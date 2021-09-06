ترقب في درعا مع انتهاء مهلة الجيش السوري، ومحكمة مصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص بتهمة تهريب مخدرات

تفيد التقارير الواردة من جنوب سوريا بأن حالة من الهدوء الحذر تسود أحياء درعا البلد بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة.

وانتهت قبل قليل المهلة التي منحتها القوات الحكومية لمسلحي المعارضة لتنفيذ بنود الاتفاق كافة الذي تم بداية الشهر الجاري، ومن أبرزها تسليم كل السلاح الموجود لدى مسلحي المعارضة وتثبيت القوات الحكومية لتسع نقاط وحواجز داخل درعا البلد.

وتقول مصادر موالية إن في حال عدم تنفيذ ذلك فان القوات الحكومية ستفرض ذلك بعملية عسكرية حاسمة لفرض سلطة الدولة بالقوة وعودة جميع الأجهزة الحكومية إلى درعا البلد.

وبحسب مصادر في المعارضة فإن الاشتباكات التي شهدتها أحياء درعا البلد في الأيام الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

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