أفغانستان تحت سيطرة طالبان: احتدام القتال بين الحركة ومعارضيها في منطقة وادي بانشير، والأمم المتحدة تعلن استئناف توصيل المساعدات الإنسانية

احتدم القتال في أفغانستان بين طالبان ومسلحين معارضين لسيطرة الحركة على منطقة وادي بانشير.

ويقول المعارضون لطالبان إنهم تمكنوا من وقف تقدمها وقتلوا المئات من مقاتليها. ولكن متحدثا باسم المجموعة المعارضة للحركة قال إنهم أسروا أكثر من 50 شخصا من طالبان وسيطروا على مناطق خارج الوادي.

ويوم الخميس قال متحدث باسم طالبان إن قواتهم دخلت المنطقة وألحقت خسائر كبيرة في صفوف معارضيهم.

ويعتقد أن حركة طالبان اقتربت من الإعلان عن تشكيلة لحكومة جديدة في أفغانستان، التي سيكون عليها إدارة بلد توجد به انقسامات عميقة ولا يحظى بدعم دولي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قولها إن الملا برادر، الذي يتولى رئاسة المكتب السياسي لطالبان، سيقود الحكومة الجديدة المرتقبة.