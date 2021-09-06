ترقب في درعا مع انتهاء مهلة الجيش السوري، ومحكمة مصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص بتهمة تهريب مخدرات

الحرب في سوريا: حالة من الترقب الحذر في درعا البلد مع انتهاء مهلة القوات الحكومية للمعارضة
تفيد التقارير الواردة من جنوب سوريا بأن حالة من الهدوء الحذر تسود أحياء
درعا البلد بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة.
وانتهت قبل قليل المهلة التي منحتها القوات الحكومية لمسلحي المعارضة لتنفيذ
بنود الاتفاق كافة الذي تم بداية الشهر الجاري، ومن أبرزها تسليم كل السلاح
الموجود لدى مسلحي المعارضة وتثبيت القوات الحكومية لتسع نقاط وحواجز داخل درعا
البلد.
وتقول مصادر موالية إن في حال عدم تنفيذ ذلك فان القوات الحكومية ستفرض ذلك
بعملية عسكرية حاسمة لفرض سلطة الدولة بالقوة وعودة جميع الأجهزة الحكومية إلى
درعا البلد.
وبحسب مصادر في
المعارضة فإن الاشتباكات التي شهدتها أحياء درعا البلد في الأيام الأخيرة أسفرت عن
سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
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الحرب في سوريا: حالة من الترقب الحذر في درعا البلد مع انتهاء مهلة القوات الحكومية للمعارضة
تفيد التقارير الواردة من جنوب سوريا بأن حالة من الهدوء الحذر تسود أحياء درعا البلد بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة.
وانتهت قبل قليل المهلة التي منحتها القوات الحكومية لمسلحي المعارضة لتنفيذ بنود الاتفاق كافة الذي تم بداية الشهر الجاري، ومن أبرزها تسليم كل السلاح الموجود لدى مسلحي المعارضة وتثبيت القوات الحكومية لتسع نقاط وحواجز داخل درعا البلد.
وتقول مصادر موالية إن في حال عدم تنفيذ ذلك فان القوات الحكومية ستفرض ذلك بعملية عسكرية حاسمة لفرض سلطة الدولة بالقوة وعودة جميع الأجهزة الحكومية إلى درعا البلد.
وبحسب مصادر في المعارضة فإن الاشتباكات التي شهدتها أحياء درعا البلد في الأيام الأخيرة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
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محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 أشخاص بتهمة تهريب مخدرات
قضت محكمة مصرية الأحد بإعدام عشرة متهمين، هم إيراني وسبعة باكستانيين ومصريان، بتهمة تهريب مواد مخدرة تقدر بنحو ملياري جنيه مصري (أي نحو 150 مليون دولار).
وكانت السلطات المصرية قد أحبطت عام 2019 محاولة دخول نحو طنين من مخدر الهيروين و99 كيلوغراما من مخدر الآيس على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية ب في البحر الأحمر.
ووجدت تلك المواد مخبأة في مخزن سري بجسم السفينة.
ويحق للمحكوم عليهم بالإعدام الطعن بالنقض ضد هذا الحكم الأولي، كما يوجب القانون على النيابة العامة الطعن بالنقض ضد الأحكام الصادرة بالإعدام حتى وإن لم يفعل المحكومون.