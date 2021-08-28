لقاح فيروس كورونا بجرعتيه يحمي من مخاطر سلالة دلتا؟ والعراق يستضيف مؤتمر التعاون والشراكة بحضور عدد من الدول الإقليمية

يبدأ في العراق اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور 9 دول، الأردن ومصر وإيران وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات ومصر وفرنسا بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.

يناقش المؤتمر مشاكل المنطقة والسبل الكفيلة لحلها وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

ومن أبرز المشاركين أمير قطر وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعي أيضاً الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للمشاركة، لكن لم يتأكد حضوره.

ويتوقع أن تطغى التطورات في أفغانستان على جدول أعمال المؤتمر.

ويأمل العراق في الحصول على دعم لاستعادة الاستقرار الأمني والاقتصادي وتعزيز دوره الإقليمي. ويرجح أن تتمحور المحادثات حول التطورات المتسارعة في أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على البلاد وبروز تنظيم الدولة الإسلامية الذي تبنى الخميس اعتداء مطار كابل.

ويواجه العراق تحديا أمنيا مع اقتراب تحول مهمة الولايات المتحدة من مهمة قتالية إلى مهمة استشارية، وللولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق.

وسيتناول المؤتمر قضايا التعاون والتكامل الاقتصادي بين العراق والشركاء والأشقاء، وستطرح علاقة العراق مع جارته الكبرى إيران.

ويعقد المؤتمر قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية العراقية. ويقول الخبراء أن الحكومة لديها رغبة في مجال الاستثمار وبناء شبكات اقتصادية مهمة مع دول المنطقة.