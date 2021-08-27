استئناف عمليات الإجلاء من مطار كابل، وأيهما أخطر تلقي اللقاح رغم آثاره الجانبية أم الإصابة بالفيروس

المغرب والجزائر: إغلاق السفارة المغربية في الجزائر
من المقرر أن يغلق المغرب اليوم الجمعة سفارته في الجزائر، بحسب مصدر رسمي لوكالة فرانس برس.
وتأتي تلك الخطوة بعد ثلاثة أيام على إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية"،
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، على أن يعود الطاقم الدبلوماسي العامل بها إلى المملكة.
في المقابل ستظل قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد اتهم المغرب بالقيام بأعمال عدائية ضد الجزائر منذ الاستقلال.
وأعرب المغرب عن أسفه للقرار نافيا كل الاتهامات.
وتشهد علاقات البلدين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزء لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. Link
نوافيكم بآخر التطورات عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرض له محيط مطار كابل أمس في أفغانستان.
استيقظت كابل اليوم على صور الدمار والفاجعة بمقتل العشرات.
قتل وفق التقديرات 90 شخصا وأصيب أكثر من 150 نتيجة لهجومين انتحاريين أمس على مطار حامد كرزاي في كابل.
قتل 13 جنديا أمريكيا وأصيب 18 بجراح بعضها خطيرة. ويقول مسؤول في حركة طالبان إن 28 عنصرا من عناصرها على الأقل قد قتل في هذا الهجوم.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية فرع خراسان مسؤوليته عن الهجوم.
واستؤنفت عمليات إجلاء المدنيين بعد الهجمات مباشرة، وتسارعت وتيرتها بحسب مصدر مطلع وبدأت الرحلات الجوية تقلع بانتظام.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة المهاجمين، وحذرت الولايات المتحدة من تزايد خطر الهجمات وقال القادة العسكريون أنهم في حالة تأهب إذ يتوقع أن تستهدف المنطقة بالصواريخ المحمولة على سيارات.
وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي إن القوات الأجنبية في أفغانستان تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي السفارات بحلول 30 أغسطس. ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق إنهم يسارعون لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.
ولا يزال هناك حوالي 1500 مواطن أمريكي في أفغانستان
وقالت بريطانيا إن 400 بريطاني لايزالون في البلاد وقدرت ألمانيا أن لديها 200 مواطن في كابل، وليس من الواضح إن كان هناك أي مواطنين من فرنسا أو من دول الاتحاد الأوروبي.
لقاح فيروس كورونا والآثار الجانبية في دراسة جديدة
أثبتت دراسة جديدة أن الآثار الجانبية للإصابة بكورونا أخطر بكثير من آثار اللقاح الجانبية.
وتشير الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة بعد الإصابة بكوفيد 19 تفوق بكثير مخاطر الإصابة بالجلطة نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا أو فايزر وفق دراسة حديثة هي الأكبر من نوعها.
استخدمت الدراسة تحليلا شاملا لبيانات 29 مليون شخص في إنجلترا لمقارنة من أخذ اللقاح وأصيب بجلطة ومن لم يأخذ اللقاح وأصيب بالعدوى وأصيب بجلطة.
وقاست معدلات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب جلطات الدم، بالإضافة إلى اضطرابات الدم الأخرى، في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي أو تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
وتشير مراجعة رئيسية للقاحات إلى أن لقاح أسترازينيكا يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وحالات نزيف أخرى قد تكون خطيرة،
لكن هذه الدراسة أكدت أن خطر حدوث مثل هذه الإصابات بعد الإصابة بكوفيد 19 لا يزال أعلى من ذلك بكثير.
كما وجدت الدراسة التي رعتها جامعة أكسفورد أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد حقنة فايزر أقل بكثير من خطر الإصابة بعد العدوى.
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المغرب والجزائر: إغلاق السفارة المغربية في الجزائر
من المقرر أن يغلق المغرب اليوم الجمعة سفارته في الجزائر، بحسب مصدر رسمي لوكالة فرانس برس.
