جو بايدن يرفع السرية عن بعض وثائق هجمات أيلول 2001، وسوريا لأول مرة منذ سنين تستقبل وفدا لبنانيا رسميا كبيرا لبحث أزمة الكهرباء

نيوزلندا: تفاصيل جديدة عن منفذ حادث طعن سبعة أشخاص بسكين؟
قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن مزيدا من التفاصيل
حول هوية المواطن السريلانكي الذي اعتدى بسكين على المواطنين وأصاب
سبعة أشخاص في مركز تسوق في مدينة أوكلاند شمالي البلاد أمس الجمعة بسكين، قبل أن يقتل بالرصاص.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي إن المهاجم
كان قد وصل إلى نيوزيلندا بتأشيرة طالب في عام 2011، مضيفة أنه أثار مخاوف الأجهزة الأمنية
للمرة الأولى بعد أن أعرب عن تعاطفه مع متطرفين على موقع فيسبوك.
وقالت رئيسة وزراء نيوزلندا إن الجهات الحكومية حاولت إيجاد
وسائل قانونية لإبقائه رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في مطار مدينة أوكلاند في عام 2017 عندما حاول السفر إلى سوريا.
وقالت أرديرن إن الحادث
أظهر أن هناك حاجة إلى موافقة برلمانية عاجلة لتعديل تشريع مكافحة الإرهاب.
ReutersCopyright: Reuters
قطاع غزة: اتهامات لمصر بقتل عمال بعد رش الجيش أحد الأنفاق بغازات سامة
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أن فرق الإنقاذ تمكنت أمس الجمعة من انتشال جثامين ثلاثة أشخاص من أحد الأنفاق في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكان أثرهم قد فقد مساء الخميس. وكانت فصائل فلسطينية قد اتهمت السلطات المصرية بقتل عدد من العمال الفلسطينيين داخل أحد الانفاق على الحدود الفلسطينية المصرية إثر قيام الجيش المصري برش غازات سامة داخل النفق.
وطالبت تلك الفصائل السلطات المصرية بفتح تحقيق جدي في ما وصف بالجريمة، وضمان عدم تكرارها.
وأكدت على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية للحفاظ على أمن وسلامة غزة ومصر.
العراق يودع غدا أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية
يشيع يوم غد الاحد جثمان المرجع الديني الأعلى السيد محمد سعيد الحكيم، ووافته المنية إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 88 عاما.
نقل جثمان الحكيم إلى كربلاء اليوم، استعدادا لمراسم التشييع، وأعلنت محافظة النجف أمس الجمعة، الحداد الرسمي 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت. لكنها أشارت إلى أن الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها وليس هناك أي تعطيل في دوائر الدولة.
وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإعلان الحداد الرسمي السبت.
ويعد السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم مرجعا شيعيا معاصرا، وواحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.
وهو أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية، وهم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، و الشيخ محمد إسحاق الفياض، والشيخ بشير النجفي.
وللحكيم عدد من المؤلفات ألف عددا منها خلال اعتقاله في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ومن بين مؤلفاته مصباح المنهاج ومحكمة أصول الفقه وهي كتب تعليمية، كذلك ألف كتاب في العقائد مكون من 3 أجزاء وحرب العقيدة وكتاب فاجعة عاشوراء.
socialCopyright: social
جو بايدن يرفع السرية عن بعض وثائق هجمات سبتمبر أيلول
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن بعض وثائق التحقيق الحكومية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001 .
وكان هذا القرار أحد وعوده خلال حملته الانتخابية.
وطلب بايدن من وزارة العدل الأمريكية والوكالات المعنية الأخرى مراجعة المواد وإتاحة بعضها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويواجه الرئيس ضغوطا من عائلات بعض الضحايا مع اقتراب الذكرى العشرين للهجمات، إذ يقولون إن الوثائق قد تحتوي على أدلة تورط حليفة الولايات المتحدة الوثيقة المملكة العربية السعودية.
EPACopyright: EPA
أزمة الوقود في لبنان: وفد لبناني رفيع المستوى يبحث الملف اليوم في سوريا
يزور وفد وزاري لبناني دمشق اليوم السبت في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع بين البلدين قبل عشر سنوات.
وتهدف الزيارة إلى بحث أزمة الكهرباء والوقود في لبنان وإمكانية جلب الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا.
ومن المقرر أن يكون وزير الخارجية فيصل المقداد في استقبال الوفد عند معبر المصنع - جديدة يابوس الحدودي.
يتألف الوفد اللبناني من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية السورية.
وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لفرانس برس إن زيارة السبت تأتي للتأكد من قدرة سوريا على خطة جلب الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولاً إلى شمال لبنان، وأشار إلى أنه من المتوقع إعادة احياء اتفاقية موقعة في عام 2009 وتتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي أنها تلقت موافقة واشنطن على مساعدة لبنان في هذا الإطار.
ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لجلب الطاقة إلا أن العقوبات الأمريكية على سوريا أعاقت الاتفاق.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، مما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
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نيوزلندا: تفاصيل جديدة عن منفذ حادث طعن سبعة أشخاص بسكين؟
قدمت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن مزيدا من التفاصيل حول هوية المواطن السريلانكي الذي اعتدى بسكين على المواطنين وأصاب سبعة أشخاص في مركز تسوق في مدينة أوكلاند شمالي البلاد أمس الجمعة بسكين، قبل أن يقتل بالرصاص.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي إن المهاجم كان قد وصل إلى نيوزيلندا بتأشيرة طالب في عام 2011، مضيفة أنه أثار مخاوف الأجهزة الأمنية للمرة الأولى بعد أن أعرب عن تعاطفه مع متطرفين على موقع فيسبوك.
وقالت رئيسة وزراء نيوزلندا إن الجهات الحكومية حاولت إيجاد وسائل قانونية لإبقائه رهن الاحتجاز منذ اعتقاله في مطار مدينة أوكلاند في عام 2017 عندما حاول السفر إلى سوريا.
وقالت أرديرن إن الحادث أظهر أن هناك حاجة إلى موافقة برلمانية عاجلة لتعديل تشريع مكافحة الإرهاب.
قطاع غزة: اتهامات لمصر بقتل عمال بعد رش الجيش أحد الأنفاق بغازات سامة
أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس أن فرق الإنقاذ تمكنت أمس الجمعة من انتشال جثامين ثلاثة أشخاص من أحد الأنفاق في المنطقة الحدودية جنوب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة.
وكان أثرهم قد فقد مساء الخميس. وكانت فصائل فلسطينية قد اتهمت السلطات المصرية بقتل عدد من العمال الفلسطينيين داخل أحد الانفاق على الحدود الفلسطينية المصرية إثر قيام الجيش المصري برش غازات سامة داخل النفق.
وطالبت تلك الفصائل السلطات المصرية بفتح تحقيق جدي في ما وصف بالجريمة، وضمان عدم تكرارها. وأكدت على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية للحفاظ على أمن وسلامة غزة ومصر.
العراق يودع غدا أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية
يشيع يوم غد الاحد جثمان المرجع الديني الأعلى السيد محمد سعيد الحكيم، ووافته المنية إثر سكتة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 88 عاما.
نقل جثمان الحكيم إلى كربلاء اليوم، استعدادا لمراسم التشييع، وأعلنت محافظة النجف أمس الجمعة، الحداد الرسمي 3 أيام اعتبارا من اليوم السبت. لكنها أشارت إلى أن الحداد لا يعتبر عطلة رسمية حيث تستمر الامتحانات الوزارية وفق الجدول المحدد لها وليس هناك أي تعطيل في دوائر الدولة.
وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء بحسب وكالة الانباء العراقية أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بإعلان الحداد الرسمي السبت.
ويعد السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم مرجعا شيعيا معاصرا، وواحدا من كبار المرجعيات الدينية في النجف.
وهو أحد المراجع الاربعة الكبار للطائفة الشيعية، وهم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، و الشيخ محمد إسحاق الفياض، والشيخ بشير النجفي.
وللحكيم عدد من المؤلفات ألف عددا منها خلال اعتقاله في عهد الرئيس السابق صدام حسين، ومن بين مؤلفاته مصباح المنهاج ومحكمة أصول الفقه وهي كتب تعليمية، كذلك ألف كتاب في العقائد مكون من 3 أجزاء وحرب العقيدة وكتاب فاجعة عاشوراء.
جو بايدن يرفع السرية عن بعض وثائق هجمات سبتمبر أيلول
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن رفع السرية عن بعض وثائق التحقيق الحكومية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول في عام 2001 .
وكان هذا القرار أحد وعوده خلال حملته الانتخابية. وطلب بايدن من وزارة العدل الأمريكية والوكالات المعنية الأخرى مراجعة المواد وإتاحة بعضها خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويواجه الرئيس ضغوطا من عائلات بعض الضحايا مع اقتراب الذكرى العشرين للهجمات، إذ يقولون إن الوثائق قد تحتوي على أدلة تورط حليفة الولايات المتحدة الوثيقة المملكة العربية السعودية.
أزمة الوقود في لبنان: وفد لبناني رفيع المستوى يبحث الملف اليوم في سوريا
يزور وفد وزاري لبناني دمشق اليوم السبت في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سوريا منذ اندلاع النزاع بين البلدين قبل عشر سنوات.
وتهدف الزيارة إلى بحث أزمة الكهرباء والوقود في لبنان وإمكانية جلب الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا.
ومن المقرر أن يكون وزير الخارجية فيصل المقداد في استقبال الوفد عند معبر المصنع - جديدة يابوس الحدودي.
يتألف الوفد اللبناني من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر ووزير المالية غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية السورية.
وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لفرانس برس إن زيارة السبت تأتي للتأكد من قدرة سوريا على خطة جلب الغاز المصري عبر الأردن ثم سوريا وصولاً إلى شمال لبنان، وأشار إلى أنه من المتوقع إعادة احياء اتفاقية موقعة في عام 2009 وتتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.
وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي أنها تلقت موافقة واشنطن على مساعدة لبنان في هذا الإطار. ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لجلب الطاقة إلا أن العقوبات الأمريكية على سوريا أعاقت الاتفاق.
ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية. وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، مما أدى الى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.