أفغانستان تحت سيطرة طالبان: احتدام القتال بين الحركة ومعارضيها في منطقة وادي بانشير، والأمم المتحدة تعلن استئناف توصيل المساعدات الإنسانية

احتدم القتال في أفغانستان بين طالبان ومسلحين معارضين لسيطرة الحركة على منطقة وادي بانشير. ويقول المعارضون لطالبان إنهم تمكنوا من وقف تقدمها وقتلوا المئات من مقاتليها. ولكن متحدثا باسم المجموعة المعارضة للحركة قال إنهم أسروا أكثر من 50 شخصا من طالبان وسيطروا على مناطق خارج الوادي. ويوم الخميس قال متحدث باسم طالبان إن قواتهم دخلت المنطقة وألحقت خسائر كبيرة في صفوف معارضيهم. ويعتقد أن حركة طالبان اقتربت من الإعلان عن تشكيلة لحكومة جديدة في أفغانستان، التي سيكون عليها إدارة بلد توجد به انقسامات عميقة ولا يحظى بدعم دولي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قولها إن الملا برادر، الذي يتولى رئاسة المكتب السياسي لطالبان، سيقود الحكومة الجديدة المرتقبة.
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أفغانستان تحت سيطرة طالبان: قتال محتدم في وادي بانشير
احتدم القتال في أفغانستان بين طالبان ومسلحين معارضين لسيطرة الحركة على منطقة وادي بانشير.
ويقول المعارضون لطالبان إنهم تمكنوا من وقف تقدمها وقتلوا المئات من مقاتليها. ولكن متحدثا باسم المجموعة المعارضة للحركة قال إنهم أسروا أكثر من 50 شخصا من طالبان وسيطروا على مناطق خارج الوادي.
ويوم الخميس قال متحدث باسم طالبان إن قواتهم دخلت المنطقة وألحقت خسائر كبيرة في صفوف معارضيهم.
ويعتقد أن حركة طالبان اقتربت من الإعلان عن تشكيلة لحكومة جديدة في أفغانستان، التي سيكون عليها إدارة بلد توجد به انقسامات عميقة ولا يحظى بدعم دولي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قولها إن الملا برادر، الذي يتولى رئاسة المكتب السياسي لطالبان، سيقود الحكومة الجديدة المرتقبة.
أفغانستان تحت سيطرة طالبان: استئناف توصيل المساعدات الإنسانية
أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أنه يقوم بتسيير رحلات جوية تحمل مساعدات إنسانية من باكستان إلى مدن أفغانية.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة لصحفيين إن ثلاث رحلات جوية هبطت بالفعل في مدينة مزار شريف الأفغانية منذ 29 أغسطس/آب.
وأوضح أن هذه الرحلات ستمكن منظمات الإغاثة الإنسانية من الاستمرار في عملها.
وبحسب وكالة فرانس برس للأنباء، فإن أفغانستان كانت تعتمد كثيرا على المساعدات حتى قبل سيطرة طالبان عليها.
وقالت معظم هيئات الإغاثة إنها تستهدف الاستمرار في عملها داخل أفغانستان على الرغم من التطورات الأخيرة في البلاد.