وتأتي تلك الخطوة بعد ثلاثة أيام على إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية"،
وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، على أن يعود الطاقم الدبلوماسي العامل بها إلى المملكة. في المقابل ستظل قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد اتهم المغرب بالقيام بأعمال عدائية ضد الجزائر منذ الاستقلال.
وأعرب المغرب عن أسفه للقرار نافيا كل الاتهامات.
وتشهد علاقات البلدين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزء لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. Link
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مطار كابل: استئناف عمليات الإجلاء من أفغانستان
نوافيكم بآخر التطورات عقب الهجوم الانتحاري الذي تعرض له محيط مطار كابل أمس في أفغانستان.
استيقظت كابل اليوم على صور الدمار والفاجعة بمقتل العشرات.
قتل وفق التقديرات 90 شخصا وأصيب أكثر من 150 نتيجة لهجومين انتحاريين أمس على مطار حامد كرزاي في كابل.
قتل 13 جنديا أمريكيا وأصيب 18 بجراح بعضها خطيرة. ويقول مسؤول في حركة طالبان إن 28 عنصرا من عناصرها على الأقل قد قتل في هذا الهجوم.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية فرع خراسان مسؤوليته عن الهجوم.
واستؤنفت عمليات إجلاء المدنيين بعد الهجمات مباشرة، وتسارعت وتيرتها بحسب مصدر مطلع وبدأت الرحلات الجوية تقلع بانتظام.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بملاحقة المهاجمين، وحذرت الولايات المتحدة من تزايد خطر الهجمات وقال القادة العسكريون أنهم في حالة تأهب إذ يتوقع أن تستهدف المنطقة بالصواريخ المحمولة على سيارات.
وقال دبلوماسي في حلف شمال الأطلسي إن القوات الأجنبية في أفغانستان تهدف إلى إجلاء مواطنيها وموظفي السفارات بحلول 30 أغسطس. ويأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها في وقت سابق إنهم يسارعون لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص قبل الموعد النهائي في 31 أغسطس.
ولا يزال هناك حوالي 1500 مواطن أمريكي في أفغانستان وقالت بريطانيا إن 400 بريطاني لايزالون في البلاد وقدرت ألمانيا أن لديها 200 مواطن في كابل، وليس من الواضح إن كان هناك أي مواطنين من فرنسا أو من دول الاتحاد الأوروبي.
لقاح فيروس كورونا والآثار الجانبية في دراسة جديدة
أثبتت دراسة جديدة أن الآثار الجانبية للإصابة بكورونا أخطر بكثير من آثار اللقاح الجانبية.
وتشير الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بجلطات دموية خطيرة بعد الإصابة بكوفيد 19 تفوق بكثير مخاطر الإصابة بالجلطة نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا أو فايزر وفق دراسة حديثة هي الأكبر من نوعها.
استخدمت الدراسة تحليلا شاملا لبيانات 29 مليون شخص في إنجلترا لمقارنة من أخذ اللقاح وأصيب بجلطة ومن لم يأخذ اللقاح وأصيب بالعدوى وأصيب بجلطة.
وقاست معدلات دخول المستشفى أو الوفاة بسبب جلطات الدم، بالإضافة إلى اضطرابات الدم الأخرى، في غضون 28 يوما من الاختبار الإيجابي أو تلقي الجرعة الأولى من اللقاح.
وتشير مراجعة رئيسية للقاحات إلى أن لقاح أسترازينيكا يزيد من خطر الإصابة بجلطات الدم وحالات نزيف أخرى قد تكون خطيرة، لكن هذه الدراسة أكدت أن خطر حدوث مثل هذه الإصابات بعد الإصابة بكوفيد 19 لا يزال أعلى من ذلك بكثير.
كما وجدت الدراسة التي رعتها جامعة أكسفورد أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بعد حقنة فايزر أقل بكثير من خطر الإصابة بعد العدوى.