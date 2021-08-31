طالبان تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وتوقف مؤقت للملاحة في مطار أبها بالسعودية بسبب "هجوم حوثي"

قالت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إنها بدأت فصلاً جديداً من العلاقات مع أفغانستان، بعد انسحاب كامل قواتها العسكرية أمس وانتهاء عقدين من التدخل العسكري الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ستقود عبر الطرق الدبلوماسية، وستعمل مع سلطات طالبان الجديدة إذا استطاعت، لتأمين مصالحها، مضيفا أن على طالبان كسب الدعم والشرعية.

واحتفل مقاتلو طالبان برحيل الولايات المتحدة، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء في كابل. وأظهرت لقطات مصورة أنهم يبسطون سيطرتهم على مطار المدينة، ويدخلون حظيرة طائرات هليكوبتر مهجورة من طراز شينوك.

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