيار أدى إغلاق مرفأ ياتنتيان في جنوب الصين إلى تاخر كبير امتد لأسابيع في تصدير السلع.