استئناف عمليات الإجلاء من مطار كابل، وأيهما أخطر تلقي اللقاح رغم آثاره الجانبية أم الإصابة بالفيروس

من المقرر أن يغلق المغرب اليوم الجمعة سفارته في الجزائر، بحسب مصدر رسمي لوكالة فرانس برس.

وتأتي تلك الخطوة بعد ثلاثة أيام على إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المملكة بسبب ما وصفته بـ"أعمال عدائية"،

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المغرب سيغلق سفارته في العاصمة الجزائر، على أن يعود الطاقم الدبلوماسي العامل بها إلى المملكة. في المقابل ستظل قنصليات المغرب في كل من الجزائر العاصمة ووهران وسيدي بلعباس مفتوحة، وفق المصدر نفسه.

وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد اتهم المغرب بالقيام بأعمال عدائية ضد الجزائر منذ الاستقلال.

وأعرب المغرب عن أسفه للقرار نافيا كل الاتهامات.

وتشهد علاقات البلدين توترا منذ عقود بسبب دعم الجزائر لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب جزء لا يتجزأ من أرضه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. Link

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