مقتل عناصر من الشرطة العراقية في هجوم بكركوك، والسودان ينفي التورط في محاولة استهداف سد النهضة

أوقفت البرازيل، أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، جميع عمليات تسليم شحناتها من هذه اللحوم للصين التي تعتبر عميلها الرئيسي، بعد اكتشافها حالتي إصابة بمرض جنون البقر.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن العينات، التي تم جمعها من مصانع اللحوم في مناطق مختلفة من البلاد، أظهرت وجود حالتي إصابة منعزلتين للمرض، الذي يمكن أن يتطور تلقائيا في الماشية. وقالت الوزارة إنه لا توجد مخاطر صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى.

وتنتج البرازيل نحو الربع من إجمالي لحوم البقر المصدرة في العالم، وتشتري الصين وهونغ كونغ أكثر من نصف الإنتاج البرازيلي من هذه اللحوم.