أول اجتماع بين محمود عباس ومسؤول إسرائيلي بارز منذ سنوات، والصحة العالمية تدعو إلى تطعيم المدرسين

أفغانستان تحت حكم طالبان: الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ كانت تستهدف مطار كابل
تقول
الولايات المتحدة إن نظامها المضاد للصواريخ في العاصمة الأفغانية كابل اعترض ما يصل إلى
خمسة صواريخ أطلقت باتجاه المطار دون أن يتضح في الحال هوية الجهة التي أطلقت
منها.
جاء
ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد المفترض لعملية الإجلاء الأمريكية من مطار العاصمة
الأفغانية الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان".
ووفقا
لما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، فقد جرى إخطارُ الرئيس الامريكي
جو بادين بأمر الاعتداء الصاروخي مؤكدة على أنه قرر عدم توقف عملية الإجلاء التي
من يفترض بها أن تكتمل بحلول نهاية غدا الثلاثاء.
يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم أمس ضربتين بواسطة طائرة مسيرة في
أفغانستان، جاءتا ردا على التفجير الانتحاري الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابل
الخميس ، وذهب ضحيته حوالي 170 قتيلا بينهم 13جنديا أمريكيا.
لقاح فيروس كورونا: الصحة العالمية واليونيسف تدعوان إلى إدراج المدرسين ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم
رأت
منظمة الصحة العالمية واليونيسف الاثنين أنه ينبغي إدراج المدرّسين وموظفي المدارس
ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لتمكين
المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين
الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء
المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من
مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".
وحضّت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال
البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل
صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جرّاء كوفيد.
كذلك، نوه البيان بأهمية التدابير الرامية
لتحسين البيئة المدرسية خلال الوباء، بما يشمل تحسين التهوية والحد من عدد
التلاميذ في كل صف ومراعاة التباعد الاجتماعي وإجراء فحوص كوفيد دورية للتلاميذ
والموظفين.
EPACopyright: EPA
محمود عباس: الرئيس الفلسطيني يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله
اجتمع الرئيس الفلسطيني
محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة
رام الله، وتباحثا التطورات الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين.
ويعد هذا هو أول اجتماع رسمي يعقد بين الرئيس عباس ومسؤول إسرائيلي
رفيع منذ أكثر من عشر سنوات.
وافادت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع استغرق ساعتين ونصف الساعة،
وأجرى غانتس وعباس في ختام الاجتماع مباحثات على انفراد استغرقت أربعين دقيقة،
ووعد وزير الدفاع الإسرائيلي بتقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للفلسطينيين في الضفة
الغربية، والتي ستساهم في تحقيق الاستقرار الأمني أمام السلطة الفلسطينية، وناقشوا
الحفاظ على التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مع أجهزة الأمن
الفلسطينية.
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أفغانستان تحت حكم طالبان: الجيش الأمريكي يعلن اعتراض صواريخ كانت تستهدف مطار كابل
تقول الولايات المتحدة إن نظامها المضاد للصواريخ في العاصمة الأفغانية كابل اعترض ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت باتجاه المطار دون أن يتضح في الحال هوية الجهة التي أطلقت منها.
جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد المفترض لعملية الإجلاء الأمريكية من مطار العاصمة الأفغانية الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان".
ووفقا لما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، فقد جرى إخطارُ الرئيس الامريكي جو بادين بأمر الاعتداء الصاروخي مؤكدة على أنه قرر عدم توقف عملية الإجلاء التي من يفترض بها أن تكتمل بحلول نهاية غدا الثلاثاء.
يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم أمس ضربتين بواسطة طائرة مسيرة في أفغانستان، جاءتا ردا على التفجير الانتحاري الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابل الخميس ، وذهب ضحيته حوالي 170 قتيلا بينهم 13جنديا أمريكيا.
لقاح فيروس كورونا: الصحة العالمية واليونيسف تدعوان إلى إدراج المدرسين ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم
رأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف الاثنين أنه ينبغي إدراج المدرّسين وموظفي المدارس ضمن المجموعات التي تُمنح أولوية في عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا لتمكين المدارس في أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الوكالتين الأمميتين أن إجراءات ضمان بقاء المدارس مفتوحة طوال فترة الوباء "تشمل إعطاء المدرّسين وغيرهم من موظفي المدارس لقاح كوفيد-19 على اعتبار أنهم جزء من مجموعات سكانية تشكل هدف خطط التطعيم الوطنية".
وحضّت الوكالتان الدول على تطعيم الأطفال البالغة أعمارهم فوق 12 عاما ممن يعانون من مشاكل صحية تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض الشديد جرّاء كوفيد.
كذلك، نوه البيان بأهمية التدابير الرامية لتحسين البيئة المدرسية خلال الوباء، بما يشمل تحسين التهوية والحد من عدد التلاميذ في كل صف ومراعاة التباعد الاجتماعي وإجراء فحوص كوفيد دورية للتلاميذ والموظفين.
محمود عباس: الرئيس الفلسطيني يجتمع مع وزير الدفاع الإسرائيلي في رام الله
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مساء أمس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتباحثا التطورات الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية بين الطرفين.
ويعد هذا هو أول اجتماع رسمي يعقد بين الرئيس عباس ومسؤول إسرائيلي رفيع منذ أكثر من عشر سنوات.
وافادت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع استغرق ساعتين ونصف الساعة، وأجرى غانتس وعباس في ختام الاجتماع مباحثات على انفراد استغرقت أربعين دقيقة، ووعد وزير الدفاع الإسرائيلي بتقديم تسهيلات مدنية واقتصادية للفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي ستساهم في تحقيق الاستقرار الأمني أمام السلطة الفلسطينية، وناقشوا الحفاظ على التنسيق الأمني بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك مع أجهزة الأمن الفلسطينية.