اليابان تسحب من الأسواق مئات الآلاف من جرعات لقاح موديرنا بسبب التلوث، واكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة

اكتشف علماء الفلك مجموعة جديدة من الكواكب التي يمكن أن تكون قابلة للحياة عليها.
وأطلق فريق الباحثين في جامعة كامبريدج على هذه الكوكب اسم "الكواكب الخارجية هايشين" وتلك الكواكب في الغالب أكبر حجما وأكثر سخونة من الأرض، ومغطاة بالمحيطات وجوها غني بالهيدروجين.
تدور هذه الكواكب بالقرب من نجمها، وفيها أجزاء مضيئة دائما وأجزاء مظلمة دائما وأجزاء ظليلة وهي الأجزاء التي يعتقد العلماء أنها قد تكون صالحة للحياة.
واعتبر كبير الباحثين في الفريق نيكو مادهوسودان الاكتشاف طريقا جديد ا وأملا لكل الباحثين عن الحياة في مكان آخر.
لقاح فيروس كورونا: اليابان توقف استخدام 1.6 مليون جرعة من موديرنا
أمرت السلطات اليابانية بوقف استخدام أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من لقاح موديرنا بعد تقارير عن حدوث تلوث.
وقالت شركة الأدوية تاكيدا فارما التي تشرف على عملية التوزيع محليا، إنه عثر على مواد ملوثة داخل عدد من قوارير الجرعات المختومة.
وتعهدت شركة موديرنا بتأمين إمدادات بديلة لتجنب تعطيل برنامج التطعيم في اليابان، وأضافت أنها لم تواجه أي مشكلة تتعلق بالسلامة من قبل،
لكن تعليق اللقاح في اليابان يعد انتكاسة جديدة للشركة بعد تأخرها في الإنتاج الشهر الماضي وعطل هذا التوزيع في جميع أنحاء العالم.
ولقحت اليابان أكثر من 40 في المائة من السكان بشكل كامل، لكن البلاد تكافح لمواجهة ارتفاع قياسي في حالات الإصابة خاصة سلالة دلتا.
ReutersCopyright: Reuters
غزة: تسهيلات ابتداء من اليوم عند معبر كرم أبو سالم
BBCCopyright: BBC
صرح منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه بعد تقييم أمني تقرر توسيع دخول البضائع والمعدات للمشاريع المدنية الدولية في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من اليوم الخميس.
كما سترفع حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر بيت حانون - أيرز- بمقدار 1000 آخرين. لكن التصاريح ستصدر للمحصنين فقط أو المتعافين من المرض.
ومن المتوقع أن يشمل هذا استئناف استيراد المركبات الجديدة إلى غزة وكذلك السماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.
وكانت مصر قد فتحت معبر رفح البري إلى القطاع فقط لتسهيل عودة العالقين إلى غزة ولإدخال البضائع.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة احتمال انتظام العمل في هذا المعبر في الاتجاهين بدءا من يوم الاحد المقبل.
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اكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة
اكتشف علماء الفلك مجموعة جديدة من الكواكب التي يمكن أن تكون قابلة للحياة عليها.
وأطلق فريق الباحثين في جامعة كامبريدج على هذه الكوكب اسم "الكواكب الخارجية هايشين" وتلك الكواكب في الغالب أكبر حجما وأكثر سخونة من الأرض، ومغطاة بالمحيطات وجوها غني بالهيدروجين.
تدور هذه الكواكب بالقرب من نجمها، وفيها أجزاء مضيئة دائما وأجزاء مظلمة دائما وأجزاء ظليلة وهي الأجزاء التي يعتقد العلماء أنها قد تكون صالحة للحياة.
واعتبر كبير الباحثين في الفريق نيكو مادهوسودان الاكتشاف طريقا جديد ا وأملا لكل الباحثين عن الحياة في مكان آخر.
لقاح فيروس كورونا: اليابان توقف استخدام 1.6 مليون جرعة من موديرنا
أمرت السلطات اليابانية بوقف استخدام أكثر من مليون ونصف المليون جرعة من لقاح موديرنا بعد تقارير عن حدوث تلوث.
وقالت شركة الأدوية تاكيدا فارما التي تشرف على عملية التوزيع محليا، إنه عثر على مواد ملوثة داخل عدد من قوارير الجرعات المختومة.
وتعهدت شركة موديرنا بتأمين إمدادات بديلة لتجنب تعطيل برنامج التطعيم في اليابان، وأضافت أنها لم تواجه أي مشكلة تتعلق بالسلامة من قبل، لكن تعليق اللقاح في اليابان يعد انتكاسة جديدة للشركة بعد تأخرها في الإنتاج الشهر الماضي وعطل هذا التوزيع في جميع أنحاء العالم.
ولقحت اليابان أكثر من 40 في المائة من السكان بشكل كامل، لكن البلاد تكافح لمواجهة ارتفاع قياسي في حالات الإصابة خاصة سلالة دلتا.
غزة: تسهيلات ابتداء من اليوم عند معبر كرم أبو سالم
صرح منسق الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية أنه بعد تقييم أمني تقرر توسيع دخول البضائع والمعدات للمشاريع المدنية الدولية في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ابتداء من اليوم الخميس.
كما سترفع حصة تجار غزة الذين يمرون عبر معبر بيت حانون - أيرز- بمقدار 1000 آخرين. لكن التصاريح ستصدر للمحصنين فقط أو المتعافين من المرض.
ومن المتوقع أن يشمل هذا استئناف استيراد المركبات الجديدة إلى غزة وكذلك السماح بتجارة الذهب بين القطاع والضفة الغربية.
وكانت مصر قد فتحت معبر رفح البري إلى القطاع فقط لتسهيل عودة العالقين إلى غزة ولإدخال البضائع.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة احتمال انتظام العمل في هذا المعبر في الاتجاهين بدءا من يوم الاحد المقبل.