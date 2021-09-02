أفغانستان تحت حكم طالبان: جهود بريطانية لإعادة فتح مطار كابل، وطوارئ في نيويورك ونيوجرسي بسبب الفيضانات

أفغانستان تحت حكم طالبان: جهود بريطانية لإعادة فتح مطار كابل
يزور وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قطر في محاولة لإقناع حركة طالبان بإعادة فتح مطار كابل.
ومن المقرر أن يجتمع راب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للحصول على دعم لجهود توفير طريق آمن لخروج البريطانيين والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.
وتقيم قطر علاقات قوية مع حركة طالبان، التي لديها مكتب سياسي في الدوحة. وعقد مسؤولون بريطانيون اجتماعات مع قيادات بحركة طالبان في العاصمة القطرية.
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طوارئ في نيويورك ونيوجرسي بسبب الفيضانات
أعلنت حالة طوارئ في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في مناطق ساحلية شمال شرقي الولايات المتحدة.
ووصفت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة بأنها غير مسبوقة، قائلة إنها تمثل مصدر تهديد للحياة.
وانتشرت صور على مواقع التواصل لسيارات تطوف وسط المياه في الشوارع. وأوقفت السلطات حركة القطارات وعلقت الرحلات الجوية في مطار نيويورك. كما يعتقد أن الكهرباء انقطعت عن الآلاف من الأشخاص في المناطق المتضررة.
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أفغانستان تحت حكم طالبان: جهود بريطانية لإعادة فتح مطار كابل
يزور وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قطر في محاولة لإقناع حركة طالبان بإعادة فتح مطار كابل.
ومن المقرر أن يجتمع راب مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، للحصول على دعم لجهود توفير طريق آمن لخروج البريطانيين والأفغان الراغبين في مغادرة أفغانستان.
وتقيم قطر علاقات قوية مع حركة طالبان، التي لديها مكتب سياسي في الدوحة. وعقد مسؤولون بريطانيون اجتماعات مع قيادات بحركة طالبان في العاصمة القطرية.
طوارئ في نيويورك ونيوجرسي بسبب الفيضانات
أعلنت حالة طوارئ في مدينة نيويورك وولاية نيوجيرسي بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في مناطق ساحلية شمال شرقي الولايات المتحدة.
ووصفت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأمطار الغزيرة بأنها غير مسبوقة، قائلة إنها تمثل مصدر تهديد للحياة.
وانتشرت صور على مواقع التواصل لسيارات تطوف وسط المياه في الشوارع. وأوقفت السلطات حركة القطارات وعلقت الرحلات الجوية في مطار نيويورك. كما يعتقد أن الكهرباء انقطعت عن الآلاف من الأشخاص في المناطق المتضررة.