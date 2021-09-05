مقتل عناصر من الشرطة العراقية في هجوم بكركوك، والسودان ينفي التورط في محاولة استهداف سد النهضة

أوقفت البرازيل، أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، جميع
عمليات تسليم شحناتها من هذه اللحوم
للصين التي تعتبر عميلها الرئيسي، بعد اكتشافها حالتي إصابة
بمرض جنون البقر.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن العينات، التي تم جمعها من
مصانع اللحوم في مناطق مختلفة من البلاد، أظهرت وجود حالتي إصابة منعزلتين للمرض، الذي
يمكن أن يتطور تلقائيا في الماشية. وقالت الوزارة إنه لا توجد مخاطر صحية على
البشر أو الحيوانات الأخرى.
وتنتج البرازيل نحو الربع من إجمالي لحوم البقر المصدرة في
العالم، وتشتري الصين وهونغ كونغ أكثر من نصف الإنتاج البرازيلي من هذه اللحوم.
السودان يستنكر اتهام إثيوبيا للخرطوم بالتورط في محاولة هجوم على سد النهضة
أدانت
وزارة الخارجية السودانية تصريحات صادرة عن الجيش الإثيوبي تتحدث عن تسلل مجموعات
إثيوبية عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف
النيل ويثير قلق سوداني ومصري.
وكان
الجيش الإثيوبي قد اتهم السودان بمساعدة مجموعات متحالفة مع جبهة تيغراي من أجل
توجيه ضربة إلى سد النهضة عبر المرور بالأراضي السودانية.
إلا
أن وزارة الخارجية السودانية وصفت في بيان "المزاعم الإثيوبية بالمضللة
والكاذبة، وأنها للاستهلاك السياسي" على حد وصف البيان.
وطالبت
الخرطوم أديس ابابا بالكف عن ما سمته بالعدوانية التي درجت عليها، مشيرة إلى أنها
تسيطر على أراضيها كافة ولن تسمح باستخدامها من أي جهة لغزو أرض الغير.
ReutersCopyright: Reuters
مقتل ما لا يقل عن 8 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لمسلحي تنظيم الدولة بكركوك
تفيد التقارير الواردة من مدينة كروك شمالي العراق بأن ما لا يقل عن 8
من عناصر الشرطة العراقية قتلوا في هجوم مسلح على أحدى نقاطهم.
وقال مصدر أمني لبي بي سي إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا ليل السبت نقطة للشرطة الاتحادية في ناحية
الرشاد الواقعة على بعد65 كلم جنوب كركوك
قبل أن تنفجر ثلاث عبوات ناسفة استهدفت قوة إسناد للشرطة الاتحادية كانت متوجهة
إلى مكان الحادث.
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اكتشاف حالتين من الإصابة بجنون البقر في البرازيل
أوقفت البرازيل، أكبر مصدر للحوم البقر في العالم، جميع عمليات تسليم شحناتها من هذه اللحوم للصين التي تعتبر عميلها الرئيسي، بعد اكتشافها حالتي إصابة بمرض جنون البقر.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن العينات، التي تم جمعها من مصانع اللحوم في مناطق مختلفة من البلاد، أظهرت وجود حالتي إصابة منعزلتين للمرض، الذي يمكن أن يتطور تلقائيا في الماشية. وقالت الوزارة إنه لا توجد مخاطر صحية على البشر أو الحيوانات الأخرى.
وتنتج البرازيل نحو الربع من إجمالي لحوم البقر المصدرة في العالم، وتشتري الصين وهونغ كونغ أكثر من نصف الإنتاج البرازيلي من هذه اللحوم.
السودان يستنكر اتهام إثيوبيا للخرطوم بالتورط في محاولة هجوم على سد النهضة
أدانت وزارة الخارجية السودانية تصريحات صادرة عن الجيش الإثيوبي تتحدث عن تسلل مجموعات إثيوبية عبر الحدود السودانية لاستهداف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على ضفاف النيل ويثير قلق سوداني ومصري.
وكان الجيش الإثيوبي قد اتهم السودان بمساعدة مجموعات متحالفة مع جبهة تيغراي من أجل توجيه ضربة إلى سد النهضة عبر المرور بالأراضي السودانية.
إلا أن وزارة الخارجية السودانية وصفت في بيان "المزاعم الإثيوبية بالمضللة والكاذبة، وأنها للاستهلاك السياسي" على حد وصف البيان.
وطالبت الخرطوم أديس ابابا بالكف عن ما سمته بالعدوانية التي درجت عليها، مشيرة إلى أنها تسيطر على أراضيها كافة ولن تسمح باستخدامها من أي جهة لغزو أرض الغير.
مقتل ما لا يقل عن 8 من عناصر الشرطة العراقية في هجوم لمسلحي تنظيم الدولة بكركوك
تفيد التقارير الواردة من مدينة كروك شمالي العراق بأن ما لا يقل عن 8 من عناصر الشرطة العراقية قتلوا في هجوم مسلح على أحدى نقاطهم.
وقال مصدر أمني لبي بي سي إن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية هاجموا ليل السبت نقطة للشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد الواقعة على بعد65 كلم جنوب كركوك قبل أن تنفجر ثلاث عبوات ناسفة استهدفت قوة إسناد للشرطة الاتحادية كانت متوجهة إلى مكان الحادث.