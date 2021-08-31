طالبان تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، وتوقف مؤقت للملاحة في مطار أبها بالسعودية بسبب "هجوم حوثي"

الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض
صباح الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية باليمن استهدفت
مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون
وقوع إصابات.
ونقلت وكالة
الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء "اعتراض
وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"، مشيرا إلى
"تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار".
وتتعرّض مناطق
عدة في السعودية، التي تقود تحالفا في اليمن ضد جماعة أنصار الله، باستمرار لهجمات
بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة يطلقها الحوثيون في أطار المواجهات بين
الطرفين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
أفغانستان في ظل حكم طالبان: الحركة الإسلامية تقول إنها تريد علاقات جيدة مع واشنطن
قالت حركة طالبان إن انسحاب القوات الأمريكية من
أفغانستان يجب أن يكون "درسا للغزاة وللعالم"، معربة عن تطلعها إلى
إقامة علاقات جيدة مع واشنطن ودول العالم.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الولايات المتحدة تقول إنها بدأت فصلا جديدا من العلاقات مع أفغانستان
قالت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إنها بدأت فصلاً جديداً من العلاقات مع أفغانستان، بعد انسحاب كامل قواتها العسكرية أمس وانتهاء عقدين من التدخل العسكري الأمريكي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إن الولايات المتحدة ستقود عبر الطرق الدبلوماسية، وستعمل مع سلطات طالبان الجديدة إذا استطاعت، لتأمين مصالحها، مضيفا أن على طالبان كسب الدعم والشرعية.
واحتفل مقاتلو طالبان برحيل الولايات المتحدة، وأطلقوا الأعيرة النارية في الهواء في كابل. وأظهرت لقطات مصورة أنهم يبسطون سيطرتهم على مطار المدينة، ويدخلون حظيرة طائرات هليكوبتر مهجورة من طراز شينوك.
نرشح لكم:
أفغانستان: انتهاء عملية الإجلاء الجوي والانسحاب الأمريكي
الحرب في اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها
أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض صباح الثلاثاء طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية باليمن استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون وقوع إصابات.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء "اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"، مشيرا إلى "تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار".
وتتعرّض مناطق عدة في السعودية، التي تقود تحالفا في اليمن ضد جماعة أنصار الله، باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة يطلقها الحوثيون في أطار المواجهات بين الطرفين.
أفغانستان في ظل حكم طالبان: الحركة الإسلامية تقول إنها تريد علاقات جيدة مع واشنطن
قالت حركة طالبان إن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يجب أن يكون "درسا للغزاة وللعالم"، معربة عن تطلعها إلى إقامة علاقات جيدة مع واشنطن ودول العالم.
وهنأ المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، الأفغان بـ"انتصارهم" بعد ساعات من مغادرة آخر القوات الأمريكية البلاد بعد تدخل عسكري دام عشرين عاما.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمطار كابل "نريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والعالم، ونرحب بعلاقات دبلوماسية جيدة معهم جميعا".