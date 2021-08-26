اليابان تسحب من الأسواق مئات الآلاف من جرعات لقاح موديرنا بسبب التلوث، واكتشاف كواكب جديدة صالحة للحياة

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اكتشف علماء الفلك مجموعة جديدة من الكواكب التي يمكن أن تكون قابلة للحياة عليها.

وأطلق فريق الباحثين في جامعة كامبريدج على هذه الكوكب اسم "الكواكب الخارجية هايشين" وتلك الكواكب في الغالب أكبر حجما وأكثر سخونة من الأرض، ومغطاة بالمحيطات وجوها غني بالهيدروجين.

تدور هذه الكواكب بالقرب من نجمها، وفيها أجزاء مضيئة دائما وأجزاء مظلمة دائما وأجزاء ظليلة وهي الأجزاء التي يعتقد العلماء أنها قد تكون صالحة للحياة.

واعتبر كبير الباحثين في الفريق نيكو مادهوسودان الاكتشاف طريقا جديد ا وأملا لكل الباحثين عن الحياة في مكان آخر.