أول اجتماع بين محمود عباس ومسؤول إسرائيلي بارز منذ سنوات، والصحة العالمية تدعو إلى تطعيم المدرسين

تقول الولايات المتحدة إن نظامها المضاد للصواريخ في العاصمة الأفغانية كابل اعترض ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت باتجاه المطار دون أن يتضح في الحال هوية الجهة التي أطلقت منها.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد المفترض لعملية الإجلاء الأمريكية من مطار العاصمة الأفغانية الخاضعة لسيطرة حركة "طالبان".

ووفقا لما قالته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، فقد جرى إخطارُ الرئيس الامريكي جو بادين بأمر الاعتداء الصاروخي مؤكدة على أنه قرر عدم توقف عملية الإجلاء التي من يفترض بها أن تكتمل بحلول نهاية غدا الثلاثاء.

يذكر أن الولايات المتحدة نفذت يوم أمس ضربتين بواسطة طائرة مسيرة في أفغانستان، جاءتا ردا على التفجير الانتحاري الذي استهدف مطار حامد كرزاي في كابل الخميس ، وذهب ضحيته حوالي 170 قتيلا بينهم 13جنديا أمريكيا